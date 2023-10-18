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Фетисов отозвал подпись с проекта о праве отбывшим срок работать учителями - РИА Новости, 18.10.2023
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14:53 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/podpis-1903618397.html
Фетисов отозвал подпись с проекта о праве отбывшим срок работать учителями
Фетисов отозвал подпись с проекта о праве отбывшим срок работать учителями - РИА Новости, 18.10.2023
Фетисов отозвал подпись с проекта о праве отбывшим срок работать учителями
Первый зампред комитета ГД по экологии Вячеслав Фетисов отозвал свою подпись с законопроекта, который разрешает комиссиям по делам несовершеннолетних (КДН)... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T14:53
2023-10-18T14:53
общество
вячеслав фетисов
госдума рф
единая россия
вячеслав володин
владислав третьяк
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Первый зампред комитета ГД по экологии Вячеслав Фетисов отозвал свою подпись с законопроекта, который разрешает комиссиям по делам несовершеннолетних (КДН) давать возможность осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступления заниматься преподавательской и тренерской деятельностью через 10 лет после отбытия наказания, документ на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина с просьбой исключить Фетисова из числа авторов законопроекта доступен в думской электронной базе. Ранее три соавтора законопроекта Владислав Третьяк, Ирина Роднина и Петр Толстой также отозвали свои подписи. На данный момент, в числе авторов законопроекта числится только депутат Валентина Пивненко. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал данный законопроект "ошибкой, которую нельзя допустить", выразив надежду, что "авторы законопроекта отзовут свою инициативу". "Уважаемый Вячеслав Викторович! Прошу исключить меня из состава авторов проекта федерального закона № 459924-8 "О внесении изменения в статью 331 Трудового кодекса Российской Федерации (№ 197-ФЗ от 30.12.2001 г.)", - говорится в документе. Ранее в Думу внесли проект, разрешающий КДН давать возможность осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступления заниматься преподавательской и тренерской деятельностью через 10 лет после отбытия наказания при условии безупречного поведения, за исключением имевших судимость за убийство, половую неприкосновенность и половую свободу личности, против семьи и несовершеннолетних. Изначально авторами законопроекта выступили депутаты "Единой России" Валентина Пивненко, Ирина Роднина, Петр Толстой, Владислав Третьяк и Вячеслав Фетисов. &quot;Необходимость внесения изменения в статью 331 Трудового кодекса Российской Федерации вызвана практикой ее исполнения, касающейся граждан, осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления с погашенной судимостью и их безупречного поведения, активной общественной и благотворительной деятельности в течение более 10 лет после отбытия срока наказания, с предоставлением права региональным комиссиям по делам несовершеннолетних рассматривать их заявления о разрешении заниматься педагогической, тренерской деятельностью с детьми и подростками, за исключением граждан, имевших судимость за убийство, половую неприкосновенность и половую свободу личности, против семьи и несовершеннолетних&quot;, - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
https://ria.ru/20231017/otsrochka-1903411870.html
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общество, вячеслав фетисов, госдума рф, единая россия, вячеслав володин, владислав третьяк
Общество, Вячеслав Фетисов, Госдума РФ, Единая Россия, Вячеслав Володин, Владислав Третьяк
Фетисов отозвал подпись с проекта о праве отбывшим срок работать учителями

Фетисов отозвал подпись с законопроекта о праве отбывшим срок работать учителями

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВячеслав Фетисов
Вячеслав Фетисов
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Вячеслав Фетисов. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Первый зампред комитета ГД по экологии Вячеслав Фетисов отозвал свою подпись с законопроекта, который разрешает комиссиям по делам несовершеннолетних (КДН) давать возможность осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступления заниматься преподавательской и тренерской деятельностью через 10 лет после отбытия наказания, документ на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина с просьбой исключить Фетисова из числа авторов законопроекта доступен в думской электронной базе.
Ранее три соавтора законопроекта Владислав Третьяк, Ирина Роднина и Петр Толстой также отозвали свои подписи. На данный момент, в числе авторов законопроекта числится только депутат Валентина Пивненко. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал данный законопроект "ошибкой, которую нельзя допустить", выразив надежду, что "авторы законопроекта отзовут свою инициативу".
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«
"Уважаемый Вячеслав Викторович! Прошу исключить меня из состава авторов проекта федерального закона № 459924-8 "О внесении изменения в статью 331 Трудового кодекса Российской Федерации (№ 197-ФЗ от 30.12.2001 г.)", - говорится в документе.
Ранее в Думу внесли проект, разрешающий КДН давать возможность осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступления заниматься преподавательской и тренерской деятельностью через 10 лет после отбытия наказания при условии безупречного поведения, за исключением имевших судимость за убийство, половую неприкосновенность и половую свободу личности, против семьи и несовершеннолетних.
Изначально авторами законопроекта выступили депутаты "Единой России" Валентина Пивненко, Ирина Роднина, Петр Толстой, Владислав Третьяк и Вячеслав Фетисов.
«

"Необходимость внесения изменения в статью 331 Трудового кодекса Российской Федерации вызвана практикой ее исполнения, касающейся граждан, осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления с погашенной судимостью и их безупречного поведения, активной общественной и благотворительной деятельности в течение более 10 лет после отбытия срока наказания, с предоставлением права региональным комиссиям по делам несовершеннолетних рассматривать их заявления о разрешении заниматься педагогической, тренерской деятельностью с детьми и подростками, за исключением граждан, имевших судимость за убийство, половую неприкосновенность и половую свободу личности, против семьи и несовершеннолетних", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.

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ОбществоВячеслав ФетисовГосдума РФЕдиная РоссияВячеслав ВолодинВладислав Третьяк
 
 
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