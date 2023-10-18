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Си Цзиньпин высказался о китайской инициативе "Один пояс — один путь" - РИА Новости, 18.10.2023
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14:22 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/rossiya-1903609469.html
Си Цзиньпин высказался о китайской инициативе "Один пояс — один путь"
Си Цзиньпин высказался о китайской инициативе "Один пояс — один путь" - РИА Новости, 18.10.2023
Си Цзиньпин высказался о китайской инициативе "Один пояс — один путь"
Китай готов сотрудничать с Россией и другими участниками ЕАЭС для сопряжения инициативы "Один пояс, один путь" и ЕАЭС, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T14:22
2023-10-18T14:22
китай
россия
пекин
си цзиньпин
владимир путин
евразийский экономический союз
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ПЕКИН, 18 окт - РИА Новости. Китай готов сотрудничать с Россией и другими участниками ЕАЭС для сопряжения инициативы "Один пояс, один путь" и ЕАЭС, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Пекине. "Китай готов сотрудничать с Россией и другими странами ЕАЭС для сопряжения инициативы "Один пояс, один путь" и ЕАЭС, а также для осуществления регионального сотрудничества на более высоком уровне и для углубления его", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
https://ria.ru/20231017/pekin-1903127090.html
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китай, россия, пекин, си цзиньпин, владимир путин, евразийский экономический союз
Китай, Россия, Пекин, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Евразийский экономический союз
Си Цзиньпин высказался о китайской инициативе "Один пояс — один путь"

Си Цзиньпин: КНР готова сотрудничать с РФ по инициативе "Один пояс — один путь"

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время российско-китайских переговоров в Пекине
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время российско-китайских переговоров в Пекине - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время российско-китайских переговоров в Пекине
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 18 окт - РИА Новости. Китай готов сотрудничать с Россией и другими участниками ЕАЭС для сопряжения инициативы "Один пояс, один путь" и ЕАЭС, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Пекине.
"Китай готов сотрудничать с Россией и другими странами ЕАЭС для сопряжения инициативы "Один пояс, один путь" и ЕАЭС, а также для осуществления регионального сотрудничества на более высоком уровне и для углубления его", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Логотип форума Один пояс, один путь в Пекине - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Европа — за бортом: в Пекине строят инфраструктуру нового мира
17 октября, 08:00
 
КитайРоссияПекинСи ЦзиньпинВладимир ПутинЕвразийский экономический союз
 
 
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