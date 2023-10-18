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ВСУ утратили некоторые позиции на Купянском направлении, заявил Марочко - РИА Новости, 18.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:08 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/spetsoperatsiya-1903508074.html
ВСУ утратили некоторые позиции на Купянском направлении, заявил Марочко
ВСУ утратили некоторые позиции на Купянском направлении, заявил Марочко - РИА Новости, 18.10.2023
ВСУ утратили некоторые позиции на Купянском направлении, заявил Марочко
Украинские силы отступили с передовых позиций на купянском направлении в результате интенсивной работы авиации и артиллерии ВС РФ в районе Купянска, а также... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T08:08
2023-10-18T08:08
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
харьковская область
андрей марочко
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 18 окт - РИА Новости. Украинские силы отступили с передовых позиций на купянском направлении в результате интенсивной работы авиации и артиллерии ВС РФ в районе Купянска, а также взятия под огневой контроль путей подвоза резервов ВСУ, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Интенсивная работа северо-восточнее и юго-восточнее населенного пункта Купянск наших истребителей-бомбардировщиков, тяжелых огнеметных систем и артиллерии, а также взятие под огневой контроль путей сообщения украинских боевиков для подвоза боеприпасов и личного состава, вынудило украинское командование отказаться от ряда передовых позиций", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт отметил, что ВСУ многократно пытались отбить передовые позиции на данном участке, но после провала контратак украинские силы сделали упор на удержание имеющихся ключевых позиций. Согласно данным Минобороны РФ за вторник, на купянском направлении "Западная" группировка российских войск при поддержке авиации и артиллерии отразила семь атак противника в районах Ивановки и Тимковки Харьковской области и Надии ЛНР, потери противника составили до 270 военнослужащих убитыми и ранеными. Были поражены танк, десять боевых бронированных машин и три пикапа, в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".
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россия, луганская народная республика, харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Харьковская область, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ утратили некоторые позиции на Купянском направлении, заявил Марочко

Марочко: украинские силы отступили с передовых позиций на Купянском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСтрельба из гаубицы Д-30 агитационными снарядами по позициям ВСУ в районе Белогоровки на Северском направлении СВО
Стрельба из гаубицы Д-30 агитационными снарядами по позициям ВСУ в районе Белогоровки на Северском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Стрельба из гаубицы Д-30 агитационными снарядами по позициям ВСУ в районе Белогоровки на Северском направлении СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 18 окт - РИА Новости. Украинские силы отступили с передовых позиций на купянском направлении в результате интенсивной работы авиации и артиллерии ВС РФ в районе Купянска, а также взятия под огневой контроль путей подвоза резервов ВСУ, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"Интенсивная работа северо-восточнее и юго-восточнее населенного пункта Купянск наших истребителей-бомбардировщиков, тяжелых огнеметных систем и артиллерии, а также взятие под огневой контроль путей сообщения украинских боевиков для подвоза боеприпасов и личного состава, вынудило украинское командование отказаться от ряда передовых позиций", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
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Эксперт отметил, что ВСУ многократно пытались отбить передовые позиции на данном участке, но после провала контратак украинские силы сделали упор на удержание имеющихся ключевых позиций.
Согласно данным Минобороны РФ за вторник, на купянском направлении "Западная" группировка российских войск при поддержке авиации и артиллерии отразила семь атак противника в районах Ивановки и Тимковки Харьковской области и Надии ЛНР, потери противника составили до 270 военнослужащих убитыми и ранеными. Были поражены танк, десять боевых бронированных машин и три пикапа, в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛуганская Народная РеспубликаХарьковская областьАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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