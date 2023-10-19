https://ria.ru/20231019/mirotvortsy-1903939820.html

Российские миротворцы выставили в Карабахе десять постов

Российские миротворцы выставили в Карабахе десять постов - РИА Новости, 19.10.2023

Российские миротворцы выставили в Карабахе десять постов

Российские миротворцы выставили в Карабахе десять постов

2023-10-19T19:48

2023-10-19T19:48

2023-10-19T19:48

в мире

азербайджан

россия

нагорный карабах

ильхам алиев

никол пашинян

ситуация в нагорном карабахе

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Миротворцы РФ выставили в Карабахе десять постов, при этом пять - совместно с Азербайджаном, для обеспечения безопасного движения по дорожным направлениям, сообщается в бюллетене Минобороны РФ. "Для обеспечения безопасности движения по дорожным направлениям выставлено десять постов, в том числе пять совместно с азербайджанской стороной. При участии российских миротворцев продолжаются работы по восстановлению электро- и газоснабжения населенных пунктов Карабаха", - говорится в сообщении. Уточняется, что с 19 сентября миротворческий контингент России свернул восемь наблюдательных постов и 16 временных в Аскеранском, Мардакертском, Мартунинском и Шушинском районах. Отмечается, что нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента не зафиксировано. Непризнанный Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана. Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность. По данным армянских властей, из Карабаха в Армению с 24 сентября переехали свыше 100 тысяч человек.

https://ria.ru/20231017/pomosch-1903464340.html

https://ria.ru/20231013/karabakh-1902594298.html

азербайджан

россия

нагорный карабах

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, азербайджан, россия, нагорный карабах, ильхам алиев, никол пашинян, ситуация в нагорном карабахе