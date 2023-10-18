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В Павлограде Днепропетровской области прогремели взрывы
В Павлограде Днепропетровской области прогремели взрывы - РИА Новости, 18.10.2023
В Павлограде Днепропетровской области прогремели взрывы
Взрывы прозвучали в городе Павлоград Днепропетровской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил глава областной военной... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T22:31
2023-10-18T22:31
2023-10-18T22:34
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Взрывы прозвучали в городе Павлоград Днепропетровской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак. Ранее в четверг в семи областях - в том числе Днепропетровской - была объявлена воздушная тревога. "Павлоград - взрывы. Все службы на своих местах", - написал Лысак в своем Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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в мире, днепропетровская область, вооруженные силы рф, павлоград, украина
В мире, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ, Павлоград, Украина
В Павлограде Днепропетровской области прогремели взрывы
Власти Павлограда Днепропетровской области сообщили о взрывах