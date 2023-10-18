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Путин: инициатива "Один пояс, один путь" созвучна с идеями России о Евразии - РИА Новости, 18.10.2023
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06:24 18.10.2023 (обновлено: 06:56 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/putin-1903499595.html
Путин: инициатива "Один пояс, один путь" созвучна с идеями России о Евразии
Путин: инициатива "Один пояс, один путь" созвучна с идеями России о Евразии - РИА Новости, 18.10.2023
Путин: инициатива "Один пояс, один путь" созвучна с идеями России о Евразии
Китайская инициатива "Один пояс, один путь" созвучна с российскими идеями о формировании большого евразийского пространства, где будут сопряжены разные... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T06:24
2023-10-18T06:56
владимир путин
си цзиньпин
евразийский экономический союз
форум "один пояс - один путь"
россия
китай
пекин
евразия
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ПЕКИН, 18 окт - РИА Новости. Китайская инициатива "Один пояс, один путь" созвучна с российскими идеями о формировании большого евразийского пространства, где будут сопряжены разные интеграционные процессы, в том числе Евразийский экономический союз (ЕАЭС), заявил президент РФ Владимир Путин. Третий форум высокого уровня "Один пояс, один путь" проходит в Пекине 17-18 октября в год десятилетия одноименной инициативы, предложенной Си Цзиньпином. Выступая на форуме, Путин заявил, что Россия и Китай разделяют стремление к равноправному, взаимовыгодному сотрудничеству для достижения долгосрочного экономического прогресса. "Выстраиваемая на таких базовых принципах инициатива "Один пояс, один путь" хорошо стыкуется с развивающимися в различных регионах интеграционными процессами. Она созвучна и российским идеям по созданиям такого интеграционного контура, где бы в полной мере обеспечивалась свобода торговли, инвестиций, труда, была бы налажена взаимосвязанная инфраструктура", - сказал Путин, выступая на форуме "Один пояс, один путь" в Китае. "Она созвучна нашему известному предложению сформировать большое евразийское пространство, как пространство сотрудничества и взаимодействия единомышленников, где будут сопряжены самые разные интеграционные процессы: "Один пояс, один путь", Шанхайская организация сотрудничества, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии - АСЕАН - и Евразийский экономический союз, который Россия успешно развивает вместе с партнерами по постсоветскому пространству", - добавил Путин, отметив, что между Россией и Китаем достигнута договоренность о параллельном и скоординированном развитии ЕАЭС и программы "Один пояс, один путь". "Один пояс, один путь" - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.
https://ria.ru/20231018/sotrudnichestvo-1903498471.html
https://ria.ru/20231018/kitay-1903498632.html
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владимир путин, си цзиньпин, евразийский экономический союз, форум "один пояс - один путь", россия, китай, пекин, евразия
Владимир Путин, Си Цзиньпин, Евразийский экономический союз, Форум "Один пояс - один путь", Россия, Китай, Пекин, Евразия
Путин: инициатива "Один пояс, один путь" созвучна с идеями России о Евразии

Путин: "Один пояс, один путь" созвучен с идеями России о Евразии

© РИА НовостиВыступление Путина на форуме "Один пояс, один путь" в Пекине
Выступление Путина на форуме Один пояс, один путь в Пекине - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости
Выступление Путина на форуме "Один пояс, один путь" в Пекине
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 18 окт - РИА Новости. Китайская инициатива "Один пояс, один путь" созвучна с российскими идеями о формировании большого евразийского пространства, где будут сопряжены разные интеграционные процессы, в том числе Евразийский экономический союз (ЕАЭС), заявил президент РФ Владимир Путин.
Третий форум высокого уровня "Один пояс, один путь" проходит в Пекине 17-18 октября в год десятилетия одноименной инициативы, предложенной Си Цзиньпином.
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Выступая на форуме, Путин заявил, что Россия и Китай разделяют стремление к равноправному, взаимовыгодному сотрудничеству для достижения долгосрочного экономического прогресса.
"Выстраиваемая на таких базовых принципах инициатива "Один пояс, один путь" хорошо стыкуется с развивающимися в различных регионах интеграционными процессами. Она созвучна и российским идеям по созданиям такого интеграционного контура, где бы в полной мере обеспечивалась свобода торговли, инвестиций, труда, была бы налажена взаимосвязанная инфраструктура", - сказал Путин, выступая на форуме "Один пояс, один путь" в Китае.
"Она созвучна нашему известному предложению сформировать большое евразийское пространство, как пространство сотрудничества и взаимодействия единомышленников, где будут сопряжены самые разные интеграционные процессы: "Один пояс, один путь", Шанхайская организация сотрудничества, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии - АСЕАН - и Евразийский экономический союз, который Россия успешно развивает вместе с партнерами по постсоветскому пространству", - добавил Путин, отметив, что между Россией и Китаем достигнута договоренность о параллельном и скоординированном развитии ЕАЭС и программы "Один пояс, один путь".
"Один пояс, один путь" - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.
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Владимир ПутинСи ЦзиньпинЕвразийский экономический союзФорум "Один пояс - один путь"РоссияКитайПекинЕвразия
 
 
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