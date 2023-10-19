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В Ижевске арестовали школьника, который ранил ножом одноклассника на уроке - РИА Новости, 19.10.2023
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20:38 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/arest-1903945085.html
В Ижевске арестовали школьника, который ранил ножом одноклассника на уроке
В Ижевске арестовали школьника, который ранил ножом одноклассника на уроке - РИА Новости, 19.10.2023
В Ижевске арестовали школьника, который ранил ножом одноклассника на уроке
Устиновский райсуд Ижевска арестовал на два месяца школьника, который ножом ранил одноклассника во время урока в одной из школ Ижевска, сообщает объединённая... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T20:38
2023-10-19T20:38
происшествия
ижевск
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УФА, 19 окт - РИА Новости. Устиновский райсуд Ижевска арестовал на два месяца школьника, который ножом ранил одноклассника во время урока в одной из школ Ижевска, сообщает объединённая пресс-служба судов Удмуртии. Ранее сообщалось, что в школе №50 14-летний подросток нанёс три ножевых ранения однокласснику во время урока. Раненый ребёнок был доставлен в больницу. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство. "Устиновский районный суд Ижевска, оценив доводы участников процесса, учитывая тяжесть преступления, в совершении которого обвиняется несовершеннолетний, избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца - до 17 декабря 2023 года", - говорится в сообщении. Как отмечается, суд в постановлении указал, что "альтернативные меры пресечения в виде домашнего ареста, залога и запрета определенных действий в данных конкретных условиях не смогут гарантировать надлежащего поведения обвиняемого, учитывая сведения о его личности и характере вменяемого преступления, равно как не гарантирует его и присмотр за несовершеннолетним, поскольку поведение подростка свидетельствует о том, что ранее принимаемые законным представителем меры воспитательного воздействия должного влияния на него не оказали".
https://ria.ru/20231009/tir-1901431803.html
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происшествия, ижевск
Происшествия, Ижевск
В Ижевске арестовали школьника, который ранил ножом одноклассника на уроке

Суд в Ижевске арестовал на два месяца школьника, ранившего ножом одноклассника

© AP Photo / Seth WenigПолицейский держит в руках наручники
Полицейский держит в руках наручники - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© AP Photo / Seth Wenig
Полицейский держит в руках наручники. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 19 окт - РИА Новости. Устиновский райсуд Ижевска арестовал на два месяца школьника, который ножом ранил одноклассника во время урока в одной из школ Ижевска, сообщает объединённая пресс-служба судов Удмуртии.
Ранее сообщалось, что в школе №50 14-летний подросток нанёс три ножевых ранения однокласснику во время урока. Раненый ребёнок был доставлен в больницу. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство.
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"Устиновский районный суд Ижевска, оценив доводы участников процесса, учитывая тяжесть преступления, в совершении которого обвиняется несовершеннолетний, избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца - до 17 декабря 2023 года", - говорится в сообщении.
Как отмечается, суд в постановлении указал, что "альтернативные меры пресечения в виде домашнего ареста, залога и запрета определенных действий в данных конкретных условиях не смогут гарантировать надлежащего поведения обвиняемого, учитывая сведения о его личности и характере вменяемого преступления, равно как не гарантирует его и присмотр за несовершеннолетним, поскольку поведение подростка свидетельствует о том, что ранее принимаемые законным представителем меры воспитательного воздействия должного влияния на него не оказали".
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