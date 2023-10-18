https://ria.ru/20231018/sklad-1903630141.html
Российские войска уничтожили авиационный склад ВСУ под Днепропетровском
Российские войска уничтожили авиационный склад ВСУ под Днепропетровском - РИА Новости, 18.10.2023
Российские войска уничтожили авиационный склад ВСУ под Днепропетровском
Российские подразделения нанесли удар по складу авиационных средств поражения в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T15:36
2023-10-18T15:36
2023-10-18T16:22
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
днепропетровская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841689547_0:12:2956:1675_1920x0_80_0_0_a26b4d40ee744ec85d4661a3e4371187.jpg
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Российские подразделения нанесли удар по складу авиационных средств поражения в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны."На аэродроме Лозовое в Днепропетровской области уничтожен склад авиационных средств поражения Воздушных сил Украины", — говорится в сводке.Кроме того, возле Серебрянки в ДНР и Малиновки в Запорожской области удалось поразить командно-наблюдательные пункты подразделений 67-й механизированной бригады ВСУ и 102-й бригады территориальной обороны. Также бойцы ЧФ уничтожили украинский безэкипажный катер в центральной части акватории Черного моря.Всего за сутки российские авиация, артиллерия, беспилотники и ракетные войска нанесли поражение живой силе и технике противника в 147 районах.Купянское направлениеГруппировка войск "Запад" отразила 13 атак украинских штурмовых отрядов в районах Синьковки, Ивановки, Першотравневого и Орлянского в Харьковской области, а также Сергеевки в ЛНР. Благодаря действиям авиации и тяжелых огнеметных систем удалось поразить живую силу и технику ВСУ возле Надии в Луганской Народной Республике и Берестового в Харьковской области. Потери противника составили:Краснолиманское направлениеГруппировка войск "Центр" отразила атаку штурмовых отрядов украинской 63-й механизированной бригады в районе Червоной Дибровы в ЛНР. Также авиация поразила живую силу и технику ВСУ возле Серебрянского лесничества, Григоровки в ДНР и Червоной Дибровы.Потери противника составили:Донецкое направлениеГруппировка войск "Юг" при поддержке авиации и артиллерии нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районах Курдюмовки, Андреевки, Клещеевки, Хромово и Марьинки в ДНР.Потери противника составили:Южнодонецкое направлениеГруппировка войск "Восток" отразила атаку штурмового отряда 102-й бригады территориальной обороны возле Червоного в Запорожской области. В свою очередь, авиация поразила живую силу и технику ВСУ в районах Новомихайловки, Павловки и Старомайорского в Донецкой Народной Республике.Потери противника составили:Запорожское направлениеРоссийские подразделения отразили атаку штурмового отряда украинской 71-й егерской бригады возле Вербового в Запорожской области. В районе Успеновки также удалось поразить живую силу и технику ВСУ.Потери противника составили:Херсонское направлениеРоссийские военные пресекли деятельность четырех групп диверсантов возле Подстепного и Поймы в Херсонской области. Потери противника составили:Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить две гаубицы Д-30 и артиллерийскую систему М777 производства США.
https://ria.ru/20231018/kiev-1903469830.html
https://ria.ru/20231018/panika-1903536470.html
https://ria.ru/20231018/nekhvatka-1903575216.html
https://ria.ru/20231018/vsu-1903631789.html
https://ria.ru/20231018/rakety-1903525860.html
https://ria.ru/20231018/pvo-1903386636.html
россия
украина
днепропетровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841689547_252:0:2881:1972_1920x0_80_0_0_0001f7644db2cb781ee494e00558eacf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, вооруженные силы украины, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Днепропетровская область
Российские войска уничтожили авиационный склад ВСУ под Днепропетровском
МО: ВС РФ уничтожили склад авиасредств поражения ВСУ в Днепропетровской области
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости.
Российские подразделения нанесли удар по складу авиационных средств поражения в Днепропетровской области, сообщили
в Минобороны.
«
"На аэродроме Лозовое в Днепропетровской области уничтожен склад авиационных средств поражения Воздушных сил Украины", — говорится в сводке.
Кроме того, возле Серебрянки в ДНР
и Малиновки в Запорожской области
удалось поразить командно-наблюдательные пункты подразделений 67-й механизированной бригады ВСУ
и 102-й бригады территориальной обороны. Также бойцы ЧФ
уничтожили украинский безэкипажный катер в центральной части акватории Черного моря
.
Всего за сутки российские авиация, артиллерия, беспилотники и ракетные войска нанесли поражение живой силе и технике противника в 147 районах.
Киев придумал, кто победит Россию после гибели ВСУ
Группировка войск "Запад" отразила 13 атак украинских штурмовых отрядов в районах Синьковки, Ивановки, Першотравневого и Орлянского в Харьковской области
, а также Сергеевки в ЛНР
. Благодаря действиям авиации и тяжелых огнеметных систем удалось поразить живую силу и технику ВСУ возле Надии в Луганской Народной Республике и Берестового в Харьковской области.
Потери противника составили:
- до 80 военнослужащих;
- три танка;
- три боевые бронированные машины;
- два пикапа;
- самоходная артиллерийская установка "Акация";
- бронетранспортер М113 производства США.
СМИ: Киев пребывает в панике из-за новой угрозы Украине
Краснолиманское направление
Группировка войск "Центр" отразила атаку штурмовых отрядов украинской 63-й механизированной бригады в районе Червоной Дибровы в ЛНР. Также авиация поразила живую силу и технику ВСУ возле Серебрянского лесничества, Григоровки в ДНР и Червоной Дибровы.
Потери противника составили:
- до 60 военнослужащих;
- две боевые бронированные машины;
- два пикапа.
"Все наоборот": полковник раскрыл причину провала ВСУ
Группировка войск "Юг" при поддержке авиации и артиллерии нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районах Курдюмовки, Андреевки, Клещеевки
, Хромово и Марьинки в ДНР.
Потери противника составили:
- до 115 военнослужащих убитыми и ранеными;
- две боевые бронированные машины;
- два пикапа;
- орудие Д-20;
- гаубица "Мста-Б".
"Большой маневр". В Британии раскрыли, к чему готовят ВСУ в ближайшее время
Группировка войск "Восток" отразила атаку штурмового отряда 102-й бригады территориальной обороны возле Червоного в Запорожской области. В свою очередь, авиация поразила живую силу и технику ВСУ в районах Новомихайловки, Павловки и Старомайорского
в Донецкой Народной Республике.
Потери противника составили:
- до 170 военнослужащих;
- два пикапа;
- противотанковое орудие "Рапира".
"Из-за русских": в ФРГ заметили странную деталь в ракетах ATACMS для ВСУ
Российские подразделения отразили атаку штурмового отряда украинской 71-й егерской бригады возле Вербового в Запорожской области. В районе Успеновки также удалось поразить живую силу и технику ВСУ.
Потери противника составили:
- до 85 военнослужащих;
- две боевые бронированные машины;
- два автомобиля;
- гаубица М119 производства США.
"Это задержит русских". Пентагон придумал оригинальное решение для ВСУ
Российские военные пресекли деятельность четырех групп диверсантов возле Подстепного и Поймы в Херсонской области
.
Потери противника составили:
- до 70 военнослужащих;
- два автомобиля.
Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить две гаубицы Д-30 и артиллерийскую систему М777 производства США.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине