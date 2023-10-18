https://ria.ru/20231018/nauka-1903328851.html
В России представили отечественный мусоровоз-гибрид
В России представили отечественный мусоровоз-гибрид - РИА Новости, 18.10.2023
В России представили отечественный мусоровоз-гибрид
Полностью российскую разработку гибридного мусоровоза, который работает как на двигателе внутреннего сгорания, так и на электрической тяге, представили ученые... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T07:00
2023-10-18T07:00
2023-10-18T13:03
наука
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Полностью российскую разработку гибридного мусоровоза, который работает как на двигателе внутреннего сгорания, так и на электрической тяге, представили ученые ЮУрГУ. Как отметили в пресс-службе вуза, разработка даст возможность бесшумно передвигаться по улицам мегаполисов, не выбрасывая при этом в атмосферу парниковые и ядовитые газы.Конструкторы пояснили, что "гибридность" автомобиля нужна для того, чтобы передвигаться бесшумно в городской черте, а при переезде между населенными пунктами развивать более высокую скорость, используя двигатель внутреннего сгорания."Максимальная скорость нашей машины — до 90 километров в час, она достигается при использовании обычного двигателя. Наибольшая скорость на аккумуляторе достигает 60 километров в час, в большей нет необходимости, поскольку электротяга будет использоваться именно для перемещения по дворам", — рассказал директор Научно-исследовательского института опытного машиностроения Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) Рамиль Закиров.Исследователь подчеркнул, что гибридный мусоровоз на шасси автомобиля "Урал" является полностью отечественной разработкой.По предварительным оценкам, представленный образец сможет преодолевать на электрической тяге дистанции большие, нежели существующие российские аналоги. Это обусловлено оригинальной разработкой накопителя заряда с высокой емкостью на базе ЮУрГУ и предприятий-партнеров."Сейчас мы приступили к конструкторским испытаниям нашего прототипа: он уже смог преодолеть расстояние от Златоуста до Миасса и обратно без подзарядки, а это около 100 километров", — сообщил Закиров.В перспективе разработчики планируют увеличить расстояние, проходимое гибридным мусоровозом без подзарядки.
https://ria.ru/20230904/tekhnika-1894005716.html
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наука, университетская наука, россия, златоуст, миасс, южно-уральский государственный университет, навигатор абитуриента, техника
Наука, Наука, Университетская наука, Россия, Златоуст, Миасс, Южно-Уральский государственный университет, Навигатор абитуриента, Техника
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости.
Полностью российскую разработку гибридного мусоровоза, который работает как на двигателе внутреннего сгорания, так и на электрической тяге, представили ученые ЮУрГУ
. Как отметили в пресс-службе вуза, разработка даст возможность бесшумно передвигаться по улицам мегаполисов, не выбрасывая при этом в атмосферу парниковые и ядовитые газы.
Конструкторы пояснили, что "гибридность" автомобиля нужна для того, чтобы передвигаться бесшумно в городской черте, а при переезде между населенными пунктами развивать более высокую скорость, используя двигатель внутреннего сгорания.
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«
"Максимальная скорость нашей машины — до 90 километров в час, она достигается при использовании обычного двигателя. Наибольшая скорость на аккумуляторе достигает 60 километров в час, в большей нет необходимости, поскольку электротяга будет использоваться именно для перемещения по дворам", — рассказал директор Научно-исследовательского института опытного машиностроения Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) Рамиль Закиров.
Исследователь подчеркнул, что гибридный мусоровоз на шасси автомобиля "Урал" является полностью отечественной разработкой.
По предварительным оценкам, представленный образец сможет преодолевать на электрической тяге дистанции большие, нежели существующие российские аналоги. Это обусловлено оригинальной разработкой накопителя заряда с высокой емкостью на базе ЮУрГУ и предприятий-партнеров.
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"Сейчас мы приступили к конструкторским испытаниям нашего прототипа: он уже смог преодолеть расстояние от Златоуста до Миасса и обратно без подзарядки, а это около 100 километров", — сообщил Закиров.
В перспективе разработчики планируют увеличить расстояние, проходимое гибридным мусоровозом без подзарядки.