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В Павлограде Днепропетровской области прогремели взрывы - РИА Новости, 18.10.2023
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22:31 18.10.2023 (обновлено: 22:34 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/vzryvy-1903713876.html
В Павлограде Днепропетровской области прогремели взрывы
В Павлограде Днепропетровской области прогремели взрывы - РИА Новости, 18.10.2023
В Павлограде Днепропетровской области прогремели взрывы
Взрывы прозвучали в городе Павлоград Днепропетровской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил глава областной военной... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T22:31
2023-10-18T22:34
в мире
днепропетровская область
вооруженные силы рф
павлоград
украина
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Взрывы прозвучали в городе Павлоград Днепропетровской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак. Ранее в четверг в семи областях - в том числе Днепропетровской - была объявлена воздушная тревога. "Павлоград - взрывы. Все службы на своих местах", - написал Лысак в своем Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20231018/vzryvy-1903702976.html
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в мире, днепропетровская область, вооруженные силы рф, павлоград, украина
В мире, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ, Павлоград, Украина
В Павлограде Днепропетровской области прогремели взрывы

Власти Павлограда Днепропетровской области сообщили о взрывах

CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy / Город Днепропетровск, Украина
Город Днепропетровск, Украина - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy /
Город Днепропетровск, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Взрывы прозвучали в городе Павлоград Днепропетровской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.
Ранее в четверг в семи областях - в том числе Днепропетровской - была объявлена воздушная тревога.
«
"Павлоград - взрывы. Все службы на своих местах", - написал Лысак в своем Telegram-канале.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью укрытие, установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
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В миреДнепропетровская областьВооруженные силы РФПавлоградУкраина
 
 
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