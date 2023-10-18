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В Ленинградской области в реке нашли расчлененное тело - РИА Новости, 18.10.2023
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17:02 18.10.2023 (обновлено: 17:18 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/telo-1903653387.html
В Ленинградской области в реке нашли расчлененное тело
В Ленинградской области в реке нашли расчлененное тело - РИА Новости, 18.10.2023
В Ленинградской области в реке нашли расчлененное тело
Расчлененное тело мужчины нашли в реке у трассы "Скандинавия" в Ленинградской области, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T17:02
2023-10-18T17:18
происшествия
ленинградская область
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 окт - РИА Новости. Расчлененное тело мужчины нашли в реке у трассы "Скандинавия" в Ленинградской области, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону. "Восемнадцатого октября в реке Перовка в районе моста, расположенного на 83-м километре трассы "Скандинавия" в Выборгском районе Ленинградской области, обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В пресс-службе прокуратуры Ленобласти добавили, что расчлененные фрагменты тела также были обнаружены на проезжей части.
https://ria.ru/20231017/ubiystvo-1903328170.html
ленинградская область
россия
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происшествия, ленинградская область, россия, выборгский район
Происшествия, Ленинградская область, Россия, Выборгский район
В Ленинградской области в реке нашли расчлененное тело

В Ленинградской области в реке у трассы "Скандинавия" нашли расчлененное тело

© Фото : СУ СК России по Ленинградской области/ВКонтактеСотрудник Следственного комитета России рядом с местом обнаружения фрагментов тела мужчины в Выборгском районе Ленинградской области. 18 октября 2023
Сотрудник Следственного комитета России рядом с местом обнаружения фрагментов тела мужчины в Выборгском районе Ленинградской области. 18 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© Фото : СУ СК России по Ленинградской области/ВКонтакте
Сотрудник Следственного комитета России рядом с местом обнаружения фрагментов тела мужчины в Выборгском районе Ленинградской области. 18 октября 2023
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 окт - РИА Новости. Расчлененное тело мужчины нашли в реке у трассы "Скандинавия" в Ленинградской области, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
"Восемнадцатого октября в реке Перовка в районе моста, расположенного на 83-м километре трассы "Скандинавия" в Выборгском районе Ленинградской области, обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
В пресс-службе прокуратуры Ленобласти добавили, что расчлененные фрагменты тела также были обнаружены на проезжей части.
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