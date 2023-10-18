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СМИ показали меню приветственного банкета на форум "Один пояс, один путь" - РИА Новости, 18.10.2023
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15:15 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/menyu-1903624092.html
СМИ показали меню приветственного банкета на форум "Один пояс, один путь"
СМИ показали меню приветственного банкета на форум "Один пояс, один путь" - РИА Новости, 18.10.2023
СМИ показали меню приветственного банкета на форум "Один пояс, один путь"
Китайские СМИ опубликовали меню блюд с приветственного банкета для иностранных лидеров, приехавших в Пекин на форум "Один пояс, один путь", среди них - рагу... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T15:15
2023-10-18T15:15
китай
си цзиньпин
форум "один пояс - один путь"
пекин
центральная азия
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ПЕКИН, 18 окт - РИА Новости. Китайские СМИ опубликовали меню блюд с приветственного банкета для иностранных лидеров, приехавших в Пекин на форум "Один пояс, один путь", среди них - рагу "семейное счастье", утка по-пекински и пельмени с крабами. Во вторник в золотом зале Дома народных собраний КНР прошел приветственный банкет для лидеров, прибывших в Пекин для участия в форуме "Один пояс, один путь". Как пишут китайские интернет-издания, после банкета репортеры Центрального телевидения Китая опубликовали фотографии меню и банкетного стола. Отмечается, что длина стола превышала 40 метров, на нем в одну линию расставлены флаги государств, лидеры которых присутствовали на банкете. В меню сначала идут холодные закуски, а далее горячие блюда. Первым в списке горячих блюд идет "Цюаньцзяфу" - это блюдо часто подают на высокоранговых банкетах, дословно оно переводится как "семейное счастье". Это рагу, приготовленное из большого количества дорогих ингредиентов, таких как морские огурцы, морские ушки, гребешки, рыбные пузыри, голубиные яйца, курица, утка, побеги бамбука и так далее. Кроме того, на горячее главам государств подавали говядину с черемшой, утку по-пекински, овощное ассорти. В качестве основного блюда подавали жареные пельмени и пельмени на пару "шаомай" с крабами. На десерт были различные пирожные, фрукты и мороженое. Среди алкогольных напитков высокопоставленным гостям предложили китайское красное сухое вино Great Wall 2009 года, белое сухое вино Changyu 2016 года и водку Маотай. Третий форум высокого уровня "Один пояс, один путь" проходит в Пекине 17-18 октября в год десятилетия одноименной инициативы, предложенной Си Цзиньпином. "Один пояс, один путь" - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.
https://ria.ru/20230416/gastrodiplomatiya-1865302945.html
китай
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китай, си цзиньпин, форум "один пояс - один путь", пекин, центральная азия
Китай, Си Цзиньпин, Форум "Один пояс - один путь", Пекин, Центральная Азия
СМИ показали меню приветственного банкета на форум "Один пояс, один путь"

СМИ опубликовали меню приветственного банкета на форум "Один пояс, один путь"

© POOL | Перейти в медиабанкПредседатель КНР Си Цзиньпин и главы делегаций перед церемонией открытия III Международного форума "Один пояс, один путь" в Пекине
Председатель КНР Си Цзиньпин и главы делегаций перед церемонией открытия III Международного форума Один пояс, один путь в Пекине
© POOL
Перейти в медиабанк
Председатель КНР Си Цзиньпин и главы делегаций перед церемонией открытия III Международного форума "Один пояс, один путь" в Пекине
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 18 окт - РИА Новости. Китайские СМИ опубликовали меню блюд с приветственного банкета для иностранных лидеров, приехавших в Пекин на форум "Один пояс, один путь", среди них - рагу "семейное счастье", утка по-пекински и пельмени с крабами.
Во вторник в золотом зале Дома народных собраний КНР прошел приветственный банкет для лидеров, прибывших в Пекин для участия в форуме "Один пояс, один путь".
© РИА НовостиМеню блюд с приветственного банкета для иностранных лидеров, приехавших в Пекин на форум "Один пояс, один путь"
Меню блюд с приветственного банкета для иностранных лидеров, приехавших в Пекин на форум Один пояс, один путь
© РИА Новости
Меню блюд с приветственного банкета для иностранных лидеров, приехавших в Пекин на форум "Один пояс, один путь"
Как пишут китайские интернет-издания, после банкета репортеры Центрального телевидения Китая опубликовали фотографии меню и банкетного стола. Отмечается, что длина стола превышала 40 метров, на нем в одну линию расставлены флаги государств, лидеры которых присутствовали на банкете.
В меню сначала идут холодные закуски, а далее горячие блюда. Первым в списке горячих блюд идет "Цюаньцзяфу" - это блюдо часто подают на высокоранговых банкетах, дословно оно переводится как "семейное счастье". Это рагу, приготовленное из большого количества дорогих ингредиентов, таких как морские огурцы, морские ушки, гребешки, рыбные пузыри, голубиные яйца, курица, утка, побеги бамбука и так далее.
Кроме того, на горячее главам государств подавали говядину с черемшой, утку по-пекински, овощное ассорти.
В качестве основного блюда подавали жареные пельмени и пельмени на пару "шаомай" с крабами.
© Flickr / vxlaУтка по-пекински
Утка по-пекински - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© Flickr / vxla
Утка по-пекински
На десерт были различные пирожные, фрукты и мороженое. Среди алкогольных напитков высокопоставленным гостям предложили китайское красное сухое вино Great Wall 2009 года, белое сухое вино Changyu 2016 года и водку Маотай.
Третий форум высокого уровня "Один пояс, один путь" проходит в Пекине 17-18 октября в год десятилетия одноименной инициативы, предложенной Си Цзиньпином.
"Один пояс, один путь" - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.
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