https://ria.ru/20231019/izrail-1903823004.html

Страны Запада лишились права называться посредниками, заявил эксперт

Страны Запада лишились права называться посредниками, заявил эксперт - РИА Новости, 19.10.2023

Страны Запада лишились права называться посредниками, заявил эксперт

Великобритания, США и Германия за счет своей поддержки Израиля превратились в сторону конфликта и лишили себя права называться посредниками в... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T13:21

2023-10-19T13:21

2023-10-19T13:21

в мире

израиль

германия

россия

риши сунак

джо байден

российская академия наук

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Великобритания, США и Германия за счет своей поддержки Израиля превратились в сторону конфликта и лишили себя права называться посредниками в палестино-израильском урегулировании, заявил научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов. В четверг премьер Великобритании Риши Сунак прибыл в Израиль, где заявил о поддержке страны Лондоном в текущем конфликте. До него визиты солидарности нанесли канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден. "Та же самая позиция, занятая сегодня Соединенными Штатами, Германией, - визит Олафа Шольца тоже в Израиль состоялся, и (состоялся визит) премьер-министра Британии Сунака - с одной стороны, это хорошо для Израиля, с другой стороны, это нехорошо для Ближнего Востока. Такая однозначная поддержка Израиля в данной ситуации понятна с моральной точки зрения, но лишает эти страны права называться медиаторами и посредниками. Они лишаются этого права и в глазах широких масс, и они лишаются этого права в глаза международного сообщества", - сказал Лукьянов в ходе круглого стола "Эскалация палестино-израильского конфликта: причины и возможные последствия" в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Он подчеркнул, что эти западные страны, поддержавшие Израиль, выступают в качестве стороны конфликта, что "ограничивает их возможности содействия как раз переговорному процессу". Напротив, позиция, которую занимают Китай, Индия и Россия, "не носит деструктивного характера", сказал он. При этом главной стороной в процессе урегулирования выступают именно страны Ближнего Востока, от которых зависит "будущее и конфликта, и будущее регионального мира", считает Лукьянов. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 3478 человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231019/izrail-1903772272.html

https://ria.ru/20231014/posledstviya-1902706229.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, германия, россия, риши сунак, джо байден, российская академия наук, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон, хамас, олаф шольц