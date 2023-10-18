https://ria.ru/20231018/lenoblast-1903601649.html

Ленобласть направит на восстановление Енакиево в ДНР более 750 млн рублей

Ленобласть направит на восстановление Енакиево в ДНР более 750 млн рублей - РИА Новости, 18.10.2023

Ленобласть направит на восстановление Енакиево в ДНР более 750 млн рублей

Власти Ленинградской области и подшефного города Енакиево Донецкой Народной Республики (ДНР) сформировали план работ на 2024 год, в рамках которого регион... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T13:57

2023-10-18T13:57

2023-10-18T13:57

ленинградская область

енакиево

роман храменков

днр

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 окт - РИА Новости. Власти Ленинградской области и подшефного города Енакиево Донецкой Народной Республики (ДНР) сформировали план работ на 2024 год, в рамках которого регион выделит из бюджета свыше 750 миллионов рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации. Планы по работам на следующий год в Доме правительства Ленобласти обсудили заместитель председателя правительства региона Евгений Барановский и глава администрации Енакиево Роман Храменков. "Сегодня задача правительства Ленинградской области — привести в порядок все то, чем последние 30 лет не занимались власти Украины. На следующий год у региона крайне амбициозные планы: восстановить разрушенный ВСУ лицей, продолжить работу по обновлению дорожной, транспортной, коммунальной и образовательной инфраструктуры, начать проектирование ремонта местного детского дома, запустить работу нового МФЦ, усилить аварийно-ремонтные бригады и заменить старые лифты. Для этого продолжим ритмичное финансирование из регионального бюджета и работу с федеральными органами власти: Минстроем России и Фондом развития территорий", — отметил Барановский. Помимо выделения в 2024 году более 750 миллионов рублей региональных средств, власти Ленобласти обратятся к правительству России за дополнительной поддержкой из федерального бюджета, уточнили в пресс-службе областной администрации.

https://ria.ru/20231017/trassa-1903352036.html

енакиево

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

енакиево, роман храменков, днр