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Строительство первого парка для электробусов начали в Петербурге - РИА Новости, 19.10.2023
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17:29 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/peterburg-1903907630.html
Строительство первого парка для электробусов начали в Петербурге
Строительство первого парка для электробусов начали в Петербурге - РИА Новости, 19.10.2023
Строительство первого парка для электробусов начали в Петербурге
В Санкт-Петербурге начали строительство первого на Северо-Западе парка для электробусов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T17:29
2023-10-19T17:29
санкт-петербург
россия
александр беглов
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 окт - РИА Новости. В Санкт-Петербурге начали строительство первого на Северо-Западе парка для электробусов, передает корреспондент РИА Новости. "Мы, как и обещали полтора года назад, начнем строительство нового парка электробусов. Мы сегодня закладываем первый камень", - сказал на церемонии начала строительства губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Парк для электробусов разместится в производственной зоне "Ржевка" в Красногвардейском районе. "По поручению президента мы существенно обновили парк городского общественного транспорта. Петербург – лидер в России по количеству автобусов на газомоторном топливе. Весь новый подвижной состав отличается повышенной безопасностью и комфортом. А самое главное - он экологичный. Наш приоритет на ближайшее будущее – электробусы. Они уже выходят на линии нашего города", – отметил губернатор. Парк для электробусов будет состоять из двух площадок. Первую, на 132 машины, планируется построить в следующем году, вторую – в 2026 году. Общая вместимость парка составит порядка 400 единиц. "Санкт-Петербург занимает 50-ю строчку в государственно-статистической отчетности по объему загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу.... Сегодняшний шаг говорит о том, что практически 30% снижение произошло у вас за непродолжительное время прошлого года. И я надеюсь, что следующий шаг позволит вам выпасть из первой сотни... Я надеюсь, что тот результат, которого вам удалось достичь, будет закреплен", - сказала на церемонии руководитель Росприроднадзора – главный государственный экологический инспектор Светлана Радионова. В новом парке разместятся электробусы с ночной зарядкой. Они независимы от контактной сети и обладают большим запасом хода – не менее 240 километров. Для эксплуатации таких электробусов не требуется создания специальной инфраструктуры на улицах города, так как зарядка происходит в ночное время в парке. По словам губернатора Петербурга, электробусы разгоняются быстрее обычного автобуса и легко маневрируют в плотном потоке. "Цвет новых электробусов будет зеленым. Это цвет экологии. Его выбрали сами горожане в результате открытого голосования", – отметил Беглов. На площадках нового парка разместятся производственные корпуса и зоны технического обслуживания подвижного состава, бытовые помещения для персонала и стоянки для электробусов, оборудованные зарядными устройствами. Рядом с территорией парка находится электроподстанция высокого напряжения "Ржевская", что это позволит использовать необходимую мощность для обслуживания техники. Строительство парка позволит направить новый экологически чистый транспорт сразу в несколько районов Петербурга: Красногвардейский, Калининский, Выборгский и Приморский. Кроме того, будет создано порядка 1500-2000 рабочих мест. В настоящее время а маршрутной сети Петербурга работает 13 электробусов. Они обслуживают три маршрута: 7, 127 и 128 в Центральном, Василеостровском, Петроградском, Приморском и других районах. В ходе церемонии начала строительства руководитель Росприроднадзора вручила губернатору Петербурга почетную грамоту за проводимую работу в области обеспечения благоприятной окружающей среды и вклад в снижении негативного воздействия на экологию. "В Петербурге обеспечение экологической безопасности - в числе важнейших вопросов городской повестки. По итогам прошлого года объем выбросов в атмосферу от общественного транспорта сократился на 26 тысяч тонн. Новый современный подвижной состав, автобусы на газомоторном топливе позволили нам значительно улучшить экологическую ситуацию в городе", – отметил Беглов. Губернатор напомнил, что в прошлом году город перешел на новую модель транспортного обслуживания пассажиров. Коммерческими перевозчиками было закуплено более 2800 автобусов на газомоторном топливе. Еще почти 50 автобусов на природном газе в прошлом году приобретено в рамках обновления подвижного состава ГУП "Пассажиравтотранс". В настоящее время на маршрутной сети работает более 3000 газомоторных автобусов.
https://ria.ru/20231019/sankt-peterburg-1903855322.html
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санкт-петербург, россия, александр беглов, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), ленинградская область
Санкт-Петербург, Россия, Александр Беглов, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Ленинградская область
Строительство первого парка для электробусов начали в Петербурге

Строительство первого парка для электробусов начали в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкВид на купол исторического здания Дома Зингера со смотровой площадки Думской башни в Санкт-Петербурге
Вид на купол исторического здания Дома Зингера со смотровой площадки Думской башни в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Вид на купол исторического здания Дома Зингера со смотровой площадки Думской башни в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 окт - РИА Новости. В Санкт-Петербурге начали строительство первого на Северо-Западе парка для электробусов, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы, как и обещали полтора года назад, начнем строительство нового парка электробусов. Мы сегодня закладываем первый камень", - сказал на церемонии начала строительства губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
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Парк для электробусов разместится в производственной зоне "Ржевка" в Красногвардейском районе.
"По поручению президента мы существенно обновили парк городского общественного транспорта. Петербург – лидер в России по количеству автобусов на газомоторном топливе. Весь новый подвижной состав отличается повышенной безопасностью и комфортом. А самое главное - он экологичный. Наш приоритет на ближайшее будущее – электробусы. Они уже выходят на линии нашего города", – отметил губернатор.
Парк для электробусов будет состоять из двух площадок. Первую, на 132 машины, планируется построить в следующем году, вторую – в 2026 году. Общая вместимость парка составит порядка 400 единиц.
"Санкт-Петербург занимает 50-ю строчку в государственно-статистической отчетности по объему загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу.... Сегодняшний шаг говорит о том, что практически 30% снижение произошло у вас за непродолжительное время прошлого года. И я надеюсь, что следующий шаг позволит вам выпасть из первой сотни... Я надеюсь, что тот результат, которого вам удалось достичь, будет закреплен", - сказала на церемонии руководитель Росприроднадзора – главный государственный экологический инспектор Светлана Радионова.
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В новом парке разместятся электробусы с ночной зарядкой. Они независимы от контактной сети и обладают большим запасом хода – не менее 240 километров. Для эксплуатации таких электробусов не требуется создания специальной инфраструктуры на улицах города, так как зарядка происходит в ночное время в парке.
По словам губернатора Петербурга, электробусы разгоняются быстрее обычного автобуса и легко маневрируют в плотном потоке. "Цвет новых электробусов будет зеленым. Это цвет экологии. Его выбрали сами горожане в результате открытого голосования", – отметил Беглов.
На площадках нового парка разместятся производственные корпуса и зоны технического обслуживания подвижного состава, бытовые помещения для персонала и стоянки для электробусов, оборудованные зарядными устройствами. Рядом с территорией парка находится электроподстанция высокого напряжения "Ржевская", что это позволит использовать необходимую мощность для обслуживания техники.
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Строительство парка позволит направить новый экологически чистый транспорт сразу в несколько районов Петербурга: Красногвардейский, Калининский, Выборгский и Приморский. Кроме того, будет создано порядка 1500-2000 рабочих мест.
В настоящее время а маршрутной сети Петербурга работает 13 электробусов. Они обслуживают три маршрута: 7, 127 и 128 в Центральном, Василеостровском, Петроградском, Приморском и других районах.
В ходе церемонии начала строительства руководитель Росприроднадзора вручила губернатору Петербурга почетную грамоту за проводимую работу в области обеспечения благоприятной окружающей среды и вклад в снижении негативного воздействия на экологию.
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17 октября, 12:05
"В Петербурге обеспечение экологической безопасности - в числе важнейших вопросов городской повестки. По итогам прошлого года объем выбросов в атмосферу от общественного транспорта сократился на 26 тысяч тонн. Новый современный подвижной состав, автобусы на газомоторном топливе позволили нам значительно улучшить экологическую ситуацию в городе", – отметил Беглов.
Губернатор напомнил, что в прошлом году город перешел на новую модель транспортного обслуживания пассажиров. Коммерческими перевозчиками было закуплено более 2800 автобусов на газомоторном топливе. Еще почти 50 автобусов на природном газе в прошлом году приобретено в рамках обновления подвижного состава ГУП "Пассажиравтотранс". В настоящее время на маршрутной сети работает более 3000 газомоторных автобусов.
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17 октября, 14:22
 
Санкт-ПетербургРоссияАлександр БегловФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Ленинградская область
 
 
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