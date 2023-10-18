https://ria.ru/20231018/peterburg-1903648655.html

В Петербурге запустят новый трамвай, созданный в ретростиле

В Петербурге запустят новый трамвай, созданный в ретростиле - РИА Новости, 18.10.2023

В Петербурге запустят новый трамвай, созданный в ретростиле

Новый низкопольный трамвай, созданный в ретростиле, в ближайшее время выйдет на маршрут №6 в Василеостровском районе в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T16:46

2023-10-18T16:46

2023-10-18T16:57

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александр беглов

уралтрансмаш

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 окт - РИА Новости. Новый низкопольный трамвай, созданный в ретростиле, в ближайшее время выйдет на маршрут №6 в Василеостровском районе в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. В среду губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов осмотрел новый трехсекционный двухкабинный низкопольный трамвай "Достоевский", созданный в ретростиле. Он разработан АО "Уралтрансмаш" по специальному заказу для использования в центре Северной столицы. "Этот вагон связывает прошлое и настоящее нашего трамвая. Внешне он напоминает любимые ленинградские вагоны 50-60-х годов, но полностью сделан из современных материалов. Оборудован "умными" системами с элементами искусственного интеллекта, в том числе комплексом активной безопасности. Зелено-бежевую окраску вагона выбрали горожане в ходе открытого голосования", – сказал Беглов. "Достоевский" - это первый в России низкопольный трамвай, который может вписываться в крутые повороты с маленьким радиусом (14 метров). Новый трамвай имеет низкий пол для удобства перевозок всех категорий пассажиров, включая маломобильных, но при этом может ездить по историческим трамвайным рельсам в центре города. Ранее здесь могли проехать только высокопольные или частично низкопольные вагоны. В ближайшее время трамвай "Достоевский" выйдет на маршрут №6 в Василеостровском районе. До конца года по этому маршруту будут курсировать уже 11 вагонов. Отмечается, что ретро-трамваи также будут работать на маршрутах 3, 6, 40, 16 в центре Северной столицы. Они оснащены уникальным интерактивным прозрачным окном-экраном "Белые ночи" с навигационной, туристической и исторической информацией, а также серией дублирующих видеопанелей напротив входных зон. Также в трамвае реализован контент в формате 3D, подготовленный совместно c Государственным Русским музеем. "Получается полноценная экскурсия по центру города по цене трамвайного билета. Это исключительно петербургская разработка. Будем дальше наполнять экран новой информацией", – отметил губернатор Петербурга. Трамвай "Достоевский" будет эксплуатироваться Трамвайным парком №3, обслуживающий центральные маршруты города, включая исторический район Коломна с конечной остановкой на площади Репина. В этом районе жил Федор Достоевский, здесь же он поселил многих героев своих книг. "Достоевский" – первый поступивший в Петербург из 54 вагонов, которые были закуплены городом в прошлом году за счет бюджетного инфраструктурного кредита, выделенного Петербургу по поручению президента России Владимира Путина. В составе этой партии также 12 двухсекционных однокабинных вагонов "Довлатов". Всего в рамках двух контрактов, заключенных ГУП "Горэлектротранс", приобретается 76 трамваев с кузовом по мотивам трамвайной моды 50-60-х годов с уникальными техническими характеристиками для работы в центре Петербурга. Благодаря поставкам этой техники будет полностью укомплектован новыми вагонами Трамвайный парк №3, обслуживающий маршруты 3, 6, 16 и 40, проходящие в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах Северной столицы. По словам Беглова, по поручению президента России в Петербурге продолжается масштабное обновление городского транспорта. За последние году на улицы города вышло более 3 тысяч новых автобусов, почти 300 троллейбусов, более 100 трамваев и 16 новых поездов метро. Обновление подвижного состава наземного городского электрического транспорта ведется в рамках масштабной программы развития Горэлектротранса "Сохраняя историю, движемся в будущее", по которой к концу 2028 года планируется приобрести 596 трамваев и 587 троллейбусов, из них – 207 троллейбусов с увеличенным автономным ходом для работы в отдаленных районах города без учета контактной сети. Также в Петербурге ведется системная работа по ремонту трамвайных путей: за этот год отремонтировано более 20 километров и столько же запланировано на следующий год. Губернатор Петербурга напомнил, что по поручению президента России петербургские специалисты восстановили трамвайное движение в городе-побратиме Мариуполе. Был реконструирована линия длиной более 10 километров. Движение было открыто в мае этого года. В сентябре Мариуполю подарили реплику легендарного ленинградского ретротрамвая ЛМ-33. Он уже вышел на маршрут.

https://ria.ru/20231017/ekomarafon-1903024698.html

https://ria.ru/20231017/peterburg-1903284427.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, санкт-петербург, россия, коломна, владимир путин, федор достоевский, александр беглов, уралтрансмаш, государственный русский музей