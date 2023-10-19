В казанской гимназии открыли памятник Александру Пушкину
В казанской гимназии №93 открыли памятник Александру Пушкину
© Фото : предоставлено пресс-службой Госсовета ТатарстанаЦеремония открытия памятника великому русскому поэту Александру Пушкину на территории гимназии №93 в Казани
© Фото : предоставлено пресс-службой Госсовета Татарстана
КАЗАНЬ, 19 окт – РИА Новости. Памятник великому русскому поэту Александру Пушкину открыт на территории гимназии №93 в Казани в честь 190-летия пребывания поэта в Казани, сообщает министерство культуры Татарстана.
"В 2023 году по инициативе школьного сообщества гимназии №93 присвоено имя Александра Сергеевича Пушкина. Открытие памятника посвящено 190-летию пребывания Пушкина в Казани и приурочено к Всероссийскому дню лицеиста, который по традиции ежегодно отмечается 19 октября", - говорится в сообщении.
Прототипом памятника стала композиция, установленная в 1956 году в поселке Аракчино перед зданием бывшей школы №74. Выполненная из бетона композиция пришла в негодность и по инициативе Русского национально-культурного объединения Татарстана, при поддержке главы Татарстан Рустама Минниханова была воссоздана уже на новом месте в бронзе. Возле памятника великому русскому поэту разбит небольшой сквер - "Пушкинский сад". Автор памятника - скульптор Артур Давыдов.
Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин на церемонии открытия памятника отметил, что литературную жизнь России невозможно представить без Пушкина. В столице Татарстана, по его словам, особенно чтят поэта. Несмотря на то, что пребывание классика русской литературы в Казани было кратким, этот период стал одним из важнейших в творческой биографии поэта: именно здесь Пушкин собирал сведения и посещал места, связанные с Емельяном Пугачевым и его восстанием, общался с горожанами. Позже его наблюдения легли в основу литературных произведений.
"Отдавая дань уважения, в следующем году мы широко отметим 225-летие со дня рождения поэта", - добавил Мухаметшин.
Гимназия №93 с 2022 года является республиканской инновационной площадкой министерства образования и науки Татарстана (ресурсным центром) для общеобразовательных организаций с русским этнокультурным компонентом.