https://ria.ru/20231018/rossiya-1903609469.html
Си Цзиньпин высказался о китайской инициативе "Один пояс — один путь"
Си Цзиньпин высказался о китайской инициативе "Один пояс — один путь" - РИА Новости, 18.10.2023
Си Цзиньпин высказался о китайской инициативе "Один пояс — один путь"
Китай готов сотрудничать с Россией и другими участниками ЕАЭС для сопряжения инициативы "Один пояс, один путь" и ЕАЭС, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T14:22
2023-10-18T14:22
2023-10-18T14:22
китай
россия
пекин
си цзиньпин
владимир путин
евразийский экономический союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903530575_0:62:3530:2048_1920x0_80_0_0_45bcf053de41f1874a0fa8903bcefe7e.jpg
ПЕКИН, 18 окт - РИА Новости. Китай готов сотрудничать с Россией и другими участниками ЕАЭС для сопряжения инициативы "Один пояс, один путь" и ЕАЭС, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Пекине. "Китай готов сотрудничать с Россией и другими странами ЕАЭС для сопряжения инициативы "Один пояс, один путь" и ЕАЭС, а также для осуществления регионального сотрудничества на более высоком уровне и для углубления его", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
https://ria.ru/20231017/pekin-1903127090.html
китай
россия
пекин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903530575_799:0:3530:2048_1920x0_80_0_0_25df28dbc02a22b8889b1353a6c2bdd8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, пекин, си цзиньпин, владимир путин, евразийский экономический союз
Китай, Россия, Пекин, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Евразийский экономический союз
Си Цзиньпин высказался о китайской инициативе "Один пояс — один путь"
Си Цзиньпин: КНР готова сотрудничать с РФ по инициативе "Один пояс — один путь"