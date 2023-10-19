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В России появится центр по ускоренной разработке лекарств с помощью ИИ - РИА Новости, 19.10.2023
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Наука
 
13:50 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/lekarstva-1903832496.html
В России появится центр по ускоренной разработке лекарств с помощью ИИ
В России появится центр по ускоренной разработке лекарств с помощью ИИ - РИА Новости, 19.10.2023
В России появится центр по ускоренной разработке лекарств с помощью ИИ
Исследовательский центр "Искусственный интеллект в Фарме" появится на базе Сеченовского университета, он будет заниматься разработкой технологических решений с... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T13:50
2023-10-19T13:50
наука
россия
первый мгму имени сеченова
российская академия наук
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Исследовательский центр "Искусственный интеллект в Фарме" появится на базе Сеченовского университета, он будет заниматься разработкой технологических решений с применением методов искусственного интеллекта, которые помогут ускорить разработку и выведение на рынок новых лекарств, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сеченовского университета. "С учетом многолетнего опыта работы и компетенций университета в сфере разработки лекарств и тесного взаимодействия с лидерами российской фармацевтической индустрии, в Первом МГМУ принято решение создать исследовательский центр "Искусственный интеллект в Фарме". В партнерстве с Институтом системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук (ИСП РАН) и в сотрудничестве с фармкомпаниями в центре начнут разрабатывать цифровые решения с использованием искусственного интеллекта", - говорится в сообщении. Основная цель работы центра – ускорить разработку и выведение на рынок новых лекарственных препаратов, пояснили в пресс-службе. Команда IT-специалистов совместно с учеными Института трансляционной медицины и биотехнологии разработают комплекс технологических решений с применением методов искусственного интеллекта, которые помогут значительно сократить определенные этапы разработки лекарств. Как правило, разработка инновационного препарата может занимать продолжительное время - 10–15 лет, а стоимость создания таких лекарств сегодня оценивается в 2–2,5 миллиарда долларов, отметили в университете. Однако, если в процессе разработки лекарственных препаратов переложить часть рутинной работы с большими данными, которую выполняют специалисты, на искусственный интеллект, то можно значительно сократить сроки некоторых этапов разработки и минимизировать количество ошибок, которые могут возникнуть в процессе такой работы в силу человеческого фактора, уточнил директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Первого МГМУ Вадим Тарасов. По его словам, в результате новые качественные безопасные лекарства - как дженерики, так в перспективе и оригинальные препараты, - будут выходить на рынок быстрее. Для эффективной работы нового центра в Сеченовском Университете уже есть вся необходимая база – команда специалистов в области создания информационных и телемедицинских систем, ученые с большим опытом разработки лекарственных средств, а также современная инфраструктура и индустриальные партнеры, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20231017/lekarstva-1903334956.html
https://ria.ru/20230614/preparaty-1877991888.html
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россия, первый мгму имени сеченова, российская академия наук
Наука, Россия, Первый МГМУ имени Сеченова, Российская академия наук
В России появится центр по ускоренной разработке лекарств с помощью ИИ

В России появится исследовательский центр "Искусственный интеллект в Фарме"

© iStock.com / vitapixПрием лекарств
Прием лекарств - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© iStock.com / vitapix
Прием лекарств. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Исследовательский центр "Искусственный интеллект в Фарме" появится на базе Сеченовского университета, он будет заниматься разработкой технологических решений с применением методов искусственного интеллекта, которые помогут ускорить разработку и выведение на рынок новых лекарств, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сеченовского университета.
"С учетом многолетнего опыта работы и компетенций университета в сфере разработки лекарств и тесного взаимодействия с лидерами российской фармацевтической индустрии, в Первом МГМУ принято решение создать исследовательский центр "Искусственный интеллект в Фарме". В партнерстве с Институтом системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук (ИСП РАН) и в сотрудничестве с фармкомпаниями в центре начнут разрабатывать цифровые решения с использованием искусственного интеллекта", - говорится в сообщении.
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Основная цель работы центра – ускорить разработку и выведение на рынок новых лекарственных препаратов, пояснили в пресс-службе. Команда IT-специалистов совместно с учеными Института трансляционной медицины и биотехнологии разработают комплекс технологических решений с применением методов искусственного интеллекта, которые помогут значительно сократить определенные этапы разработки лекарств.
Как правило, разработка инновационного препарата может занимать продолжительное время - 10–15 лет, а стоимость создания таких лекарств сегодня оценивается в 2–2,5 миллиарда долларов, отметили в университете.
Однако, если в процессе разработки лекарственных препаратов переложить часть рутинной работы с большими данными, которую выполняют специалисты, на искусственный интеллект, то можно значительно сократить сроки некоторых этапов разработки и минимизировать количество ошибок, которые могут возникнуть в процессе такой работы в силу человеческого фактора, уточнил директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Первого МГМУ Вадим Тарасов.
По его словам, в результате новые качественные безопасные лекарства - как дженерики, так в перспективе и оригинальные препараты, - будут выходить на рынок быстрее.
Для эффективной работы нового центра в Сеченовском Университете уже есть вся необходимая база – команда специалистов в области создания информационных и телемедицинских систем, ученые с большим опытом разработки лекарственных средств, а также современная инфраструктура и индустриальные партнеры, добавили в пресс-службе.
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