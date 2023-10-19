https://ria.ru/20231019/kitay-1903773014.html
МИД КНР назвал переговоры Путина и Си Цзиньпина дружественными и глубокими
МИД КНР назвал переговоры Путина и Си Цзиньпина дружественными и глубокими - РИА Новости, 19.10.2023
МИД КНР назвал переговоры Путина и Си Цзиньпина дружественными и глубокими
Переговоры лидеров России и Китая были откровенными, дружественными и глубокими, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин. РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T10:57
2023-10-19T10:57
2023-10-19T10:57
в мире
китай
россия
владимир путин
си цзиньпин
мао нин
форум "один пояс - один путь"
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ПЕКИН, 19 окт - РИА Новости. Переговоры лидеров России и Китая были откровенными, дружественными и глубокими, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин. В среду президент РФ Владимир Путин в рамках форума "Один пояс, один путь" в Пекине встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Переговоры длились три часа. "Переговоры глав двух государств были откровенными, дружественными и глубокими. Стороны обменялись мнениями по таким вопросам, как двустороннее деловое сотрудничество, многостороннее сотрудничество в рамках строительства инициативы "Один пояс, один путь", а также о ситуации между Палестиной и Израилем", - сказала Мао Нин. Она также отметила, что лидеры двух стран договорились продвигать сопряжение инициативы "Один пояс, один путь" и ЕАЭС, продолжать укреплять сотрудничество в рамках таких международных механизмов, как ООН, ШОС, G20, постоянно обогащать содержание российско-китайских отношений.
https://ria.ru/20231019/forum-1903717689.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, россия, владимир путин, си цзиньпин, мао нин, форум "один пояс - один путь"
В мире, Китай, Россия, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Мао Нин, Форум "Один пояс - один путь"
МИД КНР назвал переговоры Путина и Си Цзиньпина дружественными и глубокими
МИД Китая: Путин и Си Цзиньпин провели дружественные и откровенные переговоры