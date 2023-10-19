https://ria.ru/20231019/pamyatnik-1903785913.html

В казанской гимназии открыли памятник Александру Пушкину

В казанской гимназии открыли памятник Александру Пушкину - РИА Новости, 19.10.2023

В казанской гимназии открыли памятник Александру Пушкину

Памятник великому русскому поэту Александру Пушкину открыт на территории гимназии №93 в Казани в честь 190-летия пребывания поэта в Казани, сообщает... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T11:42

2023-10-19T11:42

2023-10-19T12:29

республика татарстан

казань

россия

александр пушкин

фарид мухаметшин

рустам минниханов

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КАЗАНЬ, 19 окт – РИА Новости. Памятник великому русскому поэту Александру Пушкину открыт на территории гимназии №93 в Казани в честь 190-летия пребывания поэта в Казани, сообщает министерство культуры Татарстана. "В 2023 году по инициативе школьного сообщества гимназии №93 присвоено имя Александра Сергеевича Пушкина. Открытие памятника посвящено 190-летию пребывания Пушкина в Казани и приурочено к Всероссийскому дню лицеиста, который по традиции ежегодно отмечается 19 октября", - говорится в сообщении. Прототипом памятника стала композиция, установленная в 1956 году в поселке Аракчино перед зданием бывшей школы №74. Выполненная из бетона композиция пришла в негодность и по инициативе Русского национально-культурного объединения Татарстана, при поддержке главы Татарстан Рустама Минниханова была воссоздана уже на новом месте в бронзе. Возле памятника великому русскому поэту разбит небольшой сквер - "Пушкинский сад". Автор памятника - скульптор Артур Давыдов. Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин на церемонии открытия памятника отметил, что литературную жизнь России невозможно представить без Пушкина. В столице Татарстана, по его словам, особенно чтят поэта. Несмотря на то, что пребывание классика русской литературы в Казани было кратким, этот период стал одним из важнейших в творческой биографии поэта: именно здесь Пушкин собирал сведения и посещал места, связанные с Емельяном Пугачевым и его восстанием, общался с горожанами. Позже его наблюдения легли в основу литературных произведений. "Отдавая дань уважения, в следующем году мы широко отметим 225-летие со дня рождения поэта", - добавил Мухаметшин. Гимназия №93 с 2022 года является республиканской инновационной площадкой министерства образования и науки Татарстана (ресурсным центром) для общеобразовательных организаций с русским этнокультурным компонентом.

https://ria.ru/20230904/pamyatnik-1894082881.html

https://ria.ru/20230530/pamyatnik-1875000268.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

казань, россия, александр пушкин, фарид мухаметшин, рустам минниханов