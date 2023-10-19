https://ria.ru/20231019/akifi-1903924386.html

За пострадавшей при атаке БПЛА женой журналиста Sputnik ухаживает ее сестра

За пострадавшей при атаке БПЛА женой журналиста Sputnik ухаживает ее сестра - РИА Новости, 19.10.2023

За пострадавшей при атаке БПЛА женой журналиста Sputnik ухаживает ее сестра

Сестре супруги журналиста Sputnik Олеси Акифи, которая пострадала от удара БПЛА в Белгороде, разрешили находиться в палате и ухаживать за ней, сообщила... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T18:18

2023-10-19T18:18

2023-10-19T18:18

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БЕЛГОРОД, 19 окт – РИА Новости. Сестре супруги журналиста Sputnik Олеси Акифи, которая пострадала от удара БПЛА в Белгороде, разрешили находиться в палате и ухаживать за ней, сообщила журналистам главврач городской больницы №2 города Белгорода Ольга Мевша. Генеральный директор "России сегодня" Дмитрий Киселев заявил РИА Новости, что раненными в результате удара дрона ВСУ в Белгороде являются журналист Sputnik Хайбар Акифи и его жена, погибла их 4-летняя дочь. По данным врачей, восстановление Олеси Акифи займет не менее полугода, необходимо фактически заново научиться ходить. У женщины сложный перелом костей голени, переломы двух костей таза и остистого отростка поясничного позвонка. После оперативного лечения врачи отмечают положительную динамику. "Для неё мы нашли возможность и обеспечили уход родственников, с ней находится сестра", - рассказала Мевша. В ночь на 12 октября система ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа над Белгородом. Обломки упали на частный дом, в котором находилась семья журналиста. В огне погибли родители его супруги и 4-летняя дочь, самого журналиста Sputnik и его супругу доставили в больницу в тяжелом состоянии.

https://ria.ru/20231015/gladkov-1902902054.html

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Кирилл Волков

здоровье - общество, белгород, происшествия, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр