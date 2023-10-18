Рейтинг@Mail.ru
Российские войска уничтожили авиационный склад ВСУ под Днепропетровском - РИА Новости, 18.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:36 18.10.2023 (обновлено: 16:22 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/sklad-1903630141.html
Российские войска уничтожили авиационный склад ВСУ под Днепропетровском
Российские войска уничтожили авиационный склад ВСУ под Днепропетровском - РИА Новости, 18.10.2023
Российские войска уничтожили авиационный склад ВСУ под Днепропетровском
Российские подразделения нанесли удар по складу авиационных средств поражения в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T15:36
2023-10-18T16:22
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
днепропетровская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841689547_0:12:2956:1675_1920x0_80_0_0_a26b4d40ee744ec85d4661a3e4371187.jpg
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Российские подразделения нанесли удар по складу авиационных средств поражения в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны.&quot;На аэродроме Лозовое в Днепропетровской области уничтожен склад авиационных средств поражения Воздушных сил Украины&quot;, — говорится в сводке.Кроме того, возле Серебрянки в ДНР и Малиновки в Запорожской области удалось поразить командно-наблюдательные пункты подразделений 67-й механизированной бригады ВСУ и 102-й бригады территориальной обороны. Также бойцы ЧФ уничтожили украинский безэкипажный катер в центральной части акватории Черного моря.Всего за сутки российские авиация, артиллерия, беспилотники и ракетные войска нанесли поражение живой силе и технике противника в 147 районах.Купянское направлениеГруппировка войск "Запад" отразила 13 атак украинских штурмовых отрядов в районах Синьковки, Ивановки, Першотравневого и Орлянского в Харьковской области, а также Сергеевки в ЛНР. Благодаря действиям авиации и тяжелых огнеметных систем удалось поразить живую силу и технику ВСУ возле Надии в Луганской Народной Республике и Берестового в Харьковской области. Потери противника составили:Краснолиманское направлениеГруппировка войск "Центр" отразила атаку штурмовых отрядов украинской 63-й механизированной бригады в районе Червоной Дибровы в ЛНР. Также авиация поразила живую силу и технику ВСУ возле Серебрянского лесничества, Григоровки в ДНР и Червоной Дибровы.Потери противника составили:Донецкое направлениеГруппировка войск "Юг" при поддержке авиации и артиллерии нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районах Курдюмовки, Андреевки, Клещеевки, Хромово и Марьинки в ДНР.Потери противника составили:Южнодонецкое направлениеГруппировка войск "Восток" отразила атаку штурмового отряда 102-й бригады территориальной обороны возле Червоного в Запорожской области. В свою очередь, авиация поразила живую силу и технику ВСУ в районах Новомихайловки, Павловки и Старомайорского в Донецкой Народной Республике.Потери противника составили:Запорожское направлениеРоссийские подразделения отразили атаку штурмового отряда украинской 71-й егерской бригады возле Вербового в Запорожской области. В районе Успеновки также удалось поразить живую силу и технику ВСУ.Потери противника составили:Херсонское направлениеРоссийские военные пресекли деятельность четырех групп диверсантов возле Подстепного и Поймы в Херсонской области. Потери противника составили:Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить две гаубицы Д-30 и артиллерийскую систему М777 производства США.
https://ria.ru/20231018/kiev-1903469830.html
https://ria.ru/20231018/panika-1903536470.html
https://ria.ru/20231018/nekhvatka-1903575216.html
https://ria.ru/20231018/vsu-1903631789.html
https://ria.ru/20231018/rakety-1903525860.html
https://ria.ru/20231018/pvo-1903386636.html
россия
украина
днепропетровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841689547_252:0:2881:1972_1920x0_80_0_0_0001f7644db2cb781ee494e00558eacf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, вооруженные силы украины, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Днепропетровская область
Российские войска уничтожили авиационный склад ВСУ под Днепропетровском

МО: ВС РФ уничтожили склад авиасредств поражения ВСУ в Днепропетровской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки ВС России
Работа самоходной артиллерийской установки ВС России - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Работа самоходной артиллерийской установки ВС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Российские подразделения нанесли удар по складу авиационных средств поражения в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны.
«

"На аэродроме Лозовое в Днепропетровской области уничтожен склад авиационных средств поражения Воздушных сил Украины", — говорится в сводке.

Кроме того, возле Серебрянки в ДНР и Малиновки в Запорожской области удалось поразить командно-наблюдательные пункты подразделений 67-й механизированной бригады ВСУ и 102-й бригады территориальной обороны. Также бойцы ЧФ уничтожили украинский безэкипажный катер в центральной части акватории Черного моря.
Всего за сутки российские авиация, артиллерия, беспилотники и ракетные войска нанесли поражение живой силе и технике противника в 147 районах.
Противотанковые заграждения на окраине Киева - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Киев придумал, кто победит Россию после гибели ВСУ
Вчера, 08:00

Купянское направление

Группировка войск "Запад" отразила 13 атак украинских штурмовых отрядов в районах Синьковки, Ивановки, Першотравневого и Орлянского в Харьковской области, а также Сергеевки в ЛНР. Благодаря действиям авиации и тяжелых огнеметных систем удалось поразить живую силу и технику ВСУ возле Надии в Луганской Народной Республике и Берестового в Харьковской области.
Потери противника составили:
  • до 80 военнослужащих;
  • три танка;
  • три боевые бронированные машины;
  • два пикапа;
  • самоходная артиллерийская установка "Акация";
  • бронетранспортер М113 производства США.
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
СМИ: Киев пребывает в панике из-за новой угрозы Украине
Вчера, 10:48

Краснолиманское направление

Группировка войск "Центр" отразила атаку штурмовых отрядов украинской 63-й механизированной бригады в районе Червоной Дибровы в ЛНР. Также авиация поразила живую силу и технику ВСУ возле Серебрянского лесничества, Григоровки в ДНР и Червоной Дибровы.
Потери противника составили:
  • до 60 военнослужащих;
  • две боевые бронированные машины;
  • два пикапа.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
"Все наоборот": полковник раскрыл причину провала ВСУ
Вчера, 12:44

Донецкое направление

Группировка войск "Юг" при поддержке авиации и артиллерии нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районах Курдюмовки, Андреевки, Клещеевки, Хромово и Марьинки в ДНР.
Потери противника составили:
  • до 115 военнослужащих убитыми и ранеными;
  • две боевые бронированные машины;
  • два пикапа;
  • орудие Д-20;
  • гаубица "Мста-Б".
Украинские солдаты готовят ракету к пуску неподалеку от Артемовска - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
"Большой маневр". В Британии раскрыли, к чему готовят ВСУ в ближайшее время
Вчера, 15:40

Южнодонецкое направление

Группировка войск "Восток" отразила атаку штурмового отряда 102-й бригады территориальной обороны возле Червоного в Запорожской области. В свою очередь, авиация поразила живую силу и технику ВСУ в районах Новомихайловки, Павловки и Старомайорского в Донецкой Народной Республике.
Потери противника составили:
  • до 170 военнослужащих;
  • два пикапа;
  • противотанковое орудие "Рапира".
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
"Из-за русских": в ФРГ заметили странную деталь в ракетах ATACMS для ВСУ
Вчера, 09:49

Запорожское направление

Российские подразделения отразили атаку штурмового отряда украинской 71-й егерской бригады возле Вербового в Запорожской области. В районе Успеновки также удалось поразить живую силу и технику ВСУ.
Потери противника составили:
  • до 85 военнослужащих;
  • две боевые бронированные машины;
  • два автомобиля;
  • гаубица М119 производства США.
Украинский ЗРК Бук-М1
"Это задержит русских". Пентагон придумал оригинальное решение для ВСУ
Вчера, 08:00

Херсонское направление

Российские военные пресекли деятельность четырех групп диверсантов возле Подстепного и Поймы в Херсонской области.
Потери противника составили:
  • до 70 военнослужащих;
  • два автомобиля.
Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить две гаубицы Д-30 и артиллерийскую систему М777 производства США.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныДнепропетровская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала