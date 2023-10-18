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Глава Рособрнадзора ответил на вопрос о возможной отмене ВПР - РИА Новости, 18.10.2023
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Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
15:12 18.10.2023 (обновлено: 18:57 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/raboty-1903623699.html
Глава Рособрнадзора ответил на вопрос о возможной отмене ВПР
Глава Рособрнадзора ответил на вопрос о возможной отмене ВПР - РИА Новости, 18.10.2023
Глава Рособрнадзора ответил на вопрос о возможной отмене ВПР
Вопрос об отмене Всероссийских проверочных работ не стоит, но могут быть изменения в подходе, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T15:12
2023-10-18T18:57
общество
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
россия
социальный навигатор
сн_образование
год педагога и наставника
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Вопрос об отмене Всероссийских проверочных работ не стоит, но могут быть изменения в подходе, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. "Могут быть какие-то изменения в подходе, но об отмене вопрос не стоит", - сказал Музаев в ходе всероссийской встречи руководителя Рособрнадзора с родителями в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия Сегодня".
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общество, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), россия, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Россия, Социальный навигатор, СН_Образование, Год педагога и наставника
Глава Рособрнадзора ответил на вопрос о возможной отмене ВПР

Глава Рособрнадзора: речи об отмене Всероссийских проверочных работ не идет

© iStock.com / NikadaУрок в школе
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© iStock.com / Nikada
Урок в школе . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Вопрос об отмене Всероссийских проверочных работ не стоит, но могут быть изменения в подходе, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
"Могут быть какие-то изменения в подходе, но об отмене вопрос не стоит", - сказал Музаев в ходе всероссийской встречи руководителя Рособрнадзора с родителями в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия Сегодня".
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Год педагога и наставникаОбществоАнзор МузаевФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)РоссияСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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