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СМИ: в Китае по-разному встретили Путина и Блинкена - РИА Новости, 18.10.2023
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04:08 18.10.2023 (обновлено: 04:09 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/putin-1903494930.html
СМИ: в Китае по-разному встретили Путина и Блинкена
СМИ: в Китае по-разному встретили Путина и Блинкена - РИА Новости, 18.10.2023
СМИ: в Китае по-разному встретили Путина и Блинкена
Китай встретил президента России Владимира Путина с "красной дорожкой", которой не было у госсекретаря США Энтони Блинкена в июне, сообщает издание Newsweek. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T04:08
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китай
россия
сша
владимир путин
энтони блинкен
си цзиньпин
в мире
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Китай встретил президента России Владимира Путина с "красной дорожкой", которой не было у госсекретаря США Энтони Блинкена в июне, сообщает издание Newsweek. "Прибытие (президента России) Владимира Путина в Пекин прошло с "красной дорожкой", которой не было у Энтони Блинкена во время визита госсекретаря США в Китай в июне", - пишет издание. По данным издания, прием госсекретаря США в июне охарактеризовали, как довольно сдержанный. Как отмечает издание со ссылкой на правозащитницу Дженнифер Цзэн, такой холодный прием, какой был у Блинкена, в китайской культуре является "преднамеренным унижением". Во вторник корреспондент РИА Новости передавал, что президент России Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом, где выступит на открытии форума "Один пояс, один путь" и проведёт ряд двусторонних встреч, одна из которых - с председателем КНР Си Цзиньпином.
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китай, россия, сша, владимир путин, энтони блинкен, си цзиньпин, в мире
Китай, Россия, США, Владимир Путин, Энтони Блинкен, Си Цзиньпин, В мире
СМИ: в Китае по-разному встретили Путина и Блинкена

Newsweek: КНР встретила Путина красной дорожкой, которой не было у Блинкена

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии встречи глав делегаций - участников III Международного форума "Один пояс, один путь" в Пекине
Президент РФ Владимир Путин на церемонии встречи глав делегаций - участников III Международного форума Один пояс, один путь в Пекине - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин на церемонии встречи глав делегаций - участников III Международного форума "Один пояс, один путь" в Пекине. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Китай встретил президента России Владимира Путина с "красной дорожкой", которой не было у госсекретаря США Энтони Блинкена в июне, сообщает издание Newsweek.
«
"Прибытие (президента России) Владимира Путина в Пекин прошло с "красной дорожкой", которой не было у Энтони Блинкена во время визита госсекретаря США в Китай в июне", - пишет издание.
По данным издания, прием госсекретаря США в июне охарактеризовали, как довольно сдержанный.
Как отмечает издание со ссылкой на правозащитницу Дженнифер Цзэн, такой холодный прием, какой был у Блинкена, в китайской культуре является "преднамеренным унижением".
Во вторник корреспондент РИА Новости передавал, что президент России Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом, где выступит на открытии форума "Один пояс, один путь" и проведёт ряд двусторонних встреч, одна из которых - с председателем КНР Си Цзиньпином.
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