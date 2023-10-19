https://ria.ru/20231019/arest-1903958903.html
В Москве арестовали подростков, избивавших сверстников в ТЦ
В Москве арестовали подростков, избивавших сверстников в ТЦ - РИА Новости, 19.10.2023
В Москве арестовали подростков, избивавших сверстников в ТЦ
Замоскворецкий суд Москвы арестовал трех подростков, которые, по данным следствия, устраивали в Москве и Подмосковье массовые драки в торговом центре и учебном... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T22:42
2023-10-19T22:42
2023-10-19T22:42
происшествия
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россия
московская область (подмосковье)
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы арестовал трех подростков, которые, по данным следствия, устраивали в Москве и Подмосковье массовые драки в торговом центре и учебном заведении, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения", - сказали в суде. Подросткам вменяется часть 2 статьи 213 УК РФ "хулиганство", максимальная санкция - лишение свободы на семь лет. Срок ареста установлен до 18 декабря. По данным следствия, несовершеннолетние парни провоцировали конфликты и избивали незнакомых людей в торговом центре на Ходынском бульваре и в учебном учреждении в подмосковных Химках. Массовые драки дебоширы снимали на видео и выкладывали в социальные сети. Как сообщала ранее старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова, задержанные - уроженец Таджикистана и этнический азербайджанец из Екатеринбурга. По ее словам, следователи работают над установлением возможных соучастников, проверят законность получения фигурантами гражданства РФ и оценят работу полицейских и образовательного учреждения.
https://ria.ru/20231019/arest-1903945085.html
https://ria.ru/20230805/izbienie-1888360372.html
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происшествия, москва, россия, московская область (подмосковье), юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Московская область (Подмосковье), Юлия Иванова, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве арестовали подростков, избивавших сверстников в ТЦ
В Москве арестовал трех подростков, избивавших сверстников в ТЦ и школе