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Банк БРИКС выделил Бразилии кредит для восстановления экономики - РИА Новости, 19.10.2023
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08:37 19.10.2023 (обновлено: 08:40 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/braziliya-1903746220.html
Банк БРИКС выделил Бразилии кредит для восстановления экономики
Банк БРИКС выделил Бразилии кредит для восстановления экономики - РИА Новости, 19.10.2023
Банк БРИКС выделил Бразилии кредит для восстановления экономики
Новый банк развития (НБР) БРИКС подписал кредитное соглашение с Бразилией на 1 миллиард долларов с целью оказать помощь латиноамериканской стране в... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T08:37
2023-10-19T08:40
экономика
бразилия
китай
юар
фернанду аддад
брикс
банк брикс
новый банк развития
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ПЕКИН, 19 окт - РИА Новости. Новый банк развития (НБР) БРИКС подписал кредитное соглашение с Бразилией на 1 миллиард долларов с целью оказать помощь латиноамериканской стране в экономическом восстановлении, сообщил банк. Уточняется, что соглашение подписали глава НБР Дилма Роуссефф и министр финансов Бразилии Фернанду Аддад в марокканском Марракеше. Как сообщили в банке, кредит был выделен в рамках программы чрезвычайной помощи Бразилии по восстановлению ее экономики. Политическое решение о создании в рамках БРИКС Нового банка развития было принято в 2013 году на саммите в южноафриканском Дурбане. В 2014 году на следующем саммите в бразильском городе Форталеза было подписано соглашение о банке. Официальный старт его работе был дан на инаугурационном заседании совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве. Основная задача института заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах-членах БРИКС и в развивающихся странах. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет. ЮАР получила председательство в БРИКС от Китая в начале этого года. Оно продлится до конца 2023 года, а затем будет передано следующей стране.
https://ria.ru/20230925/zimbabve-1898535435.html
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экономика, бразилия, китай, юар, фернанду аддад, брикс, банк брикс, новый банк развития
Экономика, Бразилия, Китай, ЮАР, Фернанду Аддад, БРИКС, Банк БРИКС, Новый банк развития
Банк БРИКС выделил Бразилии кредит для восстановления экономики

Банк БРИКС дал Бразилии кредит на миллиард долларов на восстановление экономики

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСтраны мира. Бразилия
Страны мира. Бразилия - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ПЕКИН, 19 окт - РИА Новости. Новый банк развития (НБР) БРИКС подписал кредитное соглашение с Бразилией на 1 миллиард долларов с целью оказать помощь латиноамериканской стране в экономическом восстановлении, сообщил банк.
Уточняется, что соглашение подписали глава НБР Дилма Роуссефф и министр финансов Бразилии Фернанду Аддад в марокканском Марракеше.
БРИКС - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
Зимбабве ведет переговоры с Новым банком развития БРИКС
25 сентября, 16:17
Как сообщили в банке, кредит был выделен в рамках программы чрезвычайной помощи Бразилии по восстановлению ее экономики.
Политическое решение о создании в рамках БРИКС Нового банка развития было принято в 2013 году на саммите в южноафриканском Дурбане. В 2014 году на следующем саммите в бразильском городе Форталеза было подписано соглашение о банке. Официальный старт его работе был дан на инаугурационном заседании совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве. Основная задача института заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах-членах БРИКС и в развивающихся странах.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет. ЮАР получила председательство в БРИКС от Китая в начале этого года. Оно продлится до конца 2023 года, а затем будет передано следующей стране.
Пресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
ОАЭ увеличат финансирование банка БРИКС, заявил министр экономики страны
28 августа, 14:19
 
ЭкономикаБразилияКитайЮАРФернанду АддадБРИКСБанк БРИКСНовый банк развития
 
 
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