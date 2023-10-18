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Путин оценил возможность переговоров с Украиной - РИА Новости, 18.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:02 18.10.2023 (обновлено: 13:33 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/peregovory-1903583543.html
Путин оценил возможность переговоров с Украиной
Путин оценил возможность переговоров с Украиной - РИА Новости, 18.10.2023
Путин оценил возможность переговоров с Украиной
Президент РФ Владимир Путин заявил, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T13:02
2023-10-18T13:33
специальная военная операция на украине
украина
россия
китай
владимир путин
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ПЕКИН, 18 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией."Если украинская сторона хочет реально переговорного процесса, то нужно делать это не какими-то театральными жестами, а нужно первое, что сделать, - отменить декрет президента Украины, запрещающий вести переговоры", - заявил Путин в среду на пресс-конференции по итогам визита в Китай, говоря о позиции Украины по переговорам.
https://ria.ru/20231009/kuleba-1901533539.html
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украина, россия, китай, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Китай, Владимир Путин
Путин оценил возможность переговоров с Украиной

Путин: если Украина хочет диалога, нужно отменить запрещающий переговоры декрет

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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ПЕКИН, 18 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией.
"Если украинская сторона хочет реально переговорного процесса, то нужно делать это не какими-то театральными жестами, а нужно первое, что сделать, - отменить декрет президента Украины, запрещающий вести переговоры", - заявил Путин в среду на пресс-конференции по итогам визита в Китай, говоря о позиции Украины по переговорам.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Кулеба пригрозил тем, кто захочет предложить ему переговоры с Россией
9 октября, 15:35
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияКитайВладимир Путин
 
 
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