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Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил пепел на высоту 11 километров - РИА Новости, 18.10.2023
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08:43 18.10.2023 (обновлено: 10:28 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/vulkan-1903510943.html
Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил пепел на высоту 11 километров
Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил пепел на высоту 11 километров - РИА Новости, 18.10.2023
Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил пепел на высоту 11 километров
Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 11 километров над уровнем моря, сообщил Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН в... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T08:43
2023-10-18T10:28
происшествия
камчатка
усть-камчатский район
россия
российская академия наук
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 окт — РИА Новости. Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 11 километров над уровнем моря, сообщил Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН в Telegram-канале. "По спутниковым данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), в 16:00 камчатского времени (07:00 мск) пепловое облако поднялось до 10-11 километров над уровнем моря, пепловое облако размером 36 на 36 километров перемещается на северо-северо-восток от вулкана", — говорится в сообщении. По данным пресс-службы управления МЧС по Камчатскому краю, на пути облака пепла могут оказаться поселки Ключи и Козыревск, а также село Майское Усть-Камчатского района. Там не исключили выпадения вулканических частиц. Активность Безымянного резко возросла 16 октября, в ближайшие три дня могут произойти значительные выбросы пепла на высоту 10-15 километров над уровнем моря. Вулкан Безымянный находится в Усть-Камчатском районе Камчатки. Его высота — 2882 метра над уровнем моря.
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происшествия, камчатка, усть-камчатский район, россия, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Камчатка, Усть-Камчатский район, Россия, Российская академия наук, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил пепел на высоту 11 километров

Ученые сообщили о пароксизмальном извержении вулкана Безымянный на Камчатке

© Super volcanology/TelegramДвижение пеплового облака вулкана Безымянный. Спутниковые данные Himawari-9, 18 октября 2023 года
Движение пеплового облака вулкана Безымянный. Спутниковые данные Himawari-9, 18 октября 2023 года
© Super volcanology/Telegram
Движение пеплового облака вулкана Безымянный. Спутниковые данные Himawari-9, 18 октября 2023 года
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 окт — РИА Новости. Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 11 километров над уровнем моря, сообщил Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН в Telegram-канале.
"По спутниковым данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), в 16:00 камчатского времени (07:00 мск) пепловое облако поднялось до 10-11 километров над уровнем моря, пепловое облако размером 36 на 36 километров перемещается на северо-северо-восток от вулкана", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы управления МЧС по Камчатскому краю, на пути облака пепла могут оказаться поселки Ключи и Козыревск, а также село Майское Усть-Камчатского района. Там не исключили выпадения вулканических частиц.
Активность Безымянного резко возросла 16 октября, в ближайшие три дня могут произойти значительные выбросы пепла на высоту 10-15 километров над уровнем моря.
Вулкан Безымянный находится в Усть-Камчатском районе Камчатки. Его высота — 2882 метра над уровнем моря.
Вулкан Ключевской - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
На Камчатке вулкан Ключевской выбросил столб пепла
16 октября, 06:39
 
ПроисшествияКамчаткаУсть-Камчатский районРоссияРоссийская академия наукМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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