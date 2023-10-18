https://ria.ru/20231018/putin-1903499595.html

Путин: инициатива "Один пояс, один путь" созвучна с идеями России о Евразии

Путин: инициатива "Один пояс, один путь" созвучна с идеями России о Евразии - РИА Новости, 18.10.2023

Путин: инициатива "Один пояс, один путь" созвучна с идеями России о Евразии

Китайская инициатива "Один пояс, один путь" созвучна с российскими идеями о формировании большого евразийского пространства, где будут сопряжены разные... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T06:24

2023-10-18T06:24

2023-10-18T06:56

владимир путин

си цзиньпин

евразийский экономический союз

форум "один пояс - один путь"

россия

китай

пекин

евразия

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ПЕКИН, 18 окт - РИА Новости. Китайская инициатива "Один пояс, один путь" созвучна с российскими идеями о формировании большого евразийского пространства, где будут сопряжены разные интеграционные процессы, в том числе Евразийский экономический союз (ЕАЭС), заявил президент РФ Владимир Путин. Третий форум высокого уровня "Один пояс, один путь" проходит в Пекине 17-18 октября в год десятилетия одноименной инициативы, предложенной Си Цзиньпином. Выступая на форуме, Путин заявил, что Россия и Китай разделяют стремление к равноправному, взаимовыгодному сотрудничеству для достижения долгосрочного экономического прогресса. "Выстраиваемая на таких базовых принципах инициатива "Один пояс, один путь" хорошо стыкуется с развивающимися в различных регионах интеграционными процессами. Она созвучна и российским идеям по созданиям такого интеграционного контура, где бы в полной мере обеспечивалась свобода торговли, инвестиций, труда, была бы налажена взаимосвязанная инфраструктура", - сказал Путин, выступая на форуме "Один пояс, один путь" в Китае. "Она созвучна нашему известному предложению сформировать большое евразийское пространство, как пространство сотрудничества и взаимодействия единомышленников, где будут сопряжены самые разные интеграционные процессы: "Один пояс, один путь", Шанхайская организация сотрудничества, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии - АСЕАН - и Евразийский экономический союз, который Россия успешно развивает вместе с партнерами по постсоветскому пространству", - добавил Путин, отметив, что между Россией и Китаем достигнута договоренность о параллельном и скоординированном развитии ЕАЭС и программы "Один пояс, один путь". "Один пояс, один путь" - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.

https://ria.ru/20231018/sotrudnichestvo-1903498471.html

https://ria.ru/20231018/kitay-1903498632.html

россия

китай

пекин

евразия

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владимир путин, си цзиньпин, евразийский экономический союз, форум "один пояс - один путь", россия, китай, пекин, евразия