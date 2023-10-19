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Роль Ирана для России обсудили на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 19.10.2023
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15:15 19.10.2023 (обновлено: 15:59 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/forum-1903865983.html
Роль Ирана для России обсудили на форуме "Сделано в России"
Роль Ирана для России обсудили на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 19.10.2023
Роль Ирана для России обсудили на форуме "Сделано в России"
Точки роста и как сейчас развивается взаимодействие России и Ирана обсудили на форуме "Сделано в России" на сессии "Россия-Иран: Расширяя возможности", которая... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T15:15
2023-10-19T15:59
экономика
россия
иран
казем джалали
хасан тимижев
владимир платонов
московская торгово-промышленная палата
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Точки роста и как сейчас развивается взаимодействие России и Ирана обсудили на форуме "Сделано в России" на сессии "Россия-Иран: Расширяя возможности", которая прошла 19 октября."Иран как экономический партнер России выступает в разных ролях. Например, в промышленной кооперации у нас большой потенциал – в автомобилестроении, авиастроении, нефтегазовом секторе и строительстве. Иран также и значимый логистический партнер для формирования альтернативных путей транспортировки товаров. Поэтому для РЭЦ как института развития важна двусторонняя поддержка наших бизнес-сообществ", – отметил модератор сессии, директор по развитию зарубежной сети Группы Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Дмитрий Прохоренко.Участники сессии обсудили перспективы развития торгово-экономических отношений России и Ирана, государственную поддержку бизнеса, в том числе страховую и кредитно-гарантийную, инвестиционное сотрудничество, оптимизацию логистики и развитие транзита через Иран в третьи страны, а также взаимодействие таможенных органов двух стран.В сессии приняли участие посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали, первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Тегерана Мехди Садегиниараки, генеральный директор EGFI Сеид Амир Бурхани.С российской стороны в обсуждении участвовали замгубернатор Краснодарского края Александр Руппель, директор департамента развития двустороннего сотрудничества Минэкономразвития России Павел Калмычек, генеральный директор АО "РЖД Логистика" Дмитрий Мурев, исполнительный директор АО "Кавказ.РФ" Хасан Тимижев.Также в сессии приняли участие президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов, начальник главного управления организации таможенного оформления и таможенного контроля Федеральной таможенной службы Дмитрий Жуков, управляющий директор департамента развития международных расчетов ВТБ Николай Машков.
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экономика, россия, иран, казем джалали, хасан тимижев, владимир платонов, московская торгово-промышленная палата
Экономика, Россия, Иран, Казем Джалали, Хасан Тимижев, Владимир Платонов, Московская торгово-промышленная палата

Роль Ирана для России обсудили на форуме "Сделано в России"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкУчастники сессии "Россия - Иран: расширяя возможности" в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России" в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве
Участники сессии Россия - Иран: расширяя возможности в рамках Международного экспортного форума Сделано в России в Центральном выставочном зале Манеж в Москве - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Участники сессии "Россия - Иран: расширяя возможности" в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России" в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Точки роста и как сейчас развивается взаимодействие России и Ирана обсудили на форуме "Сделано в России" на сессии "Россия-Иран: Расширяя возможности", которая прошла 19 октября.
"Иран как экономический партнер России выступает в разных ролях. Например, в промышленной кооперации у нас большой потенциал – в автомобилестроении, авиастроении, нефтегазовом секторе и строительстве. Иран также и значимый логистический партнер для формирования альтернативных путей транспортировки товаров. Поэтому для РЭЦ как института развития важна двусторонняя поддержка наших бизнес-сообществ", – отметил модератор сессии, директор по развитию зарубежной сети Группы Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Дмитрий Прохоренко.
Участники международного экспортного форума Сделано в России в Москве - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
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Вчера, 14:25
Участники сессии обсудили перспективы развития торгово-экономических отношений России и Ирана, государственную поддержку бизнеса, в том числе страховую и кредитно-гарантийную, инвестиционное сотрудничество, оптимизацию логистики и развитие транзита через Иран в третьи страны, а также взаимодействие таможенных органов двух стран.
В сессии приняли участие посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали, первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Тегерана Мехди Садегиниараки, генеральный директор EGFI Сеид Амир Бурхани.
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали
Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали
С российской стороны в обсуждении участвовали замгубернатор Краснодарского края Александр Руппель, директор департамента развития двустороннего сотрудничества Минэкономразвития России Павел Калмычек, генеральный директор АО "РЖД Логистика" Дмитрий Мурев, исполнительный директор АО "Кавказ.РФ" Хасан Тимижев.
Также в сессии приняли участие президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов, начальник главного управления организации таможенного оформления и таможенного контроля Федеральной таможенной службы Дмитрий Жуков, управляющий директор департамента развития международных расчетов ВТБ Николай Машков.
 
ЭкономикаРоссияИранКазем ДжалалиХасан ТимижевВладимир ПлатоновМосковская торгово-промышленная палата
 
 
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