https://ria.ru/20231018/nato-1903591707.html

Шойгу не исключил размещения баз НАТО в Финляндии и Швеции

Шойгу не исключил размещения баз НАТО в Финляндии и Швеции - РИА Новости, 18.10.2023

Шойгу не исключил размещения баз НАТО в Финляндии и Швеции

На территории Финляндии и Швеции в ближайшей перспективе не исключается размещение коалиционных военных баз НАТО и ударных видов вооружений, заявил министр... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T13:26

2023-10-18T13:26

2023-10-18T13:26

финляндия

швеция

сергей шойгу

нато

безопасность

россия

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. На территории Финляндии и Швеции в ближайшей перспективе не исключается размещение коалиционных военных баз НАТО и ударных видов вооружений, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Вступление Финляндии в Североатлантический альянс и проведение совместных мероприятий на территории Швеции создали дополнительный очаг напряженности", - сказал Шойгу на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии. Он отметил, что "в ближайшей перспективе не исключается размещение на территории этих стран коалиционных военных баз и ударных видов вооружений".

https://ria.ru/20231012/baltika-1902124812.html

финляндия

швеция

россия

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Кирилл Волков

финляндия, швеция, сергей шойгу, нато, безопасность, россия