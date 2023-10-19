https://ria.ru/20231019/arest-1903922059.html
В Ленинградской области арестовали мужчину по подозрению в расчленении сына
В Ленинградской области арестовали мужчину по подозрению в расчленении сына - РИА Новости, 19.10.2023
В Ленинградской области арестовали мужчину по подозрению в расчленении сына
Суд арестовал на два месяца жителя Ленинградской области, обвиняемого в убийстве и расчленении своего сына, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T18:09
2023-10-19T18:09
2023-10-19T19:04
происшествия
выборгский район
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 окт — РИА Новости. Суд арестовал на два месяца жителя Ленинградской области, обвиняемого в убийстве и расчленении своего сына, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры."Судья, согласившись с позицией прокурора, избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", — говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.Как сообщили накануне в МВД, жителя Выборгского района заподозрили в убийстве и расчленении неработающего и ранее судимого сына. Отмечалось, что тот праздновал день рождения. По версии следствия, 17 октября мужчина во время пьяной ссоры умышленно нанес 36-летнему сыну несколько ударов кухонным ножом, после чего тот умер на месте. По информации прокуратуры, пенсионер в попытке скрыть следы преступления "отчленил от туловища трупа верхние и нижние конечности, а также голову и выбросил труп в реку Перовка".Ранее в ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области получили сообщения от очевидцев о том, что на участке трассы "Скандинавия" лежит отрубленная рука. На место выехали оперативные службы и сотрудники правоохранительных органов, которые обнаружили остальные части тела в реке Перовка.
https://ria.ru/20231016/volgogradets-1903185575.html
выборгский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, выборгский район, ленинградская область
Происшествия, Выборгский район, Ленинградская область
В Ленинградской области арестовали мужчину по подозрению в расчленении сына
В Выборге подозреваемого в убийстве и расчленении сына арестовали на два месяца
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 окт — РИА Новости.
Суд арестовал на два месяца жителя Ленинградской области, обвиняемого в убийстве и расчленении своего сына, сообщила
пресс-служба региональной прокуратуры.
«
"Судья, согласившись с позицией прокурора, избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", — говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.
Как сообщили накануне в МВД, жителя Выборгского района заподозрили в убийстве и расчленении неработающего и ранее судимого сына. Отмечалось, что тот праздновал день рождения. По версии следствия, 17 октября мужчина во время пьяной ссоры умышленно нанес 36-летнему сыну несколько ударов кухонным ножом, после чего тот умер на месте.
По информации прокуратуры, пенсионер в попытке скрыть следы преступления "отчленил от туловища трупа верхние и нижние конечности, а также голову и выбросил труп в реку Перовка".
Ранее в ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области получили сообщения от очевидцев о том, что на участке трассы "Скандинавия" лежит отрубленная рука. На место выехали оперативные службы и сотрудники правоохранительных органов, которые обнаружили остальные части тела в реке Перовка.
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