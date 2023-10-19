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МИД КНР назвал переговоры Путина и Си Цзиньпина дружественными и глубокими - РИА Новости, 19.10.2023
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10:57 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/kitay-1903773014.html
МИД КНР назвал переговоры Путина и Си Цзиньпина дружественными и глубокими
МИД КНР назвал переговоры Путина и Си Цзиньпина дружественными и глубокими - РИА Новости, 19.10.2023
МИД КНР назвал переговоры Путина и Си Цзиньпина дружественными и глубокими
Переговоры лидеров России и Китая были откровенными, дружественными и глубокими, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин. РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T10:57
2023-10-19T10:57
в мире
китай
россия
владимир путин
си цзиньпин
мао нин
форум "один пояс - один путь"
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ПЕКИН, 19 окт - РИА Новости. Переговоры лидеров России и Китая были откровенными, дружественными и глубокими, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин. В среду президент РФ Владимир Путин в рамках форума "Один пояс, один путь" в Пекине встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Переговоры длились три часа. "Переговоры глав двух государств были откровенными, дружественными и глубокими. Стороны обменялись мнениями по таким вопросам, как двустороннее деловое сотрудничество, многостороннее сотрудничество в рамках строительства инициативы "Один пояс, один путь", а также о ситуации между Палестиной и Израилем", - сказала Мао Нин. Она также отметила, что лидеры двух стран договорились продвигать сопряжение инициативы "Один пояс, один путь" и ЕАЭС, продолжать укреплять сотрудничество в рамках таких международных механизмов, как ООН, ШОС, G20, постоянно обогащать содержание российско-китайских отношений.
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в мире, китай, россия, владимир путин, си цзиньпин, мао нин, форум "один пояс - один путь"
В мире, Китай, Россия, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Мао Нин, Форум "Один пояс - один путь"
МИД КНР назвал переговоры Путина и Си Цзиньпина дружественными и глубокими

МИД Китая: Путин и Си Цзиньпин провели дружественные и откровенные переговоры

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
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ПЕКИН, 19 окт - РИА Новости. Переговоры лидеров России и Китая были откровенными, дружественными и глубокими, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
В среду президент РФ Владимир Путин в рамках форума "Один пояс, один путь" в Пекине встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Переговоры длились три часа.
"Переговоры глав двух государств были откровенными, дружественными и глубокими. Стороны обменялись мнениями по таким вопросам, как двустороннее деловое сотрудничество, многостороннее сотрудничество в рамках строительства инициативы "Один пояс, один путь", а также о ситуации между Палестиной и Израилем", - сказала Мао Нин.
Она также отметила, что лидеры двух стран договорились продвигать сопряжение инициативы "Один пояс, один путь" и ЕАЭС, продолжать укреплять сотрудничество в рамках таких международных механизмов, как ООН, ШОС, G20, постоянно обогащать содержание российско-китайских отношений.
Владимир Путин и Си Цзиньпин на церемонии встречи участников форума Один пояс, один путь в Пекине - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
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