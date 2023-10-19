https://ria.ru/20231019/kalendar-1903915688.html

В Башкирии разгадали календари беременности первобытных женщин

В Башкирии разгадали календари беременности первобытных женщин - РИА Новости, 19.10.2023

В Башкирии разгадали календари беременности первобытных женщин

Календари беременности первобытных женщин, а также бытовавшие в эпоху палеолита знаки рождения и смерти впервые расшифрованы по итогам исследования рисунков на... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T17:53

2023-10-19T17:53

2023-10-19T18:14

уфа

наука

наука

археология

палеонтология

российская академия наук

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УФА, 19 окт – РИА Новости. Календари беременности первобытных женщин, а также бытовавшие в эпоху палеолита знаки рождения и смерти впервые расшифрованы по итогам исследования рисунков на стенах Каповой пещеры на Южном Урале, сообщил РИА Новости доцент Уфимского университета науки и технологий Айрат Багаутдинов. Ранее ученый рассказывал РИА Новости об исследовании настенных знаков и рисунков пещеры. По его мнению, первобытным художником была женщина, о чем свидетельствуют изображения, отражающие культ материнства, и сохранившаяся сквозь тысячелетия эмоциональная составляющая изображений. Первобытный человек, отмечал ученый, обладал абстрактным мышлением, знал счет и составлял лунный календарь, оперировал знаниями о поведении животных и планировал сроки проведения охоты. "В Каповой пещере преобладающее количество знаков – это трапеция. Нами установлено, что это календарь беременности животных и женщины. Календарь успешной беременности содержит знак рождения ребенка или детеныша – "Y", а календарь неудачной беременности (перевернутая трапеция) содержит знак смерти плода или ребенка – "⅄". Знак смерти "⅄" рядом с трапецией означает гибель матери. Доказано, что рисунки и знаки пещеры нарисованы в соответствии с трехмерным восприятием пространства первобытным человеком: вперед – прогресс, назад – регресс; налево – прогресс, направо – регресс; вниз – прогресс, вверх – регресс", - сказал Багаутдинов. По словам исследователя, например, изображение, которое ранее ученые назвали "Большая лошадь", на самом деле показывает беременную лошадь, потому что хорошо заметен большой живот. А вертикальные линии на этом рисунке ученый трактует как лунные месяцы, соответствующие сроку беременности животного. "Допускаем, что первобытный человек ориентировался по луне и мог фиксировать как одно полнолуние, так и другое полнолуние. Поэтому могла быть фиксация событий согласно лунному календарю. Полагаем, что древний человек исчислял начало года с весны – время начала тепла и брачный период животных. А животные для первобытного человека были практически всем - питание и шкура, спокойствие и комфорт, если мясо есть в достатке", - поделился Багаутдинов. Кроме того, исследователь считает, что первобытные люди на территории Башкирии планировали будущую охоту - убивали мамонта-мать после рождения детеныша, а мамонтенка оставляли как объект будущей охоты. "Результаты нашего исследования подтверждают существующую в отечественной науке гипотезу о "доисторическом перепромысле" – истреблении мамонтов и шерстистого носорога первобытными людьми верхнего палеолита. Через рисунки и знаки первобытная художница дает четкий посыл будущим сородичам – надо охотиться на животных только после рождения детенышей", - считает ученый.

https://ria.ru/20220823/akula-1811507877.html

https://ria.ru/20230815/arkheologiya-1889946098.html

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уфа, наука, археология, палеонтология, российская академия наук