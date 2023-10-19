https://ria.ru/20231019/forum-1903865983.html

Роль Ирана для России обсудили на форуме "Сделано в России"

Роль Ирана для России обсудили на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 19.10.2023

Роль Ирана для России обсудили на форуме "Сделано в России"

Точки роста и как сейчас развивается взаимодействие России и Ирана обсудили на форуме "Сделано в России" на сессии "Россия-Иран: Расширяя возможности", которая... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T15:15

2023-10-19T15:15

2023-10-19T15:59

экономика

россия

иран

казем джалали

хасан тимижев

владимир платонов

московская торгово-промышленная палата

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Точки роста и как сейчас развивается взаимодействие России и Ирана обсудили на форуме "Сделано в России" на сессии "Россия-Иран: Расширяя возможности", которая прошла 19 октября."Иран как экономический партнер России выступает в разных ролях. Например, в промышленной кооперации у нас большой потенциал – в автомобилестроении, авиастроении, нефтегазовом секторе и строительстве. Иран также и значимый логистический партнер для формирования альтернативных путей транспортировки товаров. Поэтому для РЭЦ как института развития важна двусторонняя поддержка наших бизнес-сообществ", – отметил модератор сессии, директор по развитию зарубежной сети Группы Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Дмитрий Прохоренко.Участники сессии обсудили перспективы развития торгово-экономических отношений России и Ирана, государственную поддержку бизнеса, в том числе страховую и кредитно-гарантийную, инвестиционное сотрудничество, оптимизацию логистики и развитие транзита через Иран в третьи страны, а также взаимодействие таможенных органов двух стран.В сессии приняли участие посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали, первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Тегерана Мехди Садегиниараки, генеральный директор EGFI Сеид Амир Бурхани.С российской стороны в обсуждении участвовали замгубернатор Краснодарского края Александр Руппель, директор департамента развития двустороннего сотрудничества Минэкономразвития России Павел Калмычек, генеральный директор АО "РЖД Логистика" Дмитрий Мурев, исполнительный директор АО "Кавказ.РФ" Хасан Тимижев.Также в сессии приняли участие президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов, начальник главного управления организации таможенного оформления и таможенного контроля Федеральной таможенной службы Дмитрий Жуков, управляющий директор департамента развития международных расчетов ВТБ Николай Машков.

https://ria.ru/20231019/eksport-1903847477.html

россия

иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, иран, казем джалали, хасан тимижев, владимир платонов, московская торгово-промышленная палата