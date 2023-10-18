https://ria.ru/20231018/udar-1903537130.html
Глава ЕК призвала расследовать удар по больнице в Газе
Глава ЕК призвала расследовать удар по больнице в Газе - РИА Новости, 18.10.2023
Глава ЕК призвала расследовать удар по больнице в Газе
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге, заявила о необходимости тщательного расследования и наказания РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T10:50
2023-10-18T10:50
2023-10-18T10:50
в мире
израиль
сша
палестина
урсула фон дер ляйен
жозеп боррель
джо байден
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге, заявила о необходимости тщательного расследования и наказания причастных к удару по больнице в секторе Газа, но не назвала тех, кто, по ее мнению, стоит за этой трагедией. "Нет оправдания удару по больнице, полной гражданских лиц. Все факты должны быть установлены, и виновные должны быть привлечены к ответственности. В этот трагический час мы все должны удвоить наши усилия по защите гражданского населения от этой войны", - сказала она. Накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал немедленно установить все обстоятельства удара и наказать виновных. Больница "Аль-Ахли" в секторе Газа 17 октября подверглась атаке. Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек, большинство из них – женщины и дети. Стороны конфликта возложили вину за атаку друг на друга: в Палестине заявили, что удар нанесли израильские самолеты, а в Израиле – что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад". Во множестве стран вспыхнули крупные демонстрации в поддержку Палестины, в ряде городов – у посольств и консульств Израиля и США, а где-то – у французских миссий. Такие акции прошли не только на Ближнем Востоке, но и в Африке, Европе и Латинской Америке. Власти ряда стран возложили ответственность за атаку на Израиль. С такими заявлениями выступили в Турции, Египте, Иордании, Сирии, Ираке, Венесуэле и на Кубе, а президент Ирана назвал виновными Израиль и США. Также Израиль обвинил глава комиссии Африканского союза.В ряде других стран выступили с осуждением атаки, не выделяя виновных. Так высказались глава дипломатии Евросоюза, президент Франции, а также министерства иностранных дел Нидерландов, Испании и Великобритании. В США не назвали конкретно, на кого возлагают вину за трагедию, однако вскоре после нее в Пентагоне призвали Израиль соблюдать "законы войны", а в Белом доме заявили, что президент Джо Байден намерен "как друг" поставить перед Израилем "несколько трудных вопросов". Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал удар по больнице в секторе Газа военным преступлением. Финальную ответственность за него он возложил на США, которые "цинично зарабатывают на войнах в разных странах и на разных континентах" и "бездумно раздают колоссальные деньги на оружие, загружая свой ВПК".
https://ria.ru/20231018/izrail-1903534496.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, сша, палестина, урсула фон дер ляйен, жозеп боррель, джо байден, еврокомиссия, европарламент, евросоюз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Палестина, Урсула фон дер Ляйен, Жозеп Боррель, Джо Байден, Еврокомиссия, Европарламент, Евросоюз, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Глава ЕК призвала расследовать удар по больнице в Газе
Глава ЕК фон дер Ляйен призвала тщательно расследовать удар по больнице в Газе
БРЮССЕЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге, заявила о необходимости тщательного расследования и наказания причастных к удару по больнице в секторе Газа, но не назвала тех, кто, по ее мнению, стоит за этой трагедией.
"Нет оправдания удару по больнице, полной гражданских лиц. Все факты должны быть установлены, и виновные должны быть привлечены к ответственности. В этот трагический час мы все должны удвоить наши усилия по защите гражданского населения от этой войны", - сказала она.
Накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель
призвал немедленно установить все обстоятельства удара и наказать виновных.
Больница "Аль-Ахли" в секторе Газа 17 октября подверглась атаке. Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек, большинство из них – женщины и дети. Стороны конфликта возложили вину за атаку друг на друга: в Палестине
заявили, что удар нанесли израильские самолеты, а в Израиле
– что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад
".
New York Times убрала упоминание об ударе Израиля по больнице в Газе
Во множестве стран вспыхнули крупные демонстрации в поддержку Палестины, в ряде городов – у посольств и консульств Израиля и США, а где-то – у французских миссий. Такие акции прошли не только на Ближнем Востоке, но и в Африке, Европе и Латинской Америке.
Власти ряда стран возложили ответственность за атаку на Израиль. С такими заявлениями выступили в Турции, Египте, Иордании, Сирии, Ираке, Венесуэле и на Кубе, а президент Ирана назвал виновными Израиль и США. Также Израиль обвинил глава комиссии Африканского союза.
В ряде других стран выступили с осуждением атаки, не выделяя виновных. Так высказались глава дипломатии Евросоюза, президент Франции, а также министерства иностранных дел Нидерландов, Испании и Великобритании
. В США не назвали конкретно, на кого возлагают вину за трагедию, однако вскоре после нее в Пентагоне
призвали Израиль соблюдать "законы войны", а в Белом доме заявили, что президент Джо Байден намерен "как друг" поставить перед Израилем "несколько трудных вопросов".
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев
назвал удар по больнице в секторе Газа военным преступлением. Финальную ответственность за него он возложил на США, которые "цинично зарабатывают на войнах в разных странах и на разных континентах" и "бездумно раздают колоссальные деньги на оружие, загружая свой ВПК".
Президент Ирана заявил, что "пламя бомб" скоро поглотит Израиль