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Шойгу отметил важность стратегического партнерства России и Белоруссии - РИА Новости, 18.10.2023
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13:21 18.10.2023 (обновлено: 13:27 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/rossiya-1903590361.html
Шойгу отметил важность стратегического партнерства России и Белоруссии
Шойгу отметил важность стратегического партнерства России и Белоруссии - РИА Новости, 18.10.2023
Шойгу отметил важность стратегического партнерства России и Белоруссии
Стратегическое партнёрство с Белоруссией является особенно важным фактором в условиях, когда обстановка у границ Союзного государства резко обострилась в связи... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T13:21
2023-10-18T13:27
россия
белоруссия
нато
сергей шойгу
безопасность
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Стратегическое партнёрство с Белоруссией является особенно важным фактором в условиях, когда обстановка у границ Союзного государства резко обострилась в связи с враждебной деятельностью НАТО, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Белоруссия - стратегический партнёр и надёжный союзник России. Наши страны объединяют братские отношения, общие культурные и нравственные ценности. Это особенно важно сегодня, когда обстановка по периметру границ Союзного государства резко обострилась в связи с откровенно враждебной деятельностью НАТО", - сказал Шойгу во вступительном слове на заседании совместной коллегии оборонных ведомств в Москве. Он напомнил, что с февраля 2022 года "численность войск усиления блока в Восточной Европе и странах Балтии увеличилась в 2,5 раза и превысила 30 тысяч человек", причем более половины из них - военнослужащие США.Министр отметил, что "на восточном фланге альянса регулярно проводятся крупные учения, основанные на сценариях военного конфликта с Россией и Белоруссией". "Отрабатывается применение ядерного оружия с задействованием стратегической авиации США и тактических ядерных сил НАТО", - добавил Шойгу.
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россия, белоруссия, нато, сергей шойгу, безопасность
Россия, Белоруссия, НАТО, Сергей Шойгу, Безопасность
Шойгу отметил важность стратегического партнерства России и Белоруссии

Шойгу: партнерство России и Белоруссии важно в условиях деятельности НАТО

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Стратегическое партнёрство с Белоруссией является особенно важным фактором в условиях, когда обстановка у границ Союзного государства резко обострилась в связи с враждебной деятельностью НАТО, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Белоруссия - стратегический партнёр и надёжный союзник России. Наши страны объединяют братские отношения, общие культурные и нравственные ценности. Это особенно важно сегодня, когда обстановка по периметру границ Союзного государства резко обострилась в связи с откровенно враждебной деятельностью НАТО", - сказал Шойгу во вступительном слове на заседании совместной коллегии оборонных ведомств в Москве. Он напомнил, что с февраля 2022 года "численность войск усиления блока в Восточной Европе и странах Балтии увеличилась в 2,5 раза и превысила 30 тысяч человек", причем более половины из них - военнослужащие США.
Министр отметил, что "на восточном фланге альянса регулярно проводятся крупные учения, основанные на сценариях военного конфликта с Россией и Белоруссией". "Отрабатывается применение ядерного оружия с задействованием стратегической авиации США и тактических ядерных сил НАТО", - добавил Шойгу.
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РоссияБелоруссияНАТОСергей ШойгуБезопасность
 
 
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