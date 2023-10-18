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Никитин: Центр РЭБ с БПЛА заработал в Новгородской области - РИА Новости, 18.10.2023
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15:58 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/nikitin-1903633627.html
Никитин: Центр РЭБ с БПЛА заработал в Новгородской области
Никитин: Центр РЭБ с БПЛА заработал в Новгородской области - РИА Новости, 18.10.2023
Никитин: Центр РЭБ с БПЛА заработал в Новгородской области
Центр радиоэлектронной борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) создан в Новгородской области, в Великом Новгороде операторы дронов будут изучать... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T15:58
2023-10-18T15:58
новгородская область
андрей никитин (политик)
великий новгород
андрей белоусов
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 окт - РИА Новости. Центр радиоэлектронной борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) создан в Новгородской области, в Великом Новгороде операторы дронов будут изучать теорию, а практиковаться - на аэродроме в Демянске, сообщил губернатор Андрей Никитин журналистам. Никитин пояснил, что регион вошел в национальный проект "Беспилотные авиационные системы". Заявку поддержал президент Владимир Путин и вице-премьер Андрей Белоусов. На "Архипелаге 2023" в августе в Новосибирске регион представил два проекта. Это проект системы перехвата управления и радиоэлектронной борьбы "Сапфир" в гражданском исполнении. Он может использоваться как для перехвата беспилотников, так и для работы по защите гражданских объектов. Второй проект "Ушкуйник" связан с мобильной работой команды операторов БПЛА. Он имеет гражданское и военное применение. Эти проекты развиваются в рамках инновационной долины "Интеллектуальная электроника "Валдай" и войдут в научный центр по работе с беспилотной авиацией. "Центр мы создали. По сути, у него три функции: первая – наполнять нашу инновационную долину резидентами, которые разрабатывают соответствующую систему. С разных регионов привлекать тех, кто этой темой занимается, плюс наши, конечно, предприятия, такие, как "Квант", "Планета", кто уже сейчас что-то разрабатывает. Вторая функция – проводить обучение специалистов в области защиты от беспилотников. И здесь нам очень помогли наши партнеры – активные неравнодушные жители Демянского района, которые восстановили аэродром. В Демянске когда-то была грунтовая полоса, потом она заросла лесом… Сейчас это полноценный комплекс, включая кампус для проживания, куда приезжают команды. Они учатся управлять беспилотниками и преодолевать разные средства защиты… Дальше есть огромный запрос на обучение, конечно, и гражданских специалистов. Это тоже в партнерстве с университетом будет делаться… В Демянске они будут тренироваться, в Новгороде они будут учить теорию… Третья функция – это привлекать сюда ресурсы, которые запланированы в рамках этого национального проекта", - рассказал Никитин. Губернатор добавил, что на днях центр уже провел первый пилотный обучающий курс для бойцов СВО, которым по окончании выдали сертификаты. Планируется также установление экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций на территории региона, который позволит применять системы РЭБ для защиты важных гражданских объектов.
https://ria.ru/20231012/gumpomosch-1902348975.html
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новгородская область, андрей никитин (политик), великий новгород, андрей белоусов
Новгородская область, Андрей Никитин (политик), Великий Новгород, Андрей Белоусов

Никитин: Центр РЭБ с БПЛА заработал в Новгородской области

© Фото предоставлены пресс-службой губернатора Новгородской областиГубернатор Новгородской области Андрей Никитин
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин
© Фото предоставлены пресс-службой губернатора Новгородской области
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 окт - РИА Новости. Центр радиоэлектронной борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) создан в Новгородской области, в Великом Новгороде операторы дронов будут изучать теорию, а практиковаться - на аэродроме в Демянске, сообщил губернатор Андрей Никитин журналистам.
Никитин пояснил, что регион вошел в национальный проект "Беспилотные авиационные системы". Заявку поддержал президент Владимир Путин и вице-премьер Андрей Белоусов. На "Архипелаге 2023" в августе в Новосибирске регион представил два проекта. Это проект системы перехвата управления и радиоэлектронной борьбы "Сапфир" в гражданском исполнении. Он может использоваться как для перехвата беспилотников, так и для работы по защите гражданских объектов. Второй проект "Ушкуйник" связан с мобильной работой команды операторов БПЛА. Он имеет гражданское и военное применение. Эти проекты развиваются в рамках инновационной долины "Интеллектуальная электроника "Валдай" и войдут в научный центр по работе с беспилотной авиацией.
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"Центр мы создали. По сути, у него три функции: первая – наполнять нашу инновационную долину резидентами, которые разрабатывают соответствующую систему. С разных регионов привлекать тех, кто этой темой занимается, плюс наши, конечно, предприятия, такие, как "Квант", "Планета", кто уже сейчас что-то разрабатывает. Вторая функция – проводить обучение специалистов в области защиты от беспилотников. И здесь нам очень помогли наши партнеры – активные неравнодушные жители Демянского района, которые восстановили аэродром. В Демянске когда-то была грунтовая полоса, потом она заросла лесом… Сейчас это полноценный комплекс, включая кампус для проживания, куда приезжают команды. Они учатся управлять беспилотниками и преодолевать разные средства защиты… Дальше есть огромный запрос на обучение, конечно, и гражданских специалистов. Это тоже в партнерстве с университетом будет делаться… В Демянске они будут тренироваться, в Новгороде они будут учить теорию… Третья функция – это привлекать сюда ресурсы, которые запланированы в рамках этого национального проекта", - рассказал Никитин.
Губернатор добавил, что на днях центр уже провел первый пилотный обучающий курс для бойцов СВО, которым по окончании выдали сертификаты.
Планируется также установление экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций на территории региона, который позволит применять системы РЭБ для защиты важных гражданских объектов.
 
Новгородская областьАндрей Никитин (политик)Великий НовгородАндрей Белоусов
 
 
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