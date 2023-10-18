https://ria.ru/20231018/peregovory-1903583543.html

Путин оценил возможность переговоров с Украиной

Путин оценил возможность переговоров с Украиной - РИА Новости, 18.10.2023

Путин оценил возможность переговоров с Украиной

Президент РФ Владимир Путин заявил, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T13:02

2023-10-18T13:02

2023-10-18T13:33

специальная военная операция на украине

украина

россия

китай

владимир путин

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ПЕКИН, 18 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией."Если украинская сторона хочет реально переговорного процесса, то нужно делать это не какими-то театральными жестами, а нужно первое, что сделать, - отменить декрет президента Украины, запрещающий вести переговоры", - заявил Путин в среду на пресс-конференции по итогам визита в Китай, говоря о позиции Украины по переговорам.

https://ria.ru/20231009/kuleba-1901533539.html

украина

россия

китай

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украина, россия, китай, владимир путин