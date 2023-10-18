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Путин рассказал о беседе с Си Цзиньпином с глазу на глаз за чашкой чая - РИА Новости, 18.10.2023
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13:10 18.10.2023 (обновлено: 13:24 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/putin-1903586033.html
Путин рассказал о беседе с Си Цзиньпином с глазу на глаз за чашкой чая
Путин рассказал о беседе с Си Цзиньпином с глазу на глаз за чашкой чая - РИА Новости, 18.10.2023
Путин рассказал о беседе с Си Цзиньпином с глазу на глаз за чашкой чая
Президент России Владимир Путин рассказал, что после переговоров они с председателем КНР Си Цзиньпином беседовали еще часа полтора-два с глазу на глаз за чашкой РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T13:10
2023-10-18T13:24
си цзиньпин
владимир путин
в мире
китай
россия
пекин
форум "один пояс - один путь"
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ПЕКИН, 18 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что после переговоров они с председателем КНР Си Цзиньпином беседовали еще часа полтора-два с глазу на глаз за чашкой чая, обсуждались вопросы конфиденциального характера."У нас был обед в узком составе такой деловой, где присутствовали министры иностранных дел с обеих сторон, помощники. А потом председатель Си предложил нам уединиться, мы с ним беседовали с глазу на глаз. Действительно, так и есть, именно за чашкой чая. Говорили, может быть там, часа, наверное, полтора, а может быть, два. Ну, некоторые вопросы совсем конфиденциального характера обсуждали с глазу на глаз. Это была очень такая продуктивная и содержательная часть разговора", - сказал он на пресс-конференции по итогам визита в Китай.Путин прибыл в Китай по приглашению Си Цзиньпина. В среду он выступил на форуме "Один пояс, один путь". Затем состоялись российско-китайские переговоры.Третий форум высокого уровня "Один пояс, один путь" проходит в Пекине 17-18 октября в год десятилетия одноименной инициативы, предложенной Си Цзиньпином.
https://ria.ru/20231018/ukraina-1903576314.html
https://ria.ru/20231018/peregovory-1903575726.html
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си цзиньпин, владимир путин, в мире, китай, россия, пекин, форум "один пояс - один путь"
Си Цзиньпин, Владимир Путин, В мире, Китай, Россия, Пекин, Форум "Один пояс - один путь"
Путин рассказал о беседе с Си Цзиньпином с глазу на глаз за чашкой чая

Путин заявил, что обсудил с Си Цзиньпином вопросы конфиденциального характера

© РИА Новости / POOL/Сергей Савостьянов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / POOL/Сергей Савостьянов
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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 18 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что после переговоров они с председателем КНР Си Цзиньпином беседовали еще часа полтора-два с глазу на глаз за чашкой чая, обсуждались вопросы конфиденциального характера.
"У нас был обед в узком составе такой деловой, где присутствовали министры иностранных дел с обеих сторон, помощники. А потом председатель Си предложил нам уединиться, мы с ним беседовали с глазу на глаз. Действительно, так и есть, именно за чашкой чая. Говорили, может быть там, часа, наверное, полтора, а может быть, два. Ну, некоторые вопросы совсем конфиденциального характера обсуждали с глазу на глаз. Это была очень такая продуктивная и содержательная часть разговора", - сказал он на пресс-конференции по итогам визита в Китай.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Путин проинформировал Си Цзиньпина о ситуации на Украине
12:46
Путин прибыл в Китай по приглашению Си Цзиньпина. В среду он выступил на форуме "Один пояс, один путь". Затем состоялись российско-китайские переговоры.
Третий форум высокого уровня "Один пояс, один путь" проходит в Пекине 17-18 октября в год десятилетия одноименной инициативы, предложенной Си Цзиньпином.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Российского организационного комитета Победа - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Путин рассказал о переговорах с Си Цзиньпином
дополняется ...
 
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