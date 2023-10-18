https://ria.ru/20231018/oteli-1903665919.html

Отели рассказали о плюсах и минусах самозаселения гостей

Отели рассказали о плюсах и минусах самозаселения гостей - РИА Новости, 18.10.2023

Отели рассказали о плюсах и минусах самозаселения гостей

Глава Минэкономразвития Максим Решетников поддержал инициативу туротрасли о внедрении автоматизированной системы бесконтактного заселения в гостиницы, в... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T18:42

2023-10-18T18:42

2023-10-18T18:45

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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Глава Минэкономразвития Максим Решетников поддержал инициативу туротрасли о внедрении автоматизированной системы бесконтактного заселения в гостиницы, в Российском союзе туриндустрии также поддерживают инициативу, но считают, что внедрять систему мешает правовая неопределенность, сообщает RTN.Выступая на отраслевой конференции в Москве, Решетников отметил, что это позволит гостям самостоятельно регистрироваться в отеле в любое удобное для них время без очередей и длительного ожидания.Генеральный директор управляющей компании Atelika Hotel Group Алексей Высоканов полагает, что больше всего в автоматизации заселения заинтересованы крупные отели."Никто не собирается отказываться от ресепшн вообще. В большинстве гостиниц персональное обслуживание остается очень важным моментом. Но самозаселение позволит предоставить гостям альтернативный вариант регистрации, они выберут наиболее им удобный. Нам нужно сократить большие очереди, время ожидания при заселении или выезде. Когда в отель заезжает одновременно 100-200 человек, невозможно всех оформить быстро", – подчеркивает эксперт.Введение удаленного заселения, по его мнению, сняло бы эту проблему, уменьшило нагрузку на персонал и облегчило жизнь самим туристам.Заместитель председателя Госкомитета Татарстана по туризму Гульнара Сафина называет самозаселение "давней мечтой отельеров"."Но это всегда упиралось в юридические моменты, прежде всего, оформление миграционных документов. Мы первым делом в отелях обучаем менеджеров не сервису, а умению правильно заполнять документы для регистрации постояльца. Целый штат сидит и выверяет "буковки", потому что цена ошибки очень высока", – пояснила эксперт.По ее мнению, идея самозаселения очень хорошая, но тогда надо снять лишнюю ответственность с отелей. Возможно, проводить процедуру через портал госуслуг. Руководитель компании "Звезды отелям" Лилия Биткулова подтверждает: "Отельеры – за, если будет решен вопрос ответственности. Их волнует не только то, как будет проходить процесс подачи документов постояльцев в МВД, но и кто, например, ответит за поломку в номере, если гость уже выехал. Ясно, что, прорабатывая эту инициативу, регулятору надо привлекать гостиничное сообщество, чтобы увидеть подводные камни"."У нас много запросов на такое технологическое решение от отелей по всей стране. Мы сейчас как раз его дорабатываем и сможем предложить рынку в ближайшее время", – говорит исполнительный директор платформы для управления отелями Travelline Александр Дудин."Мы плотно работаем с представителями самых разных объектов размещения, среди которых апартаменты, глэмпинги и другие, и видим запрос на оптимизацию работы персонала. Уже сегодня многие не только городские, но и загородные объекты используют инструменты бесконтактного заселения", – подчеркнула руководитель направления развития RMS (Revenue Management System) системы управления отелями Bnovo Валерия Примоленная.По ее словам, электронные замки, например, позволяют обеспечивать быстрый check-in и экономить до 15 процентов времени заселения каждого гостя.Глава юридической службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Николай Литаренко подчеркивает, что внедрение системы самостоятельного заселения невозможно без изменения гостиничных правил и введения МВД электронной верификации документов.По его словам, главное препятствие в том, что на гостиницы возложена обязанность по регистрации и миграционному учету постояльцев, и ошибки в их оформлении чреваты штрафами, которые в Москве и Петербурге достигают 800 тысяч рублей, а в регионах – 500 тысяч.

https://ria.ru/20230817/puteshestviya-1890405765.html

https://ria.ru/20230815/puteshestviya-1889976059.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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