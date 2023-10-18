https://ria.ru/20231018/shkola-1903634786.html

Рособрнадзор допустил изменение модели перехода школьников в десятый класс

Рособрнадзор допустил изменение модели перехода школьников в десятый класс - РИА Новости, 18.10.2023

Рособрнадзор допустил изменение модели перехода школьников в десятый класс

Переход школьников в десятый класс и поступление в учреждения среднего профессионального образования, скорее всего, будут осуществляться по-другому, заявил... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T15:51

2023-10-18T15:51

2023-10-18T17:04

общество

анзор музаев

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Переход школьников в десятый класс и поступление в учреждения среднего профессионального образования, скорее всего, будут осуществляться по-другому, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на всероссийской встрече с родителями в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня"."Уже в ближайшем будущем модель перехода в десятый класс и поступления в СПО по количеству экзаменов, по подходам, она, скорее всего, изменится, потому что она не отвечает современным требованиям", — сказал он.Отвечая на вопрос о возможной отмене Всероссийских проверочных работ, Музаев заявил, что сейчас это неактуально. При этом он допустил изменения в подходе к их проведению. Также глава Рособрнадзора уточнил, что ВПР по иностранным языкам проводить не будут.Говоря о ЕГЭ, Музаев отметил, что расписание на 2024 год могут опубликовать в конце 2023-го или в начале следующего. Он также подчеркнул, что проведение экзаменов по естественно-научным предметам, таким как физика, химия или профильная математика, в компьютерном формате не планируется.

https://ria.ru/20231018/malchiki-1903615402.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), социальный навигатор, сн_образование