https://ria.ru/20231019/kolonna-1903749656.html

На Краснолиманском направлении уничтожили колонну ВСУ, сообщил Марочко

На Краснолиманском направлении уничтожили колонну ВСУ, сообщил Марочко - РИА Новости, 19.10.2023

На Краснолиманском направлении уничтожили колонну ВСУ, сообщил Марочко

Украинская военная колонна была уничтожена ударным беспилотником и артиллерией ВС РФ в районе Серебрянского лесничества на краснолиманском направлении, сообщил... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T09:10

2023-10-19T09:10

2023-10-19T09:23

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ЛУГАНСК, 19 окт - РИА Новости. Украинская военная колонна была уничтожена ударным беспилотником и артиллерией ВС РФ в районе Серебрянского лесничества на краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "При помощи нашего ударного БПЛА оперативно было нанесено огневое поражение и уничтожена ведущая машина (БТР), остальная техника пыталась развернутся, однако один из автомобилей подорвался на собственном минном заграждении остальная техника была добита артиллерией ВС РФ", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт отметил, что передвижение колонны ВСУ в ночное время суток в районе Серебрянского лесничества, было оперативно выявлено с помощью аэроразведки. Минобороны РФ в среду сообщало, что за сутки на краснолиманском направлении группировка войск "Центр" при поддержке армейской авиации и артиллерии отразила атаку штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва ЛНР. Было нанесено поражение живой силе и технике 67-й механизированной бригады ВСУ, 5-й бригады нацгвардии, 1-й бригады спецназначения и 110-й бригады теробороны в районах Григоровки ДНР, Червоной Дибровы и Серебрянского лесничества. Потери противника составили до 60 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа.

https://ria.ru/20231019/sdelka-1903733547.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф