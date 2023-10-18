Никитин: кресты исчезли с символа Новгородской области не по злому умыслу
© Фото предоставлены пресс-службой губернатора Новгородской областиГубернатор Новгородской области Андрей Никитин
© Фото предоставлены пресс-службой губернатора Новгородской области
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 окт - РИА Новости. Злого умысла в том, что с символа Новгородской области исчезли кресты, не было, это лишь ошибка дизайнеров, заявил губернатор Андрей Никитин журналистам.
Онлайн-голосование за символ области проходило с июля по сентябрь. Конкурс был инициирован общественной палатой региона. В итоге символом региона стал памятник "Тысячелетие России", получивший максимальное количество голосов. В День зарождения российской государственности, 21 сентября, был объявлен победитель. А 22 сентября общественная палата сообщила, что символ немного изменен - сверху монумент теперь обрамлён ветвью дерева, а под изображением памятника появилась микросхема. Новгородцы же в первую очередь обратили внимание на то, что на памятнике исчезли православные кресты – из рук князя Владимира и ангела. Это вызвало общественный резонанс. Под давлением общественности в начале октября кресты на символ вернули.
"Конечно, дизайнеры массу вещей перебирают, когда что-то рисуют. Там точно, я уверен, у людей не было никакого злого умысла, никакого покушения на основы (православия – ред.). Просто кто-то что-то не то выложил, кто-то что-то не то написал, но реакция людей доказывает, насколько это важно. Вы знаете, мы потом с владыкой разговаривали по другому поводу, и я ему говорю: "Владыка, даже хорошо, что так оно произошло, потому что мы увидели, сколько людей по-настоящему переживают за культурные наши христианские символы". Он говорит: "Нет, это заговор". Я ему: "Да не может быть, это не заговор точно, это чья-то досадная ошибка", - рассказал Никитин.