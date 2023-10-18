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Рособрнадзор допустил изменение модели перехода школьников в десятый класс - РИА Новости, 18.10.2023
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15:51 18.10.2023 (обновлено: 17:04 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/shkola-1903634786.html
Рособрнадзор допустил изменение модели перехода школьников в десятый класс
Рособрнадзор допустил изменение модели перехода школьников в десятый класс - РИА Новости, 18.10.2023
Рособрнадзор допустил изменение модели перехода школьников в десятый класс
Переход школьников в десятый класс и поступление в учреждения среднего профессионального образования, скорее всего, будут осуществляться по-другому, заявил... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T15:51
2023-10-18T17:04
общество
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Переход школьников в десятый класс и поступление в учреждения среднего профессионального образования, скорее всего, будут осуществляться по-другому, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на всероссийской встрече с родителями в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня"."Уже в ближайшем будущем модель перехода в десятый класс и поступления в СПО по количеству экзаменов, по подходам, она, скорее всего, изменится, потому что она не отвечает современным требованиям", — сказал он.Отвечая на вопрос о возможной отмене Всероссийских проверочных работ, Музаев заявил, что сейчас это неактуально. При этом он допустил изменения в подходе к их проведению. Также глава Рособрнадзора уточнил, что ВПР по иностранным языкам проводить не будут.Говоря о ЕГЭ, Музаев отметил, что расписание на 2024 год могут опубликовать в конце 2023-го или в начале следующего. Он также подчеркнул, что проведение экзаменов по естественно-научным предметам, таким как физика, химия или профильная математика, в компьютерном формате не планируется.
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общество, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Социальный навигатор, СН_Образование
Рособрнадзор допустил изменение модели перехода школьников в десятый класс

Рособрнадзор: модель перехода в десятый класс и поступления в колледж изменится

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкПреподаватель в школьном кабинете
Преподаватель в школьном кабинете - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Преподаватель в школьном кабинете. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Переход школьников в десятый класс и поступление в учреждения среднего профессионального образования, скорее всего, будут осуществляться по-другому, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на всероссийской встрече с родителями в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
«
"Уже в ближайшем будущем модель перехода в десятый класс и поступления в СПО по количеству экзаменов, по подходам, она, скорее всего, изменится, потому что она не отвечает современным требованиям", — сказал он.
Отвечая на вопрос о возможной отмене Всероссийских проверочных работ, Музаев заявил, что сейчас это неактуально. При этом он допустил изменения в подходе к их проведению. Также глава Рособрнадзора уточнил, что ВПР по иностранным языкам проводить не будут.
Говоря о ЕГЭ, Музаев отметил, что расписание на 2024 год могут опубликовать в конце 2023-го или в начале следующего. Он также подчеркнул, что проведение экзаменов по естественно-научным предметам, таким как физика, химия или профильная математика, в компьютерном формате не планируется.
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ОбществоАнзор МузаевФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Социальный навигаторСН_Образование
 
 
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