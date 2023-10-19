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За пострадавшей при атаке БПЛА женой журналиста Sputnik ухаживает ее сестра
За пострадавшей при атаке БПЛА женой журналиста Sputnik ухаживает ее сестра - РИА Новости, 19.10.2023
За пострадавшей при атаке БПЛА женой журналиста Sputnik ухаживает ее сестра
Сестре супруги журналиста Sputnik Олеси Акифи, которая пострадала от удара БПЛА в Белгороде, разрешили находиться в палате и ухаживать за ней, сообщила... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T18:18
2023-10-19T18:18
2023-10-19T18:18
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БЕЛГОРОД, 19 окт – РИА Новости. Сестре супруги журналиста Sputnik Олеси Акифи, которая пострадала от удара БПЛА в Белгороде, разрешили находиться в палате и ухаживать за ней, сообщила журналистам главврач городской больницы №2 города Белгорода Ольга Мевша. Генеральный директор "России сегодня" Дмитрий Киселев заявил РИА Новости, что раненными в результате удара дрона ВСУ в Белгороде являются журналист Sputnik Хайбар Акифи и его жена, погибла их 4-летняя дочь. По данным врачей, восстановление Олеси Акифи займет не менее полугода, необходимо фактически заново научиться ходить. У женщины сложный перелом костей голени, переломы двух костей таза и остистого отростка поясничного позвонка. После оперативного лечения врачи отмечают положительную динамику. "Для неё мы нашли возможность и обеспечили уход родственников, с ней находится сестра", - рассказала Мевша. В ночь на 12 октября система ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа над Белгородом. Обломки упали на частный дом, в котором находилась семья журналиста. В огне погибли родители его супруги и 4-летняя дочь, самого журналиста Sputnik и его супругу доставили в больницу в тяжелом состоянии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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здоровье - общество, белгород, происшествия, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
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За пострадавшей при атаке БПЛА женой журналиста Sputnik ухаживает ее сестра
Сестре пострадавшей при атаке БПЛА женой журналиста Акифи разрешили уход за ней
БЕЛГОРОД, 19 окт – РИА Новости. Сестре супруги журналиста Sputnik Олеси Акифи, которая пострадала от удара БПЛА в Белгороде, разрешили находиться в палате и ухаживать за ней, сообщила журналистам главврач городской больницы №2 города Белгорода Ольга Мевша.
Генеральный директор "России сегодня" Дмитрий Киселев
заявил РИА Новости, что раненными в результате удара дрона ВСУ
в Белгороде
являются журналист Sputnik Хайбар Акифи и его жена, погибла их 4-летняя дочь. По данным врачей, восстановление Олеси Акифи займет не менее полугода, необходимо фактически заново научиться ходить. У женщины сложный перелом костей голени, переломы двух костей таза и остистого отростка поясничного позвонка. После оперативного лечения врачи отмечают положительную динамику.
"Для неё мы нашли возможность и обеспечили уход родственников, с ней находится сестра", - рассказала Мевша.
В ночь на 12 октября система ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа над Белгородом. Обломки упали на частный дом, в котором находилась семья журналиста. В огне погибли родители его супруги и 4-летняя дочь, самого журналиста Sputnik и его супругу доставили в больницу в тяжелом состоянии.
Восстановление супруги раненого журналиста Sputnik займет не менее полугода