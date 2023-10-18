https://ria.ru/20231018/peregovory-1903501579.html

Путин: товарооборот России и КНР достигнет 200 миллиардов долларов

Путин: товарооборот России и КНР достигнет 200 миллиардов долларов - РИА Новости, 18.10.2023

Путин: товарооборот России и КНР достигнет 200 миллиардов долларов

Товарооборот между Россией и Китаем по итогам года превысит 200 миллиардов долларов, сообщил Владимир Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином в... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T06:55

2023-10-18T06:55

2023-10-18T08:54

си цзиньпин

пекин

владимир путин

форум "один пояс - один путь"

китай

в мире

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ПЕКИН, 18 окт — РИА Новости. Товарооборот между Россией и Китаем по итогам года превысит 200 миллиардов долларов, сообщил Владимир Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине."Вы только что упомянули о нашей задаче достичь 200 миллиардов товарооборота в текущем году. Вот если посмотреть год к году, вчера вечером проанализировали, с сегодняшнего дня год назад: 200 миллиардов уже есть. А по календарному году эта планка точно будет преодолена", — сказал президент.Глава Китая подтвердил, что объем двусторонней торговли выходит на исторические рекорды, углубляется и политическое доверие."Поддерживается плотное и эффективное стратегическое взаимодействие. <…> За десять лет — начиная с 2013 года — мы с вами, господин президент, провели 42 встречи, наладили добрые деловые отношения, крепкую личную дружбу", — отметил Си Цзиньпин.Говоря об экономических успехах Китая, Путин отметил, что ни один мировой лидер на 100 процентов не знает, как будет исполняться то, что он планирует, но у КНР все получается."Мы очень рады за вас и за всех тех, кто вовлечен в это широкое взаимодействие, потому что все от этого получают преимущества", — сказал российский лидер.Он пожелал Китаю удачи в реализации большой программы дальнейшего развития идеи одного пути и одной судьбы, в которой, по сути, речь идет о всем человечестве.Путин прилетел в Пекин для участия в III Международном форуме "Один пояс, один путь". На мероприятии он присутствует как почетный гость и выступил вторым — сразу после Си Цзиньпина.

https://ria.ru/20231018/putin-1903499595.html

https://ria.ru/20231018/sotrudnichestvo-1903498471.html

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Путин принимает участие в российско-китайских переговорах Путин принимает участие в российско-китайских переговорах 2023-10-18T06:55 true PT6M07S

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си цзиньпин, пекин, владимир путин, форум "один пояс - один путь", китай, в мире