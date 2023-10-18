СМИ: в Китае по-разному встретили Путина и Блинкена
Newsweek: КНР встретила Путина красной дорожкой, которой не было у Блинкена
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии встречи глав делегаций - участников III Международного форума "Один пояс, один путь" в Пекине
Президент РФ Владимир Путин на церемонии встречи глав делегаций - участников III Международного форума "Один пояс, один путь" в Пекине. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Китай встретил президента России Владимира Путина с "красной дорожкой", которой не было у госсекретаря США Энтони Блинкена в июне, сообщает издание Newsweek.
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"Прибытие (президента России) Владимира Путина в Пекин прошло с "красной дорожкой", которой не было у Энтони Блинкена во время визита госсекретаря США в Китай в июне", - пишет издание.
По данным издания, прием госсекретаря США в июне охарактеризовали, как довольно сдержанный.
Как отмечает издание со ссылкой на правозащитницу Дженнифер Цзэн, такой холодный прием, какой был у Блинкена, в китайской культуре является "преднамеренным унижением".
Во вторник корреспондент РИА Новости передавал, что президент России Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом, где выступит на открытии форума "Один пояс, один путь" и проведёт ряд двусторонних встреч, одна из которых - с председателем КНР Си Цзиньпином.