https://ria.ru/20231018/spetsoperatsiya-1903604605.html
Российские танкисты готовятся к охоте на Abrams в зоне СВО
Российские танкисты готовятся к охоте на Abrams в зоне СВО - РИА Новости, 18.10.2023
Российские танкисты готовятся к охоте на Abrams в зоне СВО
Информация о поставках натовской бронетехники украинской армии вызывает большой ажиотаж у российских танкистов, под Работино они готовятся к охоте на... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T14:06
2023-10-18T14:06
2023-10-18T17:11
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 18 сен - РИА Новости. Информация о поставках натовской бронетехники украинской армии вызывает большой ажиотаж у российских танкистов, под Работино они готовятся к охоте на американские Abrams, сообщил РИА Новости командир танкового батальона, кавалер ордена "Мужества" и медали "За отвагу" капитан Самбу Хутаков. "Я вам так скажу, что по прибытию зарубежной техники вот на наше же направление, или на какой-либо из участков в зоне специальной военной операции, если новый танк, то все танкисты отслеживают его. Вы не представляете, какой здесь был ажиотаж среди танкистов - кто должен был первый этого "Леопарда" поймать, "Брэдли" вот эти даже поймать. То есть, мы ждем их!" - сказал Хутаков. По словам командира, танкисты его батальона ожидают появления первых американских танков М1 Abrams к концу этого года или в начале следующего, но готовы встречать их уже сейчас. "Вы не представляете, какой ажиотаж. Нашим танкистам просто дайте волю. Дайте волю, и они пойдут. Не знаю. Если танка не будет - с РПГ пойдут. Потому что они хотят самые первые взять (подбить - ред.)", - говорит танкист. Капитан Худаков служит в зоне СВО с начала 2023 года. До этого офицер был в командировках в Сирии и в составе российских миротворческих сил в районе Нагорного Карабаха. Обе свои награды, орден "Мужества" и медаль "За отвагу", комбат получил за отражение украинского контрнаступления в период лета-осени. США обещали поставить 31 танк Abrams, первая партия из 10 машин прибыла на Украину в сентябре.
https://ria.ru/20231002/abrams-1900051203.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сирия, нагорный карабах, сша, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сирия, Нагорный Карабах, США, Безопасность
Российские танкисты готовятся к охоте на Abrams в зоне СВО
Российские танкисты под Работино готовятся к встрече с американскими Abrams
МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 18 сен - РИА Новости. Информация о поставках натовской бронетехники украинской армии вызывает большой ажиотаж у российских танкистов, под Работино они готовятся к охоте на американские Abrams, сообщил РИА Новости командир танкового батальона, кавалер ордена "Мужества" и медали "За отвагу" капитан Самбу Хутаков.
"Я вам так скажу, что по прибытию зарубежной техники вот на наше же направление, или на какой-либо из участков в зоне специальной военной операции, если новый танк, то все танкисты отслеживают его. Вы не представляете, какой здесь был ажиотаж среди танкистов - кто должен был первый этого "Леопарда" поймать, "Брэдли" вот эти даже поймать. То есть, мы ждем их!" - сказал Хутаков.
По словам командира, танкисты его батальона ожидают появления первых американских танков М1 Abrams к концу этого года или в начале следующего, но готовы встречать их уже сейчас.
"Вы не представляете, какой ажиотаж. Нашим танкистам просто дайте волю. Дайте волю, и они пойдут. Не знаю. Если танка не будет - с РПГ пойдут. Потому что они хотят самые первые взять (подбить - ред.)", - говорит танкист.
Подпольщики сообщили о разгрузке в литовском порту партии танков Abrams
Капитан Худаков служит в зоне СВО с начала 2023 года. До этого офицер был в командировках в Сирии
и в составе российских миротворческих сил в районе Нагорного Карабаха
. Обе свои награды, орден "Мужества" и медаль "За отвагу", комбат получил за отражение украинского контрнаступления в период лета-осени.
США
обещали поставить 31 танк Abrams, первая партия из 10 машин прибыла на Украину
в сентябре.
СМИ: Украину ждут три проблемы с Abrams