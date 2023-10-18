Рейтинг@Mail.ru
Путин: товарооборот России и КНР достигнет 200 миллиардов долларов - РИА Новости, 18.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:55 18.10.2023 (обновлено: 08:54 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/peregovory-1903501579.html
Путин: товарооборот России и КНР достигнет 200 миллиардов долларов
Путин: товарооборот России и КНР достигнет 200 миллиардов долларов - РИА Новости, 18.10.2023
Путин: товарооборот России и КНР достигнет 200 миллиардов долларов
Товарооборот между Россией и Китаем по итогам года превысит 200 миллиардов долларов, сообщил Владимир Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином в... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T06:55
2023-10-18T08:54
си цзиньпин
пекин
владимир путин
форум "один пояс - один путь"
китай
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903507952_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_a87aeaa930d3380b2d9d87091f4a7f87.jpg
ПЕКИН, 18 окт — РИА Новости. Товарооборот между Россией и Китаем по итогам года превысит 200 миллиардов долларов, сообщил Владимир Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине."Вы только что упомянули о нашей задаче достичь 200 миллиардов товарооборота в текущем году. Вот если посмотреть год к году, вчера вечером проанализировали, с сегодняшнего дня год назад: 200 миллиардов уже есть. А по календарному году эта планка точно будет преодолена", — сказал президент.Глава Китая подтвердил, что объем двусторонней торговли выходит на исторические рекорды, углубляется и политическое доверие."Поддерживается плотное и эффективное стратегическое взаимодействие. &lt;…&gt; За десять лет — начиная с 2013 года — мы с вами, господин президент, провели 42 встречи, наладили добрые деловые отношения, крепкую личную дружбу", — отметил Си Цзиньпин.Говоря об экономических успехах Китая, Путин отметил, что ни один мировой лидер на 100 процентов не знает, как будет исполняться то, что он планирует, но у КНР все получается."Мы очень рады за вас и за всех тех, кто вовлечен в это широкое взаимодействие, потому что все от этого получают преимущества", — сказал российский лидер.Он пожелал Китаю удачи в реализации большой программы дальнейшего развития идеи одного пути и одной судьбы, в которой, по сути, речь идет о всем человечестве.Путин прилетел в Пекин для участия в III Международном форуме "Один пояс, один путь". На мероприятии он присутствует как почетный гость и выступил вторым — сразу после Си Цзиньпина.
https://ria.ru/20231018/putin-1903499595.html
https://ria.ru/20231018/sotrudnichestvo-1903498471.html
пекин
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин принимает участие в российско-китайских переговорах
Путин принимает участие в российско-китайских переговорах
2023-10-18T06:55
true
PT6M07S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903507952_0:0:936:701_1920x0_80_0_0_648da626e75d5376bf3ac55d1fc3e3ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
си цзиньпин, пекин, владимир путин, форум "один пояс - один путь", китай, в мире
Си Цзиньпин, Пекин, Владимир Путин, Форум "Один пояс - один путь", Китай, В мире
Путин: товарооборот России и КНР достигнет 200 миллиардов долларов

Путин: товарооборот России и КНР преодолеет планку в 200 миллиардов долларов

Читать ria.ru в
ПЕКИН, 18 окт — РИА Новости. Товарооборот между Россией и Китаем по итогам года превысит 200 миллиардов долларов, сообщил Владимир Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.
«
"Вы только что упомянули о нашей задаче достичь 200 миллиардов товарооборота в текущем году. Вот если посмотреть год к году, вчера вечером проанализировали, с сегодняшнего дня год назад: 200 миллиардов уже есть. А по календарному году эта планка точно будет преодолена", — сказал президент.
Выступление Путина на форуме Один пояс, один путь в Пекине - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Путин: инициатива "Один пояс, один путь" созвучна с идеями России о Евразии
06:24
Глава Китая подтвердил, что объем двусторонней торговли выходит на исторические рекорды, углубляется и политическое доверие.
«
"Поддерживается плотное и эффективное стратегическое взаимодействие. <…> За десять лет — начиная с 2013 года — мы с вами, господин президент, провели 42 встречи, наладили добрые деловые отношения, крепкую личную дружбу", — отметил Си Цзиньпин.
Говоря об экономических успехах Китая, Путин отметил, что ни один мировой лидер на 100 процентов не знает, как будет исполняться то, что он планирует, но у КНР все получается.
«
"Мы очень рады за вас и за всех тех, кто вовлечен в это широкое взаимодействие, потому что все от этого получают преимущества", — сказал российский лидер.
Он пожелал Китаю удачи в реализации большой программы дальнейшего развития идеи одного пути и одной судьбы, в которой, по сути, речь идет о всем человечестве.
Путин прилетел в Пекин для участия в III Международном форуме "Один пояс, один путь". На мероприятии он присутствует как почетный гость и выступил вторым — сразу после Си Цзиньпина.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Путин пригласил страны к сотрудничеству по Северному морскому пути
05:50
 
Си ЦзиньпинПекинВладимир ПутинФорум "Один пояс - один путь"КитайВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала