https://ria.ru/20231018/peregovory-1903510702.html
Переговоры Путина и Си Цзиньпина продлились порядка 1,5 часов
Переговоры Путина и Си Цзиньпина продлились порядка 1,5 часов - РИА Новости, 18.10.2023
Переговоры Путина и Си Цзиньпина продлились порядка 1,5 часов
Переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина в Пекине завершились, они продлились порядка полутора часов, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T08:38
2023-10-18T08:38
2023-10-18T09:41
в мире
россия
китай
владимир путин
си цзиньпин
форум "один пояс - один путь"
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ПЕКИН, 18 окт - РИА Новости. Переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина в Пекине завершились, они продлились порядка полутора часов, передает корреспондент РИА Новости. Путин находится в Китае по приглашению Си Цзиньпина. Ранее он выступил на форуме "Один пояс - один путь". В ходе открытой части российско-китайских переговоров Путин отметил, что в нынешних непростых условиях "особенно востребована тесная внешнеполитическая координация", именно так и выстраивают свое сотрудничество РФ и Китай. В свою очередь Си Цзиньпин отметил, что Китай готов работать с Россией для защиты международной справедливости, а также способствовать миру и процветанию во всем мире.
https://ria.ru/20231018/putin-1903503810.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, китай, владимир путин, си цзиньпин, форум "один пояс - один путь"
В мире, Россия, Китай, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Форум "Один пояс - один путь"
Переговоры Путина и Си Цзиньпина продлились порядка 1,5 часов
Переговоры Путина и Си Цзиньпина завершились, они продлились порядка 1,5 часов