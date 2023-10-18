https://ria.ru/20231018/obyski-1903485165.html
В Петербурге прошли обыски у возможных участников избиений прохожих
В Петербурге прошли обыски у возможных участников избиений прохожих - РИА Новости, 18.10.2023
В Петербурге прошли обыски у возможных участников избиений прохожих
У возможных участников нападений на прохожих на юге Петербурга прошли обыски, сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК по городу. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T00:46
2023-10-18T00:46
2023-10-18T11:04
санкт-петербург
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россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 окт — РИА Новости. У возможных участников нападений на прохожих на юге Петербурга прошли обыски, сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК по городу."Следователями совместно с сотрудниками регионального управления МВД проводится ряд обысков по местам жительства лиц, возможно, причастных к совершению указанного преступления", — сказали в ведомстве. По версии следствия, группа хулиганов нападала на прохожих, оскорбляла и провоцировала драки в публичных местах, в основном у метро и ТЦ. Видеозаписи этих стычек разошлись в соцсетях.В понедельник полиция задержала первого подозреваемого — 18-летнего молодого человека, а накануне еще пятерых. Это четыре гражданина одной из стран ближнего зарубежья в возрасте от 16 до 18 лет и 18-летний местный житель. Следователи в Московском и Красносельском районах города возбудили уголовные дела по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц".
https://ria.ru/20231004/podrostok-1900409981.html
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санкт-петербург, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия, красносельский район, происшествия
Санкт-Петербург, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Красносельский район, Происшествия
В Петербурге прошли обыски у возможных участников избиений прохожих
У возможных участников избиений прохожих на юге Петербурга прошли обыски
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 окт — РИА Новости.
У возможных участников нападений на прохожих на юге Петербурга прошли обыски, сообщила
пресс-служба Главного следственного управления СК по городу.
"Следователями совместно с сотрудниками регионального управления МВД проводится ряд обысков по местам жительства лиц, возможно, причастных к совершению указанного преступления", — сказали в ведомстве.
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По версии следствия, группа хулиганов нападала на прохожих, оскорбляла и провоцировала драки в публичных местах, в основном у метро и ТЦ. Видеозаписи этих стычек разошлись в соцсетях.
В понедельник полиция задержала первого подозреваемого — 18-летнего молодого человека, а накануне еще пятерых. Это четыре гражданина одной из стран ближнего зарубежья в возрасте от 16 до 18 лет и 18-летний местный житель.
Следователи в Московском и Красносельском районах города возбудили уголовные дела по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц".
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