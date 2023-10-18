https://ria.ru/20231018/telo-1903653387.html

В Ленинградской области в реке нашли расчлененное тело

В Ленинградской области в реке нашли расчлененное тело - РИА Новости, 18.10.2023

В Ленинградской области в реке нашли расчлененное тело

Расчлененное тело мужчины нашли в реке у трассы "Скандинавия" в Ленинградской области, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T17:02

2023-10-18T17:02

2023-10-18T17:18

происшествия

ленинградская область

россия

выборгский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 окт - РИА Новости. Расчлененное тело мужчины нашли в реке у трассы "Скандинавия" в Ленинградской области, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону. "Восемнадцатого октября в реке Перовка в районе моста, расположенного на 83-м километре трассы "Скандинавия" в Выборгском районе Ленинградской области, обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В пресс-службе прокуратуры Ленобласти добавили, что расчлененные фрагменты тела также были обнаружены на проезжей части.

https://ria.ru/20231017/ubiystvo-1903328170.html

ленинградская область

россия

выборгский район

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ленинградская область, россия, выборгский район