https://ria.ru/20231018/rossiya-1903609469.html

Си Цзиньпин высказался о китайской инициативе "Один пояс — один путь"

Си Цзиньпин высказался о китайской инициативе "Один пояс — один путь" - РИА Новости, 18.10.2023

Си Цзиньпин высказался о китайской инициативе "Один пояс — один путь"

Китай готов сотрудничать с Россией и другими участниками ЕАЭС для сопряжения инициативы "Один пояс, один путь" и ЕАЭС, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T14:22

2023-10-18T14:22

2023-10-18T14:22

китай

россия

пекин

си цзиньпин

владимир путин

евразийский экономический союз

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ПЕКИН, 18 окт - РИА Новости. Китай готов сотрудничать с Россией и другими участниками ЕАЭС для сопряжения инициативы "Один пояс, один путь" и ЕАЭС, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Пекине. "Китай готов сотрудничать с Россией и другими странами ЕАЭС для сопряжения инициативы "Один пояс, один путь" и ЕАЭС, а также для осуществления регионального сотрудничества на более высоком уровне и для углубления его", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.

https://ria.ru/20231017/pekin-1903127090.html

китай

россия

пекин

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китай, россия, пекин, си цзиньпин, владимир путин, евразийский экономический союз