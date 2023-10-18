https://ria.ru/20231018/modernizatsiya-1903498000.html
Китай готов способствовать модернизации всех стран мира, заявил Си Цзиньпин
Китай готов способствовать модернизации всех стран мира, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 18.10.2023
Китай готов способствовать модернизации всех стран мира, заявил Си Цзиньпин
Китай не преследует изолированную модернизацию для одного себя, готов прикладывать усилия для реализации модернизации всех стран мира, заявил председатель КНР... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T05:46
2023-10-18T05:46
2023-10-18T05:46
китай
пекин
центральная азия
си цзиньпин
форум "один пояс - один путь"
в мире
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ПЕКИН, 18 окт – РИА Новости. Китай не преследует изолированную модернизацию для одного себя, готов прикладывать усилия для реализации модернизации всех стран мира, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая в среду на церемонии открытия третьего форума высокого уровня "Один пояс, один путь" в Пекине. Третий форум высокого уровня "Один пояс, один путь" проходит в Пекине 17-18 октября в год десятилетия одноименной инициативы, предложенной Си Цзиньпином. "Мы преследуем не изолированную модернизацию для Китая, но надеемся осуществлять модернизацию вместе с многочисленными развивающимися странами", - заявил глава КНР. По словам китайского лидера, мировая модернизация должна быть модернизацией мирного развития, модернизацией взаимовыгодного сотрудничества и модернизацией общего процветания. "Китай готов углублять партнерство в рамках инициативы "Один пояс, один путь" со всеми сторонами, продвигать совместное строительство "Одного пояса, одного пути" на новый этап высококачественного развития и прилагать неустанные усилия для реализации модернизации всех стран мира", - добавил Си Цзиньпин. "Один пояс, один путь" - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.
https://ria.ru/20231018/sotrudnichestvo-1903497906.html
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китай, пекин, центральная азия, си цзиньпин, форум "один пояс - один путь", в мире
Китай, Пекин, Центральная Азия, Си Цзиньпин, Форум "Один пояс - один путь", В мире
Китай готов способствовать модернизации всех стран мира, заявил Си Цзиньпин
Си Цзиньпин: Китай готов способствовать модернизации всех стран мира
ПЕКИН, 18 окт – РИА Новости. Китай не преследует изолированную модернизацию для одного себя, готов прикладывать усилия для реализации модернизации всех стран мира, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая в среду на церемонии открытия третьего форума высокого уровня "Один пояс, один путь" в Пекине.
Третий форум высокого уровня "Один пояс, один путь" проходит в Пекине 17-18 октября в год десятилетия одноименной инициативы, предложенной Си Цзиньпином.
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"Мы преследуем не изолированную модернизацию для Китая, но надеемся осуществлять модернизацию вместе с многочисленными развивающимися странами", - заявил глава КНР.
По словам китайского лидера, мировая модернизация должна быть модернизацией мирного развития, модернизацией взаимовыгодного сотрудничества и модернизацией общего процветания.
"Китай готов углублять партнерство в рамках инициативы "Один пояс, один путь" со всеми сторонами, продвигать совместное строительство "Одного пояса, одного пути" на новый этап высококачественного развития и прилагать неустанные усилия для реализации модернизации всех стран мира", - добавил Си Цзиньпин.
"Один пояс, один путь" - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии
, Европы
и Африки
, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.
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