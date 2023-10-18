https://ria.ru/20231018/podrostki-1903598458.html

Задержаны подростки, устраивавшие массовые драки в Москве и Подмосковье

Задержаны подростки, устраивавшие массовые драки в Москве и Подмосковье - РИА Новости, 18.10.2023

Задержаны подростки, устраивавшие массовые драки в Москве и Подмосковье

Силовики задержали двух подростков, устраивавших в Москве и Подмосковье массовые драки, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T13:47

2023-10-18T13:47

2023-10-18T16:36

происшествия

россия

москва

московская область (подмосковье)

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Силовики задержали двух подростков, устраивавших в Москве и Подмосковье массовые драки, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова. "Установлено, что несовершеннолетние заранее планировали преступления на территории Москвы и Московской области, провоцировали там конфликтные ситуации, после чего нападали на сверстников и применяли к ним физическое насилие, причиняя потерпевшим боль, физические и нравственные страдания", — сказала она. По данным следствия, с сентября по октябрь несовершеннолетние избивали незнакомых людей в торговом центре на Ходынском бульваре и в учебном учреждении в подмосковных Химках. Массовые драки дебоширы снимали на видео, после чего выкладывали в социальные сети, "демонстрируя тем самым неограниченному кругу лиц грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу и вседозволенность".Из-за инцидента расследуется уголовное дело о хулиганстве.По словам Ивановой, силовики задержали уроженца Таджикистана и этнического азербайджанца из Екатеринбурга и доставили их в подразделение столичного СК. Со злоумышленниками проводят следственные действия.Сотрудники ведомства также проверят законность получения фигурантами российского гражданства. Кроме того, в рамках уголовного дела они оценят работу полицейских и образовательного учреждения.Следователи также продолжают устанавливать возможных соучастников и проверяют фигурантов на совершение аналогичных преступлений.

https://ria.ru/20230831/delo-1893494142.html

https://ria.ru/20231012/draka-1902387231.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, москва, московская область (подмосковье), юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф)