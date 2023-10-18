https://ria.ru/20231018/raboty-1903623699.html

Глава Рособрнадзора ответил на вопрос о возможной отмене ВПР

Глава Рособрнадзора ответил на вопрос о возможной отмене ВПР - РИА Новости, 18.10.2023

Глава Рособрнадзора ответил на вопрос о возможной отмене ВПР

Вопрос об отмене Всероссийских проверочных работ не стоит, но могут быть изменения в подходе, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T15:12

2023-10-18T15:12

2023-10-18T18:57

общество

анзор музаев

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

россия

социальный навигатор

сн_образование

год педагога и наставника

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Вопрос об отмене Всероссийских проверочных работ не стоит, но могут быть изменения в подходе, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. "Могут быть какие-то изменения в подходе, но об отмене вопрос не стоит", - сказал Музаев в ходе всероссийской встречи руководителя Рособрнадзора с родителями в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия Сегодня".

https://ria.ru/20230901/ege-1893704392.html

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2023

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общество, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), россия, социальный навигатор, сн_образование