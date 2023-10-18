https://ria.ru/20231018/putin-1903494930.html

СМИ: в Китае по-разному встретили Путина и Блинкена

СМИ: в Китае по-разному встретили Путина и Блинкена - РИА Новости, 18.10.2023

СМИ: в Китае по-разному встретили Путина и Блинкена

Китай встретил президента России Владимира Путина с "красной дорожкой", которой не было у госсекретаря США Энтони Блинкена в июне, сообщает издание Newsweek. РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T04:08

2023-10-18T04:08

2023-10-18T04:09

китай

россия

сша

владимир путин

энтони блинкен

си цзиньпин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903368635_0:157:3072:1885_1920x0_80_0_0_40ce82af92e07f2e924a2c89fdaebbfd.jpg

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Китай встретил президента России Владимира Путина с "красной дорожкой", которой не было у госсекретаря США Энтони Блинкена в июне, сообщает издание Newsweek. "Прибытие (президента России) Владимира Путина в Пекин прошло с "красной дорожкой", которой не было у Энтони Блинкена во время визита госсекретаря США в Китай в июне", - пишет издание. По данным издания, прием госсекретаря США в июне охарактеризовали, как довольно сдержанный. Как отмечает издание со ссылкой на правозащитницу Дженнифер Цзэн, такой холодный прием, какой был у Блинкена, в китайской культуре является "преднамеренным унижением". Во вторник корреспондент РИА Новости передавал, что президент России Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом, где выступит на открытии форума "Один пояс, один путь" и проведёт ряд двусторонних встреч, одна из которых - с председателем КНР Си Цзиньпином.

https://ria.ru/20231017/putin-1903454591.html

китай

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, россия, сша, владимир путин, энтони блинкен, си цзиньпин, в мире