https://ria.ru/20231018/rossiya-1903590361.html

Шойгу отметил важность стратегического партнерства России и Белоруссии

Шойгу отметил важность стратегического партнерства России и Белоруссии - РИА Новости, 18.10.2023

Шойгу отметил важность стратегического партнерства России и Белоруссии

Стратегическое партнёрство с Белоруссией является особенно важным фактором в условиях, когда обстановка у границ Союзного государства резко обострилась в связи... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T13:21

2023-10-18T13:21

2023-10-18T13:27

россия

белоруссия

нато

сергей шойгу

безопасность

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Стратегическое партнёрство с Белоруссией является особенно важным фактором в условиях, когда обстановка у границ Союзного государства резко обострилась в связи с враждебной деятельностью НАТО, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Белоруссия - стратегический партнёр и надёжный союзник России. Наши страны объединяют братские отношения, общие культурные и нравственные ценности. Это особенно важно сегодня, когда обстановка по периметру границ Союзного государства резко обострилась в связи с откровенно враждебной деятельностью НАТО", - сказал Шойгу во вступительном слове на заседании совместной коллегии оборонных ведомств в Москве. Он напомнил, что с февраля 2022 года "численность войск усиления блока в Восточной Европе и странах Балтии увеличилась в 2,5 раза и превысила 30 тысяч человек", причем более половины из них - военнослужащие США.Министр отметил, что "на восточном фланге альянса регулярно проводятся крупные учения, основанные на сценариях военного конфликта с Россией и Белоруссией". "Отрабатывается применение ядерного оружия с задействованием стратегической авиации США и тактических ядерных сил НАТО", - добавил Шойгу.

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белоруссия

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Кирилл Волков

россия, белоруссия, нато, сергей шойгу, безопасность