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В казанской гимназии открыли памятник Александру Пушкину - РИА Новости, 19.10.2023
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Республика Татарстан
 
11:42 19.10.2023 (обновлено: 12:29 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/pamyatnik-1903785913.html
В казанской гимназии открыли памятник Александру Пушкину
В казанской гимназии открыли памятник Александру Пушкину - РИА Новости, 19.10.2023
В казанской гимназии открыли памятник Александру Пушкину
Памятник великому русскому поэту Александру Пушкину открыт на территории гимназии №93 в Казани в честь 190-летия пребывания поэта в Казани, сообщает... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T11:42
2023-10-19T12:29
республика татарстан
казань
россия
александр пушкин
фарид мухаметшин
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КАЗАНЬ, 19 окт – РИА Новости. Памятник великому русскому поэту Александру Пушкину открыт на территории гимназии №93 в Казани в честь 190-летия пребывания поэта в Казани, сообщает министерство культуры Татарстана. "В 2023 году по инициативе школьного сообщества гимназии №93 присвоено имя Александра Сергеевича Пушкина. Открытие памятника посвящено 190-летию пребывания Пушкина в Казани и приурочено к Всероссийскому дню лицеиста, который по традиции ежегодно отмечается 19 октября", - говорится в сообщении. Прототипом памятника стала композиция, установленная в 1956 году в поселке Аракчино перед зданием бывшей школы №74. Выполненная из бетона композиция пришла в негодность и по инициативе Русского национально-культурного объединения Татарстана, при поддержке главы Татарстан Рустама Минниханова была воссоздана уже на новом месте в бронзе. Возле памятника великому русскому поэту разбит небольшой сквер - "Пушкинский сад". Автор памятника - скульптор Артур Давыдов. Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин на церемонии открытия памятника отметил, что литературную жизнь России невозможно представить без Пушкина. В столице Татарстана, по его словам, особенно чтят поэта. Несмотря на то, что пребывание классика русской литературы в Казани было кратким, этот период стал одним из важнейших в творческой биографии поэта: именно здесь Пушкин собирал сведения и посещал места, связанные с Емельяном Пугачевым и его восстанием, общался с горожанами. Позже его наблюдения легли в основу литературных произведений. "Отдавая дань уважения, в следующем году мы широко отметим 225-летие со дня рождения поэта", - добавил Мухаметшин. Гимназия №93 с 2022 года является республиканской инновационной площадкой министерства образования и науки Татарстана (ресурсным центром) для общеобразовательных организаций с русским этнокультурным компонентом.
https://ria.ru/20230904/pamyatnik-1894082881.html
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казань, россия, александр пушкин, фарид мухаметшин, рустам минниханов
Республика Татарстан, Казань, Россия, Александр Пушкин, Фарид Мухаметшин, Рустам Минниханов
В казанской гимназии открыли памятник Александру Пушкину

В казанской гимназии №93 открыли памятник Александру Пушкину

© Фото : предоставлено пресс-службой Госсовета ТатарстанаЦеремония открытия памятника великому русскому поэту Александру Пушкину на территории гимназии №93 в Казани
Церемония открытия памятника великому русскому поэту Александру Пушкину на территории гимназии №93 в Казани - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой Госсовета Татарстана
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 19 окт – РИА Новости. Памятник великому русскому поэту Александру Пушкину открыт на территории гимназии №93 в Казани в честь 190-летия пребывания поэта в Казани, сообщает министерство культуры Татарстана.
"В 2023 году по инициативе школьного сообщества гимназии №93 присвоено имя Александра Сергеевича Пушкина. Открытие памятника посвящено 190-летию пребывания Пушкина в Казани и приурочено к Всероссийскому дню лицеиста, который по традиции ежегодно отмечается 19 октября", - говорится в сообщении.
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В Кузбассе открыт первый в России памятник "Пушкину Востока"
4 сентября, 14:39
Прототипом памятника стала композиция, установленная в 1956 году в поселке Аракчино перед зданием бывшей школы №74. Выполненная из бетона композиция пришла в негодность и по инициативе Русского национально-культурного объединения Татарстана, при поддержке главы Татарстан Рустама Минниханова была воссоздана уже на новом месте в бронзе. Возле памятника великому русскому поэту разбит небольшой сквер - "Пушкинский сад". Автор памятника - скульптор Артур Давыдов.
Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин на церемонии открытия памятника отметил, что литературную жизнь России невозможно представить без Пушкина. В столице Татарстана, по его словам, особенно чтят поэта. Несмотря на то, что пребывание классика русской литературы в Казани было кратким, этот период стал одним из важнейших в творческой биографии поэта: именно здесь Пушкин собирал сведения и посещал места, связанные с Емельяном Пугачевым и его восстанием, общался с горожанами. Позже его наблюдения легли в основу литературных произведений.
"Отдавая дань уважения, в следующем году мы широко отметим 225-летие со дня рождения поэта", - добавил Мухаметшин.
Гимназия №93 с 2022 года является республиканской инновационной площадкой министерства образования и науки Татарстана (ресурсным центром) для общеобразовательных организаций с русским этнокультурным компонентом.
Памятник Александру Сергеевичу Пушкину в Риге - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
В Риге снесли памятник Пушкину
30 мая, 10:16
 
Республика ТатарстанКазаньРоссияАлександр ПушкинФарид МухаметшинРустам Минниханов
 
 
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