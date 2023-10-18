https://ria.ru/20231018/sovbez-1903703112.html

СБ ООН в очередной раз не справился со своими обязанностями, заявил Эрдоган

СБ ООН в очередной раз не справился со своими обязанностями, заявил Эрдоган - РИА Новости, 18.10.2023

СБ ООН в очередной раз не справился со своими обязанностями, заявил Эрдоган

Совбез ООН в очередной раз не справился со своими обязанностями в ситуации на Ближнем Востоке, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T20:45

2023-10-18T20:45

2023-10-18T20:46

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АНКАРА, 18 окт - РИА Новости. Совбез ООН в очередной раз не справился со своими обязанностями в ситуации на Ближнем Востоке, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. "Совет Безопасности ООН, который становится все более неэффективным, в очередной раз не справился со своими обязанностями. Западные страны, которые так ратуют за права и свободы человека, не предприняли никаких шагов, кроме как подлили масла в огонь. Международные СМИ с их тенденциозными и лицемерными публикациями включились в гонку оправдания убийства людей. Бомбардировки невинных людей, мигрирующих в так называемые "безопасные зоны", пограничные заставы, мечети, школы и мирные поселения - вот некоторые из военных преступлений, свидетелями которых мы стали за последние 12 дней", - написал Эрдоган в соцсети Х. По его словам, после "чудовищного нападения на арабскую больницу Аль-Ахли, бойня в Газе перешла в другое измерение". "Я осуждаю исполнителей этого нападения, которое представляет собой преступление против человечества и достигает уровня геноцида в отношении жителей Газы. Виновные несут такую же ответственность за вчерашнюю бойню, которая разбила наши сердца, как и те, кто подливал бензин в огонь своими заявлениями с 7 октября. Я желаю милости Аллаха 4 тысячам наших братьев и сестер из Газы, большинство из которых женщины и дети, погибших в результате израильских бомбардировок, и скорейшего выздоровления нашим раненым. Как Турция, мы будем продолжать добиваться установления прекращения огня, а затем и постоянной стабильности", - написал Эрдоган. Баптистская больница "Аль-Ахли" в секторе Газа во вторник подверглась удару. Минздрав Газы заявил, что погиб 471 человек, пострадали более 300, большинство из них – женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля – что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад". Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 3478 человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231018/rezolyutsiya-1903700968.html

https://ria.ru/20231018/nebenzya-1903697713.html

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