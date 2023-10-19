https://ria.ru/20231019/energetika-1903736951.html

КНР готова с Россией повышать устойчивость цепочек поставок в энергетике

КНР готова с Россией повышать устойчивость цепочек поставок в энергетике - РИА Новости, 19.10.2023

КНР готова с Россией повышать устойчивость цепочек поставок в энергетике

Китай готов сотрудничать с РФ для повышения устойчивости цепочек поставок в энергетической сфере, заявил Си Цзиньпин в поздравительном письме... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T05:40

2023-10-19T05:40

2023-10-19T05:50

китай

россия

экономика

си цзиньпин

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ПЕКИН, 19 окт - РИА Новости. Китай готов сотрудничать с РФ для повышения устойчивости цепочек поставок в энергетической сфере, заявил Си Цзиньпин в поздравительном письме российско-китайскому энергетическому бизнес-форуму. "Глядя в будущее, Китай готов сотрудничать с Россией для построения партнерских отношений в энергетической сфере на высоком уровне, а также для постоянного повышения устойчивости цепочек поставок в энергетической промышленности", - написал Си Цзиньпин. Текст письма приводит Центральное телевидение Китая. Он также выразил готовность вместе с Россией содействовать долгосрочному здоровому, стабильному и устойчивому развитию глобального энергетического рынка и вносить вклад для создания глобального партнерства в области чистой энергетики.

https://ria.ru/20231019/sotrudnichestvo-1903736707.html

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китай, россия, экономика, си цзиньпин