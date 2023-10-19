https://ria.ru/20231019/eksport-1903924516.html

РЭЦ и Московская школа управления "СКОЛКОВО" разовьют женский экспорт

РЭЦ и Московская школа управления "СКОЛКОВО" разовьют женский экспорт - РИА Новости, 19.10.2023

РЭЦ и Московская школа управления "СКОЛКОВО" разовьют женский экспорт

Российский экспортный центр и Московская школа управления "СКОЛКОВО" объединят усилия для развития женского экспорта. Соответствующее соглашение о... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T18:18

2023-10-19T18:18

2023-10-19T19:01

экономика

россия

вероника никишина

форум "сделано в россии"

сколково

москва

совет федерации рф

росэксимбанк

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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Российский экспортный центр и Московская школа управления "СКОЛКОВО" объединят усилия для развития женского экспорта. Соответствующее соглашение о сотрудничестве 19 октября на форуме "Сделано в России" подписали генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина и ректор Московской школы управления "СКОЛКОВО" Александр Ким.Так, РЭЦ и МШУ "СКОЛКОВО" договорились о сотрудничестве по проведению ежегодного всероссийского конкурса "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте", выявлению, поощрению и продвижению лучших практик по поддержке предпринимательниц, а также в целом по повышению роли женского предпринимательства в развитии экспортного потенциала России.В частности, теперь предпринимательницы, чей бизнес вышел на наибольшие объемы экспорта при поддержке региональных Центров поддержки экспорта, смогут пройти бесплатное обучение в Московской школе управления "СКОЛКОВО" по программе "Экспортер 2.0"."Продвижение женской повестки — одна из приоритетных задач Российского экспортного центра. Мы знаем, что у многих успешных компаний руководителями или учредителями являются женщины, и поддерживаем инициативы, которые помогают создавать наиболее благоприятные условия для ведения бизнеса, в том числе благодаря Центрам поддержки экспорта в регионах. Уверена, сотрудничество с Московской школой управления "Сколково" позволит сделать экспорт еще проще и доступнее для отечественных предпринимательниц", — отметила Вероника Никишина."Школа СКОЛКОВО с радостью будет принимать на своих программах победительниц ежегодного всероссийского конкурса "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте". Совместный проект с РЭЦ дополнит инициативы Школы по развитию направления лидерских образовательных программ для женщин. И реализуется этот проект как никогда кстати, ведь по данным наших исследований, сейчас повышается интерес к развитию бизнеса со стороны женщин-предпринимателей и руководителей и их основной образовательный запрос — развитие навыков эффективной работы в изменчивых условиях и на новых рынках", — подчеркнул Александр Ким.Напомним, конкурс "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте" создан для тиражирования лучших практик по поддержке женского предпринимательства в сфере экспорта среди субъектов России. Решение о его создании было принято на ПМЭФ-2022, его поддержал Совет Федерации.

https://ria.ru/20231019/rets-1903923155.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, вероника никишина, форум "сделано в россии", сколково, москва, совет федерации рф, росэксимбанк