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В Павлограде Днепропетровской области прогремели взрывы

В Павлограде Днепропетровской области прогремели взрывы - РИА Новости, 18.10.2023

В Павлограде Днепропетровской области прогремели взрывы

Взрывы прозвучали в городе Павлоград Днепропетровской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил глава областной военной... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T22:31

2023-10-18T22:31

2023-10-18T22:34

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Взрывы прозвучали в городе Павлоград Днепропетровской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак. Ранее в четверг в семи областях - в том числе Днепропетровской - была объявлена воздушная тревога. "Павлоград - взрывы. Все службы на своих местах", - написал Лысак в своем Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20231018/vzryvy-1903702976.html

днепропетровская область

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в мире, днепропетровская область, вооруженные силы рф, павлоград, украина