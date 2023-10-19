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КНР готова с Россией повышать устойчивость цепочек поставок в энергетике - РИА Новости, 19.10.2023
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05:40 19.10.2023 (обновлено: 05:50 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/energetika-1903736951.html
КНР готова с Россией повышать устойчивость цепочек поставок в энергетике
КНР готова с Россией повышать устойчивость цепочек поставок в энергетике - РИА Новости, 19.10.2023
КНР готова с Россией повышать устойчивость цепочек поставок в энергетике
Китай готов сотрудничать с РФ для повышения устойчивости цепочек поставок в энергетической сфере, заявил Си Цзиньпин в поздравительном письме... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T05:40
2023-10-19T05:50
китай
россия
экономика
си цзиньпин
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ПЕКИН, 19 окт - РИА Новости. Китай готов сотрудничать с РФ для повышения устойчивости цепочек поставок в энергетической сфере, заявил Си Цзиньпин в поздравительном письме российско-китайскому энергетическому бизнес-форуму. "Глядя в будущее, Китай готов сотрудничать с Россией для построения партнерских отношений в энергетической сфере на высоком уровне, а также для постоянного повышения устойчивости цепочек поставок в энергетической промышленности", - написал Си Цзиньпин. Текст письма приводит Центральное телевидение Китая. Он также выразил готовность вместе с Россией содействовать долгосрочному здоровому, стабильному и устойчивому развитию глобального энергетического рынка и вносить вклад для создания глобального партнерства в области чистой энергетики.
https://ria.ru/20231019/sotrudnichestvo-1903736707.html
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китай, россия, экономика, си цзиньпин
Китай, Россия, Экономика, Си Цзиньпин
КНР готова с Россией повышать устойчивость цепочек поставок в энергетике

КНР готова с Россией повышать устойчивость цепочек поставок в энергетике

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине
Государственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 19 окт - РИА Новости. Китай готов сотрудничать с РФ для повышения устойчивости цепочек поставок в энергетической сфере, заявил Си Цзиньпин в поздравительном письме российско-китайскому энергетическому бизнес-форуму.
"Глядя в будущее, Китай готов сотрудничать с Россией для построения партнерских отношений в энергетической сфере на высоком уровне, а также для постоянного повышения устойчивости цепочек поставок в энергетической промышленности", - написал Си Цзиньпин. Текст письма приводит Центральное телевидение Китая.
Российский и китайские флаги - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
КНР отметила масштабный характер энергетического сотрудничества с Россией
05:15
Он также выразил готовность вместе с Россией содействовать долгосрочному здоровому, стабильному и устойчивому развитию глобального энергетического рынка и вносить вклад для создания глобального партнерства в области чистой энергетики.
 
КитайРоссияЭкономикаСи Цзиньпин
 
 
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