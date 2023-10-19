https://ria.ru/20231019/arest-1903958903.html

В Москве арестовали подростков, избивавших сверстников в ТЦ

В Москве арестовали подростков, избивавших сверстников в ТЦ - РИА Новости, 19.10.2023

В Москве арестовали подростков, избивавших сверстников в ТЦ

Замоскворецкий суд Москвы арестовал трех подростков, которые, по данным следствия, устраивали в Москве и Подмосковье массовые драки в торговом центре и учебном... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T22:42

2023-10-19T22:42

2023-10-19T22:42

происшествия

москва

россия

московская область (подмосковье)

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734283_0:297:3114:2048_1920x0_80_0_0_2b7e431f77eb6a1472ed43389ee78ad2.jpg

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы арестовал трех подростков, которые, по данным следствия, устраивали в Москве и Подмосковье массовые драки в торговом центре и учебном заведении, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения", - сказали в суде. Подросткам вменяется часть 2 статьи 213 УК РФ "хулиганство", максимальная санкция - лишение свободы на семь лет. Срок ареста установлен до 18 декабря. По данным следствия, несовершеннолетние парни провоцировали конфликты и избивали незнакомых людей в торговом центре на Ходынском бульваре и в учебном учреждении в подмосковных Химках. Массовые драки дебоширы снимали на видео и выкладывали в социальные сети. Как сообщала ранее старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова, задержанные - уроженец Таджикистана и этнический азербайджанец из Екатеринбурга. По ее словам, следователи работают над установлением возможных соучастников, проверят законность получения фигурантами гражданства РФ и оценят работу полицейских и образовательного учреждения.

https://ria.ru/20231019/arest-1903945085.html

https://ria.ru/20230805/izbienie-1888360372.html

москва

россия

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия, московская область (подмосковье), юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф)