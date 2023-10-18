https://ria.ru/20231018/lenoblast-1903601649.html
Ленобласть направит на восстановление Енакиево в ДНР более 750 млн рублей
Ленобласть направит на восстановление Енакиево в ДНР более 750 млн рублей - РИА Новости, 18.10.2023
Ленобласть направит на восстановление Енакиево в ДНР более 750 млн рублей
Власти Ленинградской области и подшефного города Енакиево Донецкой Народной Республики (ДНР) сформировали план работ на 2024 год, в рамках которого регион... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T13:57
2023-10-18T13:57
2023-10-18T13:57
ленинградская область
енакиево
роман храменков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 окт - РИА Новости. Власти Ленинградской области и подшефного города Енакиево Донецкой Народной Республики (ДНР) сформировали план работ на 2024 год, в рамках которого регион выделит из бюджета свыше 750 миллионов рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации. Планы по работам на следующий год в Доме правительства Ленобласти обсудили заместитель председателя правительства региона Евгений Барановский и глава администрации Енакиево Роман Храменков. "Сегодня задача правительства Ленинградской области — привести в порядок все то, чем последние 30 лет не занимались власти Украины. На следующий год у региона крайне амбициозные планы: восстановить разрушенный ВСУ лицей, продолжить работу по обновлению дорожной, транспортной, коммунальной и образовательной инфраструктуры, начать проектирование ремонта местного детского дома, запустить работу нового МФЦ, усилить аварийно-ремонтные бригады и заменить старые лифты. Для этого продолжим ритмичное финансирование из регионального бюджета и работу с федеральными органами власти: Минстроем России и Фондом развития территорий", — отметил Барановский. Помимо выделения в 2024 году более 750 миллионов рублей региональных средств, власти Ленобласти обратятся к правительству России за дополнительной поддержкой из федерального бюджета, уточнили в пресс-службе областной администрации.
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РИА Новости
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РИА Новости
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енакиево, роман храменков, днр
Ленинградская область , Енакиево, Роман Храменков, ДНР
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 окт - РИА Новости. Власти Ленинградской области и подшефного города Енакиево Донецкой Народной Республики (ДНР) сформировали план работ на 2024 год, в рамках которого регион выделит из бюджета свыше 750 миллионов рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
Планы по работам на следующий год в Доме правительства Ленобласти обсудили заместитель председателя правительства региона Евгений Барановский и глава администрации Енакиево Роман Храменков.
Открыто движение по обновленной трассе Р-23 из Белоруссии в Ленобласть
"Сегодня задача правительства Ленинградской области — привести в порядок все то, чем последние 30 лет не занимались власти Украины. На следующий год у региона крайне амбициозные планы: восстановить разрушенный ВСУ лицей, продолжить работу по обновлению дорожной, транспортной, коммунальной и образовательной инфраструктуры, начать проектирование ремонта местного детского дома, запустить работу нового МФЦ, усилить аварийно-ремонтные бригады и заменить старые лифты. Для этого продолжим ритмичное финансирование из регионального бюджета и работу с федеральными органами власти: Минстроем России и Фондом развития территорий", — отметил Барановский.
Помимо выделения в 2024 году более 750 миллионов рублей региональных средств, власти Ленобласти обратятся к правительству России за дополнительной поддержкой из федерального бюджета, уточнили в пресс-службе областной администрации.