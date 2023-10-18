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Марочко сообщил о безуспешной атаке ВСУ на Краснолиманском направлении
Марочко сообщил о безуспешной атаке ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 18.10.2023
Марочко сообщил о безуспешной атаке ВСУ на Краснолиманском направлении
ВС Украины безуспешно попытались атаковать у Торского на краснолиманском участке фронта, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T08:34
2023-10-18T08:34
2023-10-18T08:34
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андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 18 окт - РИА Новости. ВС Украины безуспешно попытались атаковать у Торского на краснолиманском участке фронта, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На краснолиманском направлении неблагоприятные погодные условия сорвали запланированную атаку вооруженных формирований Украины", - заявил Марочко. По его словам, киевские силовики пытались совершить прорыв в районе населенного пункта Торское. "На первоначальном этапе формирования ударных групп резко испортились погодные условия. Шквалистый ветер и осадки не позволили провести доразведку при помощи БПЛА, а намокший грунт парализовал автомобили. После нескольких неудачных попыток, украинское командование отказалось от замысла и вернуло личный состав и технику на исходные рубежи", - пояснил Марочко.Он уточнил, что, по данным его источников, противник понес потери. Как ранее сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук, на краснолиманском направлении, в районах Торского выступа и Серебрянского лесничества, действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами штурмовой и армейской авиации, а также огнем артиллерии нанесено огневое поражение по живой силе и технике 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ, а также уничтожены два командно-наблюдательных пункта. По его словам, потери противника на данном направлении составили до 115 военнослужащих, подавлено более 20 расчетов полевой артиллерии украинских войск.
https://ria.ru/20231016/obstrel-1903028877.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
Марочко сообщил о безуспешной атаке ВСУ на Краснолиманском направлении
Марочко: погода сорвала атаку ВСУ у Торского на Краснолиманском направлении
ЛУГАНСК, 18 окт - РИА Новости. ВС Украины безуспешно попытались атаковать у Торского на краснолиманском участке фронта, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"На краснолиманском направлении неблагоприятные погодные условия сорвали запланированную атаку вооруженных формирований Украины
", - заявил Марочко.
По его словам, киевские силовики пытались совершить прорыв в районе населенного пункта Торское.
«
"На первоначальном этапе формирования ударных групп резко испортились погодные условия. Шквалистый ветер и осадки не позволили провести доразведку при помощи БПЛА, а намокший грунт парализовал автомобили. После нескольких неудачных попыток, украинское командование отказалось от замысла и вернуло личный состав и технику на исходные рубежи", - пояснил Марочко.
Он уточнил, что, по данным его источников, противник понес потери.
Как ранее сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук, на краснолиманском направлении, в районах Торского выступа и Серебрянского лесничества, действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами штурмовой и армейской авиации, а также огнем артиллерии нанесено огневое поражение по живой силе и технике 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ, а также уничтожены два командно-наблюдательных пункта. По его словам, потери противника на данном направлении составили до 115 военнослужащих, подавлено более 20 расчетов полевой артиллерии украинских войск.
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