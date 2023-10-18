https://ria.ru/20231018/telo-1903653387.html
В Ленинградской области в реке нашли расчлененное тело
В Ленинградской области в реке нашли расчлененное тело - РИА Новости, 18.10.2023
В Ленинградской области в реке нашли расчлененное тело
Расчлененное тело мужчины нашли в реке у трассы "Скандинавия" в Ленинградской области, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T17:02
2023-10-18T17:02
2023-10-18T17:18
происшествия
ленинградская область
россия
выборгский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903655763_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b379ee89db4996db17f54bc5c1bbfb06.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 окт - РИА Новости. Расчлененное тело мужчины нашли в реке у трассы "Скандинавия" в Ленинградской области, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону. "Восемнадцатого октября в реке Перовка в районе моста, расположенного на 83-м километре трассы "Скандинавия" в Выборгском районе Ленинградской области, обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В пресс-службе прокуратуры Ленобласти добавили, что расчлененные фрагменты тела также были обнаружены на проезжей части.
https://ria.ru/20231017/ubiystvo-1903328170.html
ленинградская область
россия
выборгский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903655763_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_0d29a538f9e4480e15a7199b9de8b22d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ленинградская область, россия, выборгский район
Происшествия, Ленинградская область, Россия, Выборгский район
В Ленинградской области в реке нашли расчлененное тело
В Ленинградской области в реке у трассы "Скандинавия" нашли расчлененное тело
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 окт - РИА Новости. Расчлененное тело мужчины нашли в реке у трассы "Скандинавия" в Ленинградской области, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
"Восемнадцатого октября в реке Перовка в районе моста, расположенного на 83-м километре трассы "Скандинавия" в Выборгском районе
Ленинградской области, обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
В пресс-службе прокуратуры Ленобласти добавили, что расчлененные фрагменты тела также были обнаружены на проезжей части.
В новой Москве ищут подозреваемого в убийстве женщины