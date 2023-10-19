https://ria.ru/20231019/kndr-1903733924.html

КНДР выразила надежду на расширение связей с Россией после визита Лаврова

КНДР выразила надежду на расширение связей с Россией после визита Лаврова - РИА Новости, 19.10.2023

КНДР выразила надежду на расширение связей с Россией после визита Лаврова

Глава МИД КНДР Чхве Сон Хи на правительственном приеме в честь прибытия в Пхеньян министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и российской делегации выразила... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T04:13

2023-10-19T04:13

2023-10-19T04:37

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СЕУЛ, 19 окт - РИА Новости. Глава МИД КНДР Чхве Сон Хи на правительственном приеме в честь прибытия в Пхеньян министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и российской делегации выразила надежду, что визит приведет к расширению комплексных и конструктивных двусторонних отношений, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). На приеме глава МИД КНДР от имени правительства страны тепло приветствовала Лаврова и российскую делегацию. По словам Чхве Сон Хи, благодаря "правильному руководству и стратегическому решению" глав РФ и КНДР исторически дружественные отношения сегодня поднимаются на новый уровень и развиваются до "непобедимых товарищеских отношений", устремленных в будущее. "Она выразила надежду, что в период нынешнего визита будут достигнуты удовлетворительные результаты, направленные на расширение комплексных и конструктивных двусторонних отношений на более высоком уровне, на улучшение благосостояния народов двух стран согласно историческим договоренностям, достигнутым лидерами КНДР и РФ", - сообщает ЦТАК. Лавров прибыл в Северную Корею в среду с двухдневным визитом, который проходит через месяц после поездки лидера КНДР Ким Чен Ына по Дальнему Востоку и его встречи с президентом РФ на космодроме "Восточный" в Амурской области. Последний раз Лавров приезжал в КНДР в конце мая 2018 года, до этого министр бывал в Пхеньяне в 2009 и 2004 годах.

https://ria.ru/20231001/kndr-1899723730.html

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россия, пхеньян, дальний восток, ким чен ын, сергей лавров, в мире