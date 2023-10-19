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Форум "Россия – спортивная держава" стартовал в Перми

Форум "Россия – спортивная держава" стартовал в Перми - РИА Новости, 19.10.2023

Форум "Россия – спортивная держава" стартовал в Перми

В Перми стартовал XI международный форум "Россия – спортивная держава", приуроченный к 100-летию системы управления спортивной сферой РФ и 300-летию города,... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T14:26

2023-10-19T14:26

2023-10-19T14:26

пермский край

пермь

дмитрий махонин

дмитрий чернышенко

игорь левитин

международный спортивный форум "россия – спортивная держава"

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ПЕРМЬ, 19 окт – РИА Новости. В Перми стартовал XI международный форум "Россия – спортивная держава", приуроченный к 100-летию системы управления спортивной сферой РФ и 300-летию города, сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края. По данным пресс-службы, событие является рекордным по количеству участников и по числу представленных на мероприятии стран. "В обсуждениях, в работе панельных дискуссий и круглых столов будут задействованы более пяти тысяч человек из 50 стран мира", – отмечают в ведомстве. В пресс-службе губернатора уточняют, что среди участников форума зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко, помощник президента России Игорь Левитин, министр спорта Олег Матыцин, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, а также главы минспорта Белоруссии, Египта, КНДР, Узбекистана, Эритреи, ЮАР и другие представители ближнего и дальнего зарубежья. Вместе с экспертами спортивной отрасли они обсудят предпринимательство, инновации и цифровизацию отрасли, а также подготовку к Играм будущего, которые пройдут в Казани в 2024 году. Как отмечают в пресс-службе губернатора Пермского края, ключевым мероприятием является пленарное заседание "Спорт без границ. Открытость миру". В рамках форума также запланированы презентации Игр Дружбы, Всероссийской зимней Спартакиады сильнейших и Всемирного фестиваля молодежи. В Перми во время события пройдет обсуждение вопросов информационной поддержки спорта в России, освещения федерального проекта "Спорт – норма жизни", взаимодействия представителей спортивной сферы и федеральных и региональных медиа. На форуме состоятся круглый стол "Доступность спорта всем категориям населения. Лучшие кейсы муниципалитетов", стратегическая сессия "Успешные практики продвижения федерального проекта "Спорт – норма жизни", панельная сессия "Будущее медийного спорта в России". В деловой программе форума запланировано выступление губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, сообщает пресс-служба главы региона. В рамках форума в Перми также проходит Международная выставка "Современный спорт. Инновации и перспективы", на которой представлено около 70 стендов. В их числе стенд Пермского края, на котором представлены спортивные достижения региона и продукция региональных предприятий, работающих в спортивной отрасли. Ранее организаторы форума анонсировали проведение состязаний по кикбоксингу в рамках Международного турнира Ural FC, турнира по баскетболу 3х3 с участием представителей семи стран, второго отборочного этапа международного чемпионата по битве роботов и соревнования по фиджитал-спорту.

https://ria.ru/20231013/kampus-1902475727.html

https://ria.ru/20231009/kontseptsii-1901579126.html

пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пермский край, пермь, дмитрий махонин, дмитрий чернышенко, игорь левитин, международный спортивный форум "россия – спортивная держава"