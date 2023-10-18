https://ria.ru/20231018/peregovory-1903510702.html

Переговоры Путина и Си Цзиньпина продлились порядка 1,5 часов

Переговоры Путина и Си Цзиньпина продлились порядка 1,5 часов - РИА Новости, 18.10.2023

Переговоры Путина и Си Цзиньпина продлились порядка 1,5 часов

Переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина в Пекине завершились, они продлились порядка полутора часов, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T08:38

2023-10-18T08:38

2023-10-18T09:41

в мире

россия

китай

владимир путин

си цзиньпин

форум "один пояс - один путь"

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ПЕКИН, 18 окт - РИА Новости. Переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина в Пекине завершились, они продлились порядка полутора часов, передает корреспондент РИА Новости. Путин находится в Китае по приглашению Си Цзиньпина. Ранее он выступил на форуме "Один пояс - один путь". В ходе открытой части российско-китайских переговоров Путин отметил, что в нынешних непростых условиях "особенно востребована тесная внешнеполитическая координация", именно так и выстраивают свое сотрудничество РФ и Китай. В свою очередь Си Цзиньпин отметил, что Китай готов работать с Россией для защиты международной справедливости, а также способствовать миру и процветанию во всем мире.

https://ria.ru/20231018/putin-1903503810.html

россия

китай

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, китай, владимир путин, си цзиньпин, форум "один пояс - один путь"