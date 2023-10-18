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Российские войска уничтожили авиационный склад ВСУ под Днепропетровском

Российские войска уничтожили авиационный склад ВСУ под Днепропетровском - РИА Новости, 18.10.2023

Российские войска уничтожили авиационный склад ВСУ под Днепропетровском

Российские подразделения нанесли удар по складу авиационных средств поражения в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T15:36

2023-10-18T15:36

2023-10-18T16:22

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Российские подразделения нанесли удар по складу авиационных средств поражения в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны."На аэродроме Лозовое в Днепропетровской области уничтожен склад авиационных средств поражения Воздушных сил Украины", — говорится в сводке.Кроме того, возле Серебрянки в ДНР и Малиновки в Запорожской области удалось поразить командно-наблюдательные пункты подразделений 67-й механизированной бригады ВСУ и 102-й бригады территориальной обороны. Также бойцы ЧФ уничтожили украинский безэкипажный катер в центральной части акватории Черного моря.Всего за сутки российские авиация, артиллерия, беспилотники и ракетные войска нанесли поражение живой силе и технике противника в 147 районах.Купянское направлениеГруппировка войск "Запад" отразила 13 атак украинских штурмовых отрядов в районах Синьковки, Ивановки, Першотравневого и Орлянского в Харьковской области, а также Сергеевки в ЛНР. Благодаря действиям авиации и тяжелых огнеметных систем удалось поразить живую силу и технику ВСУ возле Надии в Луганской Народной Республике и Берестового в Харьковской области. Потери противника составили:Краснолиманское направлениеГруппировка войск "Центр" отразила атаку штурмовых отрядов украинской 63-й механизированной бригады в районе Червоной Дибровы в ЛНР. Также авиация поразила живую силу и технику ВСУ возле Серебрянского лесничества, Григоровки в ДНР и Червоной Дибровы.Потери противника составили:Донецкое направлениеГруппировка войск "Юг" при поддержке авиации и артиллерии нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районах Курдюмовки, Андреевки, Клещеевки, Хромово и Марьинки в ДНР.Потери противника составили:Южнодонецкое направлениеГруппировка войск "Восток" отразила атаку штурмового отряда 102-й бригады территориальной обороны возле Червоного в Запорожской области. В свою очередь, авиация поразила живую силу и технику ВСУ в районах Новомихайловки, Павловки и Старомайорского в Донецкой Народной Республике.Потери противника составили:Запорожское направлениеРоссийские подразделения отразили атаку штурмового отряда украинской 71-й егерской бригады возле Вербового в Запорожской области. В районе Успеновки также удалось поразить живую силу и технику ВСУ.Потери противника составили:Херсонское направлениеРоссийские военные пресекли деятельность четырех групп диверсантов возле Подстепного и Поймы в Херсонской области. Потери противника составили:Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить две гаубицы Д-30 и артиллерийскую систему М777 производства США.

https://ria.ru/20231018/kiev-1903469830.html

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https://ria.ru/20231018/vsu-1903631789.html

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россия, украина, вооруженные силы украины, днепропетровская область