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За пострадавшей при атаке БПЛА женой журналиста Sputnik ухаживает ее сестра - РИА Новости, 19.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:18 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/akifi-1903924386.html
За пострадавшей при атаке БПЛА женой журналиста Sputnik ухаживает ее сестра
За пострадавшей при атаке БПЛА женой журналиста Sputnik ухаживает ее сестра - РИА Новости, 19.10.2023
За пострадавшей при атаке БПЛА женой журналиста Sputnik ухаживает ее сестра
Сестре супруги журналиста Sputnik Олеси Акифи, которая пострадала от удара БПЛА в Белгороде, разрешили находиться в палате и ухаживать за ней, сообщила... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T18:18
2023-10-19T18:18
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БЕЛГОРОД, 19 окт – РИА Новости. Сестре супруги журналиста Sputnik Олеси Акифи, которая пострадала от удара БПЛА в Белгороде, разрешили находиться в палате и ухаживать за ней, сообщила журналистам главврач городской больницы №2 города Белгорода Ольга Мевша. Генеральный директор "России сегодня" Дмитрий Киселев заявил РИА Новости, что раненными в результате удара дрона ВСУ в Белгороде являются журналист Sputnik Хайбар Акифи и его жена, погибла их 4-летняя дочь. По данным врачей, восстановление Олеси Акифи займет не менее полугода, необходимо фактически заново научиться ходить. У женщины сложный перелом костей голени, переломы двух костей таза и остистого отростка поясничного позвонка. После оперативного лечения врачи отмечают положительную динамику. "Для неё мы нашли возможность и обеспечили уход родственников, с ней находится сестра", - рассказала Мевша. В ночь на 12 октября система ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа над Белгородом. Обломки упали на частный дом, в котором находилась семья журналиста. В огне погибли родители его супруги и 4-летняя дочь, самого журналиста Sputnik и его супругу доставили в больницу в тяжелом состоянии.
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здоровье - общество, белгород, происшествия, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
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За пострадавшей при атаке БПЛА женой журналиста Sputnik ухаживает ее сестра

Сестре пострадавшей при атаке БПЛА женой журналиста Акифи разрешили уход за ней

© Фото : БГТУ им. В.Г. ШуховаОлеся Акифи
Олеся Акифи - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© Фото : БГТУ им. В.Г. Шухова
Олеся Акифи. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 19 окт – РИА Новости. Сестре супруги журналиста Sputnik Олеси Акифи, которая пострадала от удара БПЛА в Белгороде, разрешили находиться в палате и ухаживать за ней, сообщила журналистам главврач городской больницы №2 города Белгорода Ольга Мевша.
Генеральный директор "России сегодня" Дмитрий Киселев заявил РИА Новости, что раненными в результате удара дрона ВСУ в Белгороде являются журналист Sputnik Хайбар Акифи и его жена, погибла их 4-летняя дочь. По данным врачей, восстановление Олеси Акифи займет не менее полугода, необходимо фактически заново научиться ходить. У женщины сложный перелом костей голени, переломы двух костей таза и остистого отростка поясничного позвонка. После оперативного лечения врачи отмечают положительную динамику.
"Для неё мы нашли возможность и обеспечили уход родственников, с ней находится сестра", - рассказала Мевша.
В ночь на 12 октября система ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа над Белгородом. Обломки упали на частный дом, в котором находилась семья журналиста. В огне погибли родители его супруги и 4-летняя дочь, самого журналиста Sputnik и его супругу доставили в больницу в тяжелом состоянии.
Диагностический медицинский прибор - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
Восстановление супруги раненого журналиста Sputnik займет не менее полугода
15 октября, 15:20
 
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