Российские миротворцы выставили в Карабахе десять постов
Российские миротворцы выставили 10 постов для безопасного движения в Карабахе
Нагорный Карабах. Архивное фото
Российские миротворцы выставили в Карабахе десять постов
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Миротворцы РФ выставили в Карабахе десять постов, при этом пять - совместно с Азербайджаном, для обеспечения безопасного движения по дорожным направлениям, сообщается в бюллетене Минобороны РФ.
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"Для обеспечения безопасности движения по дорожным направлениям выставлено десять постов, в том числе пять совместно с азербайджанской стороной. При участии российских миротворцев продолжаются работы по восстановлению электро- и газоснабжения населенных пунктов Карабаха", - говорится в сообщении.
Уточняется, что с 19 сентября миротворческий контингент России свернул восемь наблюдательных постов и 16 временных в Аскеранском, Мардакертском, Мартунинском и Шушинском районах.
Отмечается, что нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента не зафиксировано.
Непризнанный Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года.
В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана.
Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность. По данным армянских властей, из Карабаха в Армению с 24 сентября переехали свыше 100 тысяч человек.