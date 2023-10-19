https://ria.ru/20231019/peterburg-1903907630.html

Строительство первого парка для электробусов начали в Петербурге

Строительство первого парка для электробусов начали в Петербурге - РИА Новости, 19.10.2023

Строительство первого парка для электробусов начали в Петербурге

В Санкт-Петербурге начали строительство первого на Северо-Западе парка для электробусов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T17:29

2023-10-19T17:29

2023-10-19T17:29

санкт-петербург

россия

александр беглов

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

ленинградская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874500653_287:0:3046:1552_1920x0_80_0_0_e91c0c15ef64cc92ac210037dd01e8f4.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 окт - РИА Новости. В Санкт-Петербурге начали строительство первого на Северо-Западе парка для электробусов, передает корреспондент РИА Новости. "Мы, как и обещали полтора года назад, начнем строительство нового парка электробусов. Мы сегодня закладываем первый камень", - сказал на церемонии начала строительства губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Парк для электробусов разместится в производственной зоне "Ржевка" в Красногвардейском районе. "По поручению президента мы существенно обновили парк городского общественного транспорта. Петербург – лидер в России по количеству автобусов на газомоторном топливе. Весь новый подвижной состав отличается повышенной безопасностью и комфортом. А самое главное - он экологичный. Наш приоритет на ближайшее будущее – электробусы. Они уже выходят на линии нашего города", – отметил губернатор. Парк для электробусов будет состоять из двух площадок. Первую, на 132 машины, планируется построить в следующем году, вторую – в 2026 году. Общая вместимость парка составит порядка 400 единиц. "Санкт-Петербург занимает 50-ю строчку в государственно-статистической отчетности по объему загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу.... Сегодняшний шаг говорит о том, что практически 30% снижение произошло у вас за непродолжительное время прошлого года. И я надеюсь, что следующий шаг позволит вам выпасть из первой сотни... Я надеюсь, что тот результат, которого вам удалось достичь, будет закреплен", - сказала на церемонии руководитель Росприроднадзора – главный государственный экологический инспектор Светлана Радионова. В новом парке разместятся электробусы с ночной зарядкой. Они независимы от контактной сети и обладают большим запасом хода – не менее 240 километров. Для эксплуатации таких электробусов не требуется создания специальной инфраструктуры на улицах города, так как зарядка происходит в ночное время в парке. По словам губернатора Петербурга, электробусы разгоняются быстрее обычного автобуса и легко маневрируют в плотном потоке. "Цвет новых электробусов будет зеленым. Это цвет экологии. Его выбрали сами горожане в результате открытого голосования", – отметил Беглов. На площадках нового парка разместятся производственные корпуса и зоны технического обслуживания подвижного состава, бытовые помещения для персонала и стоянки для электробусов, оборудованные зарядными устройствами. Рядом с территорией парка находится электроподстанция высокого напряжения "Ржевская", что это позволит использовать необходимую мощность для обслуживания техники. Строительство парка позволит направить новый экологически чистый транспорт сразу в несколько районов Петербурга: Красногвардейский, Калининский, Выборгский и Приморский. Кроме того, будет создано порядка 1500-2000 рабочих мест. В настоящее время а маршрутной сети Петербурга работает 13 электробусов. Они обслуживают три маршрута: 7, 127 и 128 в Центральном, Василеостровском, Петроградском, Приморском и других районах. В ходе церемонии начала строительства руководитель Росприроднадзора вручила губернатору Петербурга почетную грамоту за проводимую работу в области обеспечения благоприятной окружающей среды и вклад в снижении негативного воздействия на экологию. "В Петербурге обеспечение экологической безопасности - в числе важнейших вопросов городской повестки. По итогам прошлого года объем выбросов в атмосферу от общественного транспорта сократился на 26 тысяч тонн. Новый современный подвижной состав, автобусы на газомоторном топливе позволили нам значительно улучшить экологическую ситуацию в городе", – отметил Беглов. Губернатор напомнил, что в прошлом году город перешел на новую модель транспортного обслуживания пассажиров. Коммерческими перевозчиками было закуплено более 2800 автобусов на газомоторном топливе. Еще почти 50 автобусов на природном газе в прошлом году приобретено в рамках обновления подвижного состава ГУП "Пассажиравтотранс". В настоящее время на маршрутной сети работает более 3000 газомоторных автобусов.

https://ria.ru/20231019/sankt-peterburg-1903855322.html

https://ria.ru/20231018/peterburg-1903648655.html

https://ria.ru/20231017/ekomarafon-1903024698.html

https://ria.ru/20231017/peterburg-1903284427.html

https://ria.ru/20231017/sotsvyplaty-1903689916.html

санкт-петербург

россия

ленинградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, россия, александр беглов, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), ленинградская область