https://ria.ru/20231018/vulkan-1903510943.html
Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил пепел на высоту 11 километров
Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил пепел на высоту 11 километров - РИА Новости, 18.10.2023
Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил пепел на высоту 11 километров
Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 11 километров над уровнем моря, сообщил Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН в... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T08:43
2023-10-18T08:43
2023-10-18T10:28
происшествия
камчатка
усть-камчатский район
россия
российская академия наук
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903518506_0:0:2549:1434_1920x0_80_0_0_7f0768704fb51cc989318969461b9c83.png
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 окт — РИА Новости. Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 11 километров над уровнем моря, сообщил Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН в Telegram-канале. "По спутниковым данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), в 16:00 камчатского времени (07:00 мск) пепловое облако поднялось до 10-11 километров над уровнем моря, пепловое облако размером 36 на 36 километров перемещается на северо-северо-восток от вулкана", — говорится в сообщении. По данным пресс-службы управления МЧС по Камчатскому краю, на пути облака пепла могут оказаться поселки Ключи и Козыревск, а также село Майское Усть-Камчатского района. Там не исключили выпадения вулканических частиц. Активность Безымянного резко возросла 16 октября, в ближайшие три дня могут произойти значительные выбросы пепла на высоту 10-15 километров над уровнем моря. Вулкан Безымянный находится в Усть-Камчатском районе Камчатки. Его высота — 2882 метра над уровнем моря.
https://ria.ru/20231016/vybros-1902971169.html
камчатка
усть-камчатский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903518506_100:0:2012:1434_1920x0_80_0_0_c91fce5f77df016e203d2f5968d3d889.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, камчатка, усть-камчатский район, россия, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Камчатка, Усть-Камчатский район, Россия, Российская академия наук, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил пепел на высоту 11 километров
Ученые сообщили о пароксизмальном извержении вулкана Безымянный на Камчатке