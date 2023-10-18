https://ria.ru/20231018/nikitin-1903640213.html

Никитин: кресты исчезли с символа Новгородской области не по злому умыслу

Никитин: кресты исчезли с символа Новгородской области не по злому умыслу - РИА Новости, 18.10.2023

Никитин: кресты исчезли с символа Новгородской области не по злому умыслу

Злого умысла в том, что с символа Новгородской области исчезли кресты, не было, это лишь ошибка дизайнеров, заявил губернатор Андрей Никитин журналистам. РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T16:10

2023-10-18T16:10

2023-10-18T16:10

новгородская область

андрей никитин (политик)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903635226_0:104:2000:1230_1920x0_80_0_0_d3091a00dcccb7f7f2413f75369faebf.jpg

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 окт - РИА Новости. Злого умысла в том, что с символа Новгородской области исчезли кресты, не было, это лишь ошибка дизайнеров, заявил губернатор Андрей Никитин журналистам. Онлайн-голосование за символ области проходило с июля по сентябрь. Конкурс был инициирован общественной палатой региона. В итоге символом региона стал памятник "Тысячелетие России", получивший максимальное количество голосов. В День зарождения российской государственности, 21 сентября, был объявлен победитель. А 22 сентября общественная палата сообщила, что символ немного изменен - сверху монумент теперь обрамлён ветвью дерева, а под изображением памятника появилась микросхема. Новгородцы же в первую очередь обратили внимание на то, что на памятнике исчезли православные кресты – из рук князя Владимира и ангела. Это вызвало общественный резонанс. Под давлением общественности в начале октября кресты на символ вернули. "Конечно, дизайнеры массу вещей перебирают, когда что-то рисуют. Там точно, я уверен, у людей не было никакого злого умысла, никакого покушения на основы (православия – ред.). Просто кто-то что-то не то выложил, кто-то что-то не то написал, но реакция людей доказывает, насколько это важно. Вы знаете, мы потом с владыкой разговаривали по другому поводу, и я ему говорю: "Владыка, даже хорошо, что так оно произошло, потому что мы увидели, сколько людей по-настоящему переживают за культурные наши христианские символы". Он говорит: "Нет, это заговор". Я ему: "Да не может быть, это не заговор точно, это чья-то досадная ошибка", - рассказал Никитин.

https://ria.ru/20231018/rozhdaemost-1903629515.html

новгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новгородская область, андрей никитин (политик)