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Шойгу не исключил размещения баз НАТО в Финляндии и Швеции - РИА Новости, 18.10.2023
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13:26 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/nato-1903591707.html
Шойгу не исключил размещения баз НАТО в Финляндии и Швеции
Шойгу не исключил размещения баз НАТО в Финляндии и Швеции - РИА Новости, 18.10.2023
Шойгу не исключил размещения баз НАТО в Финляндии и Швеции
На территории Финляндии и Швеции в ближайшей перспективе не исключается размещение коалиционных военных баз НАТО и ударных видов вооружений, заявил министр... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T13:26
2023-10-18T13:26
финляндия
швеция
сергей шойгу
нато
безопасность
россия
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. На территории Финляндии и Швеции в ближайшей перспективе не исключается размещение коалиционных военных баз НАТО и ударных видов вооружений, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Вступление Финляндии в Североатлантический альянс и проведение совместных мероприятий на территории Швеции создали дополнительный очаг напряженности", - сказал Шойгу на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии. Он отметил, что "в ближайшей перспективе не исключается размещение на территории этих стран коалиционных военных баз и ударных видов вооружений".
https://ria.ru/20231012/baltika-1902124812.html
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финляндия, швеция, сергей шойгу, нато, безопасность, россия
Финляндия, Швеция, Сергей Шойгу, НАТО, Безопасность, Россия
Шойгу не исключил размещения баз НАТО в Финляндии и Швеции

Шойгу допустил, что НАТО в ближайшем будущем разместит базы в Швеции и Финляндии

© AP Photo / Olivier MatthysСкульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. На территории Финляндии и Швеции в ближайшей перспективе не исключается размещение коалиционных военных баз НАТО и ударных видов вооружений, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Вступление Финляндии в Североатлантический альянс и проведение совместных мероприятий на территории Швеции создали дополнительный очаг напряженности", - сказал Шойгу на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии.
Он отметил, что "в ближайшей перспективе не исключается размещение на территории этих стран коалиционных военных баз и ударных видов вооружений".
Участок газопровода Balticconnector - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Основа для третьей мировой закладывается на Балтике
12 октября, 08:00
 
ФинляндияШвецияСергей ШойгуНАТОБезопасностьРоссия
 
 
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