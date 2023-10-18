Рейтинг@Mail.ru
Задержаны подростки, устраивавшие массовые драки в Москве и Подмосковье - РИА Новости, 18.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:47 18.10.2023 (обновлено: 16:36 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/podrostki-1903598458.html
Задержаны подростки, устраивавшие массовые драки в Москве и Подмосковье
Задержаны подростки, устраивавшие массовые драки в Москве и Подмосковье - РИА Новости, 18.10.2023
Задержаны подростки, устраивавшие массовые драки в Москве и Подмосковье
Силовики задержали двух подростков, устраивавших в Москве и Подмосковье массовые драки, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T13:47
2023-10-18T16:36
происшествия
россия
москва
московская область (подмосковье)
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Силовики задержали двух подростков, устраивавших в Москве и Подмосковье массовые драки, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова. "Установлено, что несовершеннолетние заранее планировали преступления на территории Москвы и Московской области, провоцировали там конфликтные ситуации, после чего нападали на сверстников и применяли к ним физическое насилие, причиняя потерпевшим боль, физические и нравственные страдания", — сказала она. По данным следствия, с сентября по октябрь несовершеннолетние избивали незнакомых людей в торговом центре на Ходынском бульваре и в учебном учреждении в подмосковных Химках. Массовые драки дебоширы снимали на видео, после чего выкладывали в социальные сети, "демонстрируя тем самым неограниченному кругу лиц грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу и вседозволенность".Из-за инцидента расследуется уголовное дело о хулиганстве.По словам Ивановой, силовики задержали уроженца Таджикистана и этнического азербайджанца из Екатеринбурга и доставили их в подразделение столичного СК. Со злоумышленниками проводят следственные действия.Сотрудники ведомства также проверят законность получения фигурантами российского гражданства. Кроме того, в рамках уголовного дела они оценят работу полицейских и образовательного учреждения.Следователи также продолжают устанавливать возможных соучастников и проверяют фигурантов на совершение аналогичных преступлений.
https://ria.ru/20230831/delo-1893494142.html
https://ria.ru/20231012/draka-1902387231.html
россия
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_c59b04aaa11cc059deb35fd53f709380.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, московская область (подмосковье), юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Юлия Иванова, Следственный комитет России (СК РФ)
Задержаны подростки, устраивавшие массовые драки в Москве и Подмосковье

Задержаны подростки, избивавшие сверстников в Москве и Подмосковье

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Силовики задержали двух подростков, устраивавших в Москве и Подмосковье массовые драки, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
«
"Установлено, что несовершеннолетние заранее планировали преступления на территории Москвы и Московской области, провоцировали там конфликтные ситуации, после чего нападали на сверстников и применяли к ним физическое насилие, причиняя потерпевшим боль, физические и нравственные страдания", — сказала она.
По данным следствия, с сентября по октябрь несовершеннолетние избивали незнакомых людей в торговом центре на Ходынском бульваре и в учебном учреждении в подмосковных Химках. Массовые драки дебоширы снимали на видео, после чего выкладывали в социальные сети, "демонстрируя тем самым неограниченному кругу лиц грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу и вседозволенность".
Из-за инцидента расследуется уголовное дело о хулиганстве.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
Бастрыкин взял на контроль дело о похищении мигрантом девушки-подростка
31 августа, 19:16
По словам Ивановой, силовики задержали уроженца Таджикистана и этнического азербайджанца из Екатеринбурга и доставили их в подразделение столичного СК. Со злоумышленниками проводят следственные действия.
Сотрудники ведомства также проверят законность получения фигурантами российского гражданства. Кроме того, в рамках уголовного дела они оценят работу полицейских и образовательного учреждения.
Следователи также продолжают устанавливать возможных соучастников и проверяют фигурантов на совершение аналогичных преступлений.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Суд арестовал участника смертельной драки в центре Москвы
12 октября, 21:28
 
ПроисшествияРоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Юлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала