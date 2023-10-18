Задержаны подростки, устраивавшие массовые драки в Москве и Подмосковье
Задержаны подростки, избивавшие сверстников в Москве и Подмосковье
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Силовики задержали двух подростков, устраивавших в Москве и Подмосковье массовые драки, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
«
"Установлено, что несовершеннолетние заранее планировали преступления на территории Москвы и Московской области, провоцировали там конфликтные ситуации, после чего нападали на сверстников и применяли к ним физическое насилие, причиняя потерпевшим боль, физические и нравственные страдания", — сказала она.
По данным следствия, с сентября по октябрь несовершеннолетние избивали незнакомых людей в торговом центре на Ходынском бульваре и в учебном учреждении в подмосковных Химках. Массовые драки дебоширы снимали на видео, после чего выкладывали в социальные сети, "демонстрируя тем самым неограниченному кругу лиц грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу и вседозволенность".
Из-за инцидента расследуется уголовное дело о хулиганстве.
По словам Ивановой, силовики задержали уроженца Таджикистана и этнического азербайджанца из Екатеринбурга и доставили их в подразделение столичного СК. Со злоумышленниками проводят следственные действия.
Сотрудники ведомства также проверят законность получения фигурантами российского гражданства. Кроме того, в рамках уголовного дела они оценят работу полицейских и образовательного учреждения.
Следователи также продолжают устанавливать возможных соучастников и проверяют фигурантов на совершение аналогичных преступлений.