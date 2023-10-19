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На Краснолиманском направлении уничтожили колонну ВСУ, сообщил Марочко - РИА Новости, 19.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:10 19.10.2023 (обновлено: 09:23 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/kolonna-1903749656.html
На Краснолиманском направлении уничтожили колонну ВСУ, сообщил Марочко
На Краснолиманском направлении уничтожили колонну ВСУ, сообщил Марочко - РИА Новости, 19.10.2023
На Краснолиманском направлении уничтожили колонну ВСУ, сообщил Марочко
Украинская военная колонна была уничтожена ударным беспилотником и артиллерией ВС РФ в районе Серебрянского лесничества на краснолиманском направлении, сообщил... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T09:10
2023-10-19T09:23
специальная военная операция на украине
в мире
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 19 окт - РИА Новости. Украинская военная колонна была уничтожена ударным беспилотником и артиллерией ВС РФ в районе Серебрянского лесничества на краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "При помощи нашего ударного БПЛА оперативно было нанесено огневое поражение и уничтожена ведущая машина (БТР), остальная техника пыталась развернутся, однако один из автомобилей подорвался на собственном минном заграждении остальная техника была добита артиллерией ВС РФ", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт отметил, что передвижение колонны ВСУ в ночное время суток в районе Серебрянского лесничества, было оперативно выявлено с помощью аэроразведки. Минобороны РФ в среду сообщало, что за сутки на краснолиманском направлении группировка войск "Центр" при поддержке армейской авиации и артиллерии отразила атаку штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва ЛНР. Было нанесено поражение живой силе и технике 67-й механизированной бригады ВСУ, 5-й бригады нацгвардии, 1-й бригады спецназначения и 110-й бригады теробороны в районах Григоровки ДНР, Червоной Дибровы и Серебрянского лесничества. Потери противника составили до 60 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа.
https://ria.ru/20231019/sdelka-1903733547.html
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в мире, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
На Краснолиманском направлении уничтожили колонну ВСУ, сообщил Марочко

Марочко: артиллерия на Краснолиманском направлении уничтожила колонну ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЛУГАНСК, 19 окт - РИА Новости. Украинская военная колонна была уничтожена ударным беспилотником и артиллерией ВС РФ в районе Серебрянского лесничества на краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«
"При помощи нашего ударного БПЛА оперативно было нанесено огневое поражение и уничтожена ведущая машина (БТР), остальная техника пыталась развернутся, однако один из автомобилей подорвался на собственном минном заграждении остальная техника была добита артиллерией ВС РФ", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Эксперт отметил, что передвижение колонны ВСУ в ночное время суток в районе Серебрянского лесничества, было оперативно выявлено с помощью аэроразведки.
Минобороны РФ в среду сообщало, что за сутки на краснолиманском направлении группировка войск "Центр" при поддержке армейской авиации и артиллерии отразила атаку штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва ЛНР. Было нанесено поражение живой силе и технике 67-й механизированной бригады ВСУ, 5-й бригады нацгвардии, 1-й бригады спецназначения и 110-й бригады теробороны в районах Григоровки ДНР, Червоной Дибровы и Серебрянского лесничества. Потери противника составили до 60 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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