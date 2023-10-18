https://ria.ru/20231018/vsu-1903510010.html

Марочко сообщил о безуспешной атаке ВСУ на Краснолиманском направлении

Марочко сообщил о безуспешной атаке ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 18.10.2023

Марочко сообщил о безуспешной атаке ВСУ на Краснолиманском направлении

ВС Украины безуспешно попытались атаковать у Торского на краснолиманском участке фронта, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T08:34

2023-10-18T08:34

2023-10-18T08:34

специальная военная операция на украине

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луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 18 окт - РИА Новости. ВС Украины безуспешно попытались атаковать у Торского на краснолиманском участке фронта, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На краснолиманском направлении неблагоприятные погодные условия сорвали запланированную атаку вооруженных формирований Украины", - заявил Марочко. По его словам, киевские силовики пытались совершить прорыв в районе населенного пункта Торское. "На первоначальном этапе формирования ударных групп резко испортились погодные условия. Шквалистый ветер и осадки не позволили провести доразведку при помощи БПЛА, а намокший грунт парализовал автомобили. После нескольких неудачных попыток, украинское командование отказалось от замысла и вернуло личный состав и технику на исходные рубежи", - пояснил Марочко.Он уточнил, что, по данным его источников, противник понес потери. Как ранее сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук, на краснолиманском направлении, в районах Торского выступа и Серебрянского лесничества, действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами штурмовой и армейской авиации, а также огнем артиллерии нанесено огневое поражение по живой силе и технике 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ, а также уничтожены два командно-наблюдательных пункта. По его словам, потери противника на данном направлении составили до 115 военнослужащих, подавлено более 20 расчетов полевой артиллерии украинских войск.

https://ria.ru/20231016/obstrel-1903028877.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины