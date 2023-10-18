https://ria.ru/20231018/vulkan-1903510943.html

Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил пепел на высоту 11 километров

Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил пепел на высоту 11 километров - РИА Новости, 18.10.2023

Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил пепел на высоту 11 километров

Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 11 километров над уровнем моря, сообщил Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН в... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T08:43

2023-10-18T08:43

2023-10-18T10:28

происшествия

камчатка

усть-камчатский район

россия

российская академия наук

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 окт — РИА Новости. Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 11 километров над уровнем моря, сообщил Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН в Telegram-канале. "По спутниковым данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), в 16:00 камчатского времени (07:00 мск) пепловое облако поднялось до 10-11 километров над уровнем моря, пепловое облако размером 36 на 36 километров перемещается на северо-северо-восток от вулкана", — говорится в сообщении. По данным пресс-службы управления МЧС по Камчатскому краю, на пути облака пепла могут оказаться поселки Ключи и Козыревск, а также село Майское Усть-Камчатского района. Там не исключили выпадения вулканических частиц. Активность Безымянного резко возросла 16 октября, в ближайшие три дня могут произойти значительные выбросы пепла на высоту 10-15 километров над уровнем моря. Вулкан Безымянный находится в Усть-Камчатском районе Камчатки. Его высота — 2882 метра над уровнем моря.

https://ria.ru/20231016/vybros-1902971169.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, камчатка, усть-камчатский район, россия, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)