https://ria.ru/20231019/braziliya-1903746220.html

Банк БРИКС выделил Бразилии кредит для восстановления экономики

Банк БРИКС выделил Бразилии кредит для восстановления экономики - РИА Новости, 19.10.2023

Банк БРИКС выделил Бразилии кредит для восстановления экономики

Новый банк развития (НБР) БРИКС подписал кредитное соглашение с Бразилией на 1 миллиард долларов с целью оказать помощь латиноамериканской стране в... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T08:37

2023-10-19T08:37

2023-10-19T08:40

экономика

бразилия

китай

юар

фернанду аддад

брикс

банк брикс

новый банк развития

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ПЕКИН, 19 окт - РИА Новости. Новый банк развития (НБР) БРИКС подписал кредитное соглашение с Бразилией на 1 миллиард долларов с целью оказать помощь латиноамериканской стране в экономическом восстановлении, сообщил банк. Уточняется, что соглашение подписали глава НБР Дилма Роуссефф и министр финансов Бразилии Фернанду Аддад в марокканском Марракеше. Как сообщили в банке, кредит был выделен в рамках программы чрезвычайной помощи Бразилии по восстановлению ее экономики. Политическое решение о создании в рамках БРИКС Нового банка развития было принято в 2013 году на саммите в южноафриканском Дурбане. В 2014 году на следующем саммите в бразильском городе Форталеза было подписано соглашение о банке. Официальный старт его работе был дан на инаугурационном заседании совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве. Основная задача института заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах-членах БРИКС и в развивающихся странах. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет. ЮАР получила председательство в БРИКС от Китая в начале этого года. Оно продлится до конца 2023 года, а затем будет передано следующей стране.

https://ria.ru/20230925/zimbabve-1898535435.html

https://ria.ru/20230828/briks-1892673409.html

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китай

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, бразилия, китай, юар, фернанду аддад, брикс, банк брикс, новый банк развития