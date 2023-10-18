https://ria.ru/20231018/potentsial-1903679204.html

Азаров: мы сумели представить потенциал Самарской области в Китае

Азаров: мы сумели представить потенциал Самарской области в Китае - РИА Новости, 18.10.2023

Азаров: мы сумели представить потенциал Самарской области в Китае

Самарская область продемонстрировала готовность к сотрудничеству с потенциальными инвесторами и крупными компаниями, которые рассматривают наш регион для... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T18:38

2023-10-18T18:38

2023-10-18T18:38

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Самарская область продемонстрировала готовность к сотрудничеству с потенциальными инвесторами и крупными компаниями, которые рассматривают наш регион для реализации своих проектов, локализации производств на территории Российской Федерации, сообщил губернатор Дмитрий Азаров.Заявление было сделано в Пекине, на международном форуме "Один пояс, один путь", на котором, в составе делегации Российской Федерации, была представлена делегация Самарской области."Мы сумели представить потенциал нашего региона, рассказать о внимании к перспективным проектам, о нашем гостеприимстве. И, конечно же, продемонстрировали готовность к сотрудничеству с нашими регионами-партнерами, с которыми мы уже связаны соглашениями о сотрудничестве, и с бизнес-партнерами наших предприятий", - подчеркнул Азаров.По его словам, инфраструктура Самарской области должна стать важной частью транспортного коридора "Север – Юг", в качестве одного из ключевых объектов которого предполагается дорога "Обход Тольятти" с мостом через Волгу. В преддверии международного форума в Пекине губернатор обсудил создание портово-логистического хаба в регионе с потенциальными инвесторами проекта. А идею его размещения в регионе поддержал президент РФ Владимир Путин.Сегодня Азаров совместно с представителями крупных компаний области провел ряд переговоров с партнерами из КНР, которые готовы к реализации совместных инвестиционных проектов. На встрече была рассмотрена возможность размещения на территории Особой экономической зоны Тольятти крупного предприятия машиностроительной отрасли, добавили, в свою очередь, в пресс-службе правительства Самарской области."Подтверждаю готовность рассмотрения дополнительных предложений по улучшению условий размещения производства на территории Самарской области", – отметил во время переговоров губернатор.Также Азаров напомнил, что ранее Самарская область заключила соглашения о сотрудничестве с шестью провинциями и двумя городами КНР."Мы имели возможность рассказать о Самарской области, об условиях ведения бизнеса в ходе визитов делегаций тех или иных предприятий, компаний Китайской Народной Республики. Сегодня мы продолжили эти переговоры, уточнили позиции, проговорили дополнительные условия для сотрудничества", - заявил губернатор.Также Азаров отметил, что встречи с потенциальными партнерами проводятся на постоянной основе и выразил уверенность в том, что уже до конца года обсуждение совместных планов с партнерами и потенциальными инвесторами будет продолжено за столом переговоров."Мы сделали еще один шаг вперед для сотрудничества с нашими друзьями, с нашими братьями из Китайской Народной Республики. И, конечно, особый статус визита российской делегации подчеркивало участие Президента страны Владимира Путина в этом масштабном форуме. Именно Президент задает импульс на сотрудничество с нашими государствами, нашими народами, на межрегиональное сотрудничество, которое мы стараемся воплотить в жизнь", - подчеркнул Азаров.Только за последние годы было открыто более ста новых производств в различных секторах экономики, что позволило создать дополнительно свыше 50 тысяч рабочих мест. В регионе работают индустриальные, промышленные и технопарки, где создаются выгодные условия для успешного развития и ведения бизнеса, напомнили в пресс-службе.Третий форум высокого уровня "Один пояс, один путь" проходит в Пекине 17-18 октября в год десятилетия одноименной инициативы, предложенной Си Цзиньпином."Один пояс, один путь" - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.

https://ria.ru/20231010/zasedanie-1901862538.html

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самарская область, китай, дмитрий азаров, россия, технологии