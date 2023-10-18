https://ria.ru/20231018/spetsoperatsiya-1903508074.html

ВСУ утратили некоторые позиции на Купянском направлении, заявил Марочко

ВСУ утратили некоторые позиции на Купянском направлении, заявил Марочко - РИА Новости, 18.10.2023

ВСУ утратили некоторые позиции на Купянском направлении, заявил Марочко

Украинские силы отступили с передовых позиций на купянском направлении в результате интенсивной работы авиации и артиллерии ВС РФ в районе Купянска, а также... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T08:08

2023-10-18T08:08

2023-10-18T08:08

специальная военная операция на украине

россия

луганская народная республика

харьковская область

андрей марочко

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902668887_0:144:3143:1912_1920x0_80_0_0_83258a47a13b7906e63cc72a89467df6.jpg

ЛУГАНСК, 18 окт - РИА Новости. Украинские силы отступили с передовых позиций на купянском направлении в результате интенсивной работы авиации и артиллерии ВС РФ в районе Купянска, а также взятия под огневой контроль путей подвоза резервов ВСУ, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Интенсивная работа северо-восточнее и юго-восточнее населенного пункта Купянск наших истребителей-бомбардировщиков, тяжелых огнеметных систем и артиллерии, а также взятие под огневой контроль путей сообщения украинских боевиков для подвоза боеприпасов и личного состава, вынудило украинское командование отказаться от ряда передовых позиций", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт отметил, что ВСУ многократно пытались отбить передовые позиции на данном участке, но после провала контратак украинские силы сделали упор на удержание имеющихся ключевых позиций. Согласно данным Минобороны РФ за вторник, на купянском направлении "Западная" группировка российских войск при поддержке авиации и артиллерии отразила семь атак противника в районах Ивановки и Тимковки Харьковской области и Надии ЛНР, потери противника составили до 270 военнослужащих убитыми и ранеными. Были поражены танк, десять боевых бронированных машин и три пикапа, в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".

https://ria.ru/20231018/vsu-1903497158.html

https://ria.ru/20231018/kiev-1903469830.html

россия

луганская народная республика

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, луганская народная республика, харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность