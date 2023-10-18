Рейтинг@Mail.ru
Марочко сообщил о безуспешной атаке ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 18.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:34 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/vsu-1903510010.html
Марочко сообщил о безуспешной атаке ВСУ на Краснолиманском направлении
Марочко сообщил о безуспешной атаке ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 18.10.2023
Марочко сообщил о безуспешной атаке ВСУ на Краснолиманском направлении
ВС Украины безуспешно попытались атаковать у Торского на краснолиманском участке фронта, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T08:34
2023-10-18T08:34
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901000487_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_949ed08bf0e3a98394f8e12307c4b2d0.jpg
ЛУГАНСК, 18 окт - РИА Новости. ВС Украины безуспешно попытались атаковать у Торского на краснолиманском участке фронта, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На краснолиманском направлении неблагоприятные погодные условия сорвали запланированную атаку вооруженных формирований Украины", - заявил Марочко. По его словам, киевские силовики пытались совершить прорыв в районе населенного пункта Торское. &quot;На первоначальном этапе формирования ударных групп резко испортились погодные условия. Шквалистый ветер и осадки не позволили провести доразведку при помощи БПЛА, а намокший грунт парализовал автомобили. После нескольких неудачных попыток, украинское командование отказалось от замысла и вернуло личный состав и технику на исходные рубежи&quot;, - пояснил Марочко.Он уточнил, что, по данным его источников, противник понес потери. Как ранее сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук, на краснолиманском направлении, в районах Торского выступа и Серебрянского лесничества, действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами штурмовой и армейской авиации, а также огнем артиллерии нанесено огневое поражение по живой силе и технике 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ, а также уничтожены два командно-наблюдательных пункта. По его словам, потери противника на данном направлении составили до 115 военнослужащих, подавлено более 20 расчетов полевой артиллерии украинских войск.
https://ria.ru/20231016/obstrel-1903028877.html
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901000487_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_1bf80d5ea84d17cbc901d8852d64b5cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
Марочко сообщил о безуспешной атаке ВСУ на Краснолиманском направлении

Марочко: погода сорвала атаку ВСУ у Торского на Краснолиманском направлении

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 18 окт - РИА Новости. ВС Украины безуспешно попытались атаковать у Торского на краснолиманском участке фронта, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"На краснолиманском направлении неблагоприятные погодные условия сорвали запланированную атаку вооруженных формирований Украины", - заявил Марочко.
По его словам, киевские силовики пытались совершить прорыв в районе населенного пункта Торское.
«

"На первоначальном этапе формирования ударных групп резко испортились погодные условия. Шквалистый ветер и осадки не позволили провести доразведку при помощи БПЛА, а намокший грунт парализовал автомобили. После нескольких неудачных попыток, украинское командование отказалось от замысла и вернуло личный состав и технику на исходные рубежи", - пояснил Марочко.

Он уточнил, что, по данным его источников, противник понес потери.
Как ранее сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук, на краснолиманском направлении, в районах Торского выступа и Серебрянского лесничества, действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами штурмовой и армейской авиации, а также огнем артиллерии нанесено огневое поражение по живой силе и технике 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ, а также уничтожены два командно-наблюдательных пункта. По его словам, потери противника на данном направлении составили до 115 военнослужащих, подавлено более 20 расчетов полевой артиллерии украинских войск.
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
Украинские военные обстреляли Донецк кассетными снарядами
16 октября, 12:19
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала