https://ria.ru/20231018/putin-1903586033.html

Путин рассказал о беседе с Си Цзиньпином с глазу на глаз за чашкой чая

Путин рассказал о беседе с Си Цзиньпином с глазу на глаз за чашкой чая - РИА Новости, 18.10.2023

Путин рассказал о беседе с Си Цзиньпином с глазу на глаз за чашкой чая

Президент России Владимир Путин рассказал, что после переговоров они с председателем КНР Си Цзиньпином беседовали еще часа полтора-два с глазу на глаз за чашкой РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T13:10

2023-10-18T13:10

2023-10-18T13:24

си цзиньпин

владимир путин

в мире

китай

россия

пекин

форум "один пояс - один путь"

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ПЕКИН, 18 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что после переговоров они с председателем КНР Си Цзиньпином беседовали еще часа полтора-два с глазу на глаз за чашкой чая, обсуждались вопросы конфиденциального характера."У нас был обед в узком составе такой деловой, где присутствовали министры иностранных дел с обеих сторон, помощники. А потом председатель Си предложил нам уединиться, мы с ним беседовали с глазу на глаз. Действительно, так и есть, именно за чашкой чая. Говорили, может быть там, часа, наверное, полтора, а может быть, два. Ну, некоторые вопросы совсем конфиденциального характера обсуждали с глазу на глаз. Это была очень такая продуктивная и содержательная часть разговора", - сказал он на пресс-конференции по итогам визита в Китай.Путин прибыл в Китай по приглашению Си Цзиньпина. В среду он выступил на форуме "Один пояс, один путь". Затем состоялись российско-китайские переговоры.Третий форум высокого уровня "Один пояс, один путь" проходит в Пекине 17-18 октября в год десятилетия одноименной инициативы, предложенной Си Цзиньпином.

https://ria.ru/20231018/ukraina-1903576314.html

https://ria.ru/20231018/peregovory-1903575726.html

китай

россия

пекин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

си цзиньпин, владимир путин, в мире, китай, россия, пекин, форум "один пояс - один путь"